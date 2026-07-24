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Vítězící, ale i unavená. Krejčíková: Kdyby turnaj nebyl v Česku, tak nehraju

Stanislav Kučera
  7:27

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Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open | foto: ČTK

Stejně jako ve svém prvním vystoupení na Prague Open si Barbora Krejčíková také v osmifinále poradila s 21letou krajankou. Po Lindě Fruhvirtové vyřadila Lucii Havlíčkovou a protáhla si vítěznou sérii už na sedm zápasů. Což ale zároveň znamená narůstající únavu. Proto zkušená tenistka říká: „Kdyby turnaj nebyl v Česku, nehraju.“

Dvojnásobná grandslamová šampionka minulý týden vyhrála turnaj v Aténách, má tak za sebou už sedm utkání v deseti dnech. Do Prague Open na Štvanici vstoupila jen dva dny po finále v řecké metropoli, přesto náročný přesun zatím zvládá.

„Cítila jsem se docela dobře,“ prohlásila po čtvrtečním vítězství nad Havlíčkovou 6:4 a 6:2. Stejným skóre, jen v prohozeném pořadí, přehrála v úterý i Fruhvirtovou.

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„Derbíčka, no. Nedávno jsem je trénovala ve Wimbledonu,“ připomněla s úsměvem duely s Nikolou Bartůňkovou a Karolínou Muchovou.

Krajanka ji navíc čeká také v pátečním čtvrtfinále, změří síly s dvaadvacetiletou Dominikou Šalkovou.

„Na jednu stranu jsou tahle utkání velice těžká jak pro mě, tak i pro soupeřku, ale zároveň je super, že máme tolik holek. Jsou o deset let mladší než já, všechno mají před sebou. Snad jim to dá nějaké zkušenosti do kariér,“ podotkla třicetiletá matadorka.

Po přesunu z Atén se musela vypořádat nejen s vyčerpáním, ale také teplotním šokem.

Zatímco v Řecku panovaly teploty přes třicet stupňů, v Praze bylo ve čtvrtek místy i o patnáct méně. Proto také Krejčíková hraje v dlouhém rukávu.

„Je to velký rozdíl, ale nemám moc na výběr. Když chci hrát, tak to nějak zvládnout musím. Aspoň se člověk tolik nepotí,“ konstatovala nasazená dvojka.

Potěšilo ji, že ve středu měla poprvé po týdnu volný den, kdy se mohla soustředit jen na odpočinek. Ale teď už na ni podobný luxus nečeká. Závěr turnaje je nemilosrdný – v pátek čtvrtfinále, případné semifinále v sobotu a boj o titul v neděli.

Proto Krejčíková ani netrénuje, veškeré síly si schovává na zápasy.

„Hlavní je, aby moje tělo zregenerovalo, abych se cítila dobře a nezranila se. Takže i když bych se radši připravovala, tak už to bohužel nejde a musíme zvolnit. Je to i hodně na doporučení mého týmu. Já bych hrála a trénovala, ale oni na rozdíl ode mě umí dát brzdu.“

Zaokrouhlit počet titulů na deset? Lákavé. Krejčíková po triumfu vítězí i doma

Sezona je totiž ještě dlouhá. Krejčíková navíc od začátku května, kdy se vrátila po tříměsíční pauze způsobené svalovým zraněním, hraje v Praze už osmou akci a má 24 utkání.

„A všechny turnaje byly těžké,“ připomíná. „Takže by se mi určitě hodilo trošku vypnout a odpočinout si před americkou částí sezony, protože ta bude fakt náročná.“

Ale zatím je pořád ve hře na Prague Open. Ráda by zde zaokrouhlila sbírku singlových titulů na deset. Motivují ji fanoušci, kteří jí dodávají chybějící energii.

„Příležitost hrát doma máme teď v podstatě jen jednou za rok.“

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