Duel s Djokovičem? Splněný sen i strach, ať nedostanu kotel, líčí Kopřiva

Skromný a pracovitý Čech si tento mimořádný zážitek vysloužil nečekaným tažením v kvalifikaci. Jelikož má mnohem radši antuku, tedy pravý opak trávy, s úspěchem na nejrychlejším povrchu nepočítal. „Je to paradox,“ vyprávěl českým novinářům v Londýně.

„Tráva je strašně specifická. Jak na ní člověk nehraje, tak si musí zvyknout na pohyb a dostat se do rytmu. V prvním kole jsem ho nechytil, říkal jsem si, že to je úplně na prd. Ale pak jsem se rozehrál.“

Nakonec nalezl takovou pohodu, že v kvalifikaci prošel zdárně všemi třemi koly. V posledním vyzrál i na bývalou světovou sedmičku a dvojnásobného wimbledonského semifinalistu Richarda Gasqueta.

„Nemám moc zkušeností s duely na tři vítězně sety, takže zápas byl pro mě jiný a těžký hlavně mentálně,“ připomněl, že finále kvalifikace musel na rozdíl od předcházejících dvou kol vybojovat v prodloužené verzi.

„Ale na tři vítězné sety jsem si zároveň věřil, protože on je na sklonku kariéry a už se trochu hůř hýbe, takže mým cílem bylo zůstat na kurtu co nejdéle a držet ho ve výměnách. A potom se to naštěstí překlopilo na mou stranu.“

České úterý na centru V rámci druhého dne Wimbledonu obsadí Češi kompletní program centrálního dvorce: začne na něm obhájkyně Markéta Vondroušová, po ní půjde do akce Vít Kopřiva a nakonec se ukáže Tomáš Macháč proti Andymu Murraymu.

Jen co stačil vstřebat euforii z teprve druhého postupu do grandslamové hlavní soutěže – první oslavil na letošním Australian Open –, čelil dalšímu návalu emocí.

Z pozice 123. tenisty světa se při pátečním losu dozvěděl, že nastoupí proti srbskému majiteli 24 nejcennějších tenisových pohárů.

„Praly se ve mně smíšené pocity,“ přiblížil. „Srdce mi začalo bušit, ale přišlo i nadšení, že si můžu zahrát s žijící legendou našeho sportu. Zápas s Djokovičem je v podstatě splněný sen. Začaly mi chodit zprávy, byl kolem toho velký humbuk.“

Ozval se mu například spoluhráč z daviscupové reprezentace Adam Pavlásek, jenž Djokoviče ve Wimbledonu taktéž potkal: v roce 2017 utrpěl ve druhém kole debakl 2:6, 2:6 a 1:6. „Dostal kotel, tak se mě snažil uklidnit, ať nedostanu ještě větší,“ smál se Kopřiva.

On sám smí doufat, že si povede lépe. Je rozehraný z kvalifikace a jeho soupeř se na londýnský svátek sotva stihl zotavit z operace kolene, kterou absolvoval poté, co z Roland Garros kvůli prasklému menisku odstoupil před čtvrtfinále.

„Na jeho zápasy v Paříži jsem se díval a říkal jsem si: Ty jo, on se pohybuje fakt blbě. A pak šel na operaci, takže asi nějaké vážné potíže měl. Zkusím toho využít. Je to šance zkusit ho potrápit co nejdéle,“ cítí Kopřiva.

Djokovič v sobotu hlásil, že koleno zatím na zátěž reaguje „velmi dobře“. A coby zdejší sedminásobný šampion rozhodně nepotřebuje dlouhý čas na rozkoukání.

„Je tady zvyklý nastupovat, zatímco pro mě to bude poprvé, což zase hraje v jeho prospěch,“ ví jeho český vyzyvatel.

Novak Djokovič během tréninku ve wimbledonském areálu.

Do bájného areálu se zeleným pažitem se nikdy předtím nedostal, neboť wimbledonská kvalifikace probíhá v Roehamptonu.

„Je to tenisová Mekka,“ snažil se Kopřiva vystihnout dojmy, které v něm pro tenisty posvátné místo vyvolává. „Areál je fakt nádherný, čistě udržovaný a v místních tradicích. A jelikož pocházím z Fulneku, tak pro mě byl Wimbledon skrz Petru odmalička omílané téma,“ připomněl Petru Kvitovou, jejíž druhý zdejší titul letos slaví deset let.

Wimbledon 2024 příloha iDNES.cz

„Známí se mě vždy ptali, kdy už tady budu hrát taky, a teď se mi to podařilo. Neskutečné.“

Od rodičů Kvitové obdržel po zdárné kvalifikaci gratulaci, jeho vlastní ho budou proti Djokovičovi podporovat přímo na tribuně.

Kopřiva bude chtít potvrdit, že letos se mu na velkých akcích poměrně daří: dvakrát prošel grandslamovou kvalifikací, stejnou cestu zvládl i na podniku ATP 1000 v Miami, obstál při debutu v Davis Cupu.

„Ale období mezi tím nebylo úplně nejšťastnější, třeba loňská druhá polovina byla z tohoto pohledu daleko lepší a příznivější,“ připomíná, že díky konstantním výkonům se v žebříčku dostal na kariérní maximum v podobě 111. místa.

Po posunu do elitní stovky pokukuje už delší dobu, dotlačit ho k němu mohou právě úspěchy na grandslamech. „Je to dlouhodobý proces. Snažím se pracovat na každém aspektu výkonu: ať už jde o fyzickou, nebo mentální stránku.“

V úterý ho však čeká protivník ze zcela jiné tenisové sféry, než na kterou je zvyklý na challengerech a v kvalifikacích. Nejen Pavláskův příklad ho varuje, že konfrontace s Djokovičem může skončit potupně.

„Člověk samozřejmě strach má, nebudu říkat, že ne,“ připouští Kopřiva. „Ale už od losu se na tom snažím pracovat. Měl jsem docela dlouhou dobu, snažím se udělat to nejlepší a jít dobrému výsledku naproti.“