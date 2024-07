Kopřiva po debaklu od Djokoviče: Přijde mi brutálně nedoceněný. Všechno vrátil

Kvality majitele 24 grandslamových pohárů – z toho sedmi wimbledonských – pociťoval především na příjmu. Za celý zápas se nedostal k jedinému brejkbolu a z 58 výměn, které začínal returnem, získal jen deset.

„Byl jsem brutálně překvapený, jak přesně servíroval,“ popisoval Kopřiva, který v Londýně postoupil z kvalifikace. „V průběhu třetího setu jsem už jeho podání dokázal trochu číst, ale on stejně servíroval tak přesně, že to na mě bylo velké sousto.“

V čem ještě tkví Djokovičův um?

Tak nějak jsem doufal, že by mi mohl darovat pár lehčích balonů, ale hrát proti němu bylo strašně těžké. Každý míč, který jsem mu dal, mi přišel zpátky ještě o to rychleji. Každý servis zreturnuje, z tohohle pohledu mi přijde brutálně nedoceněný. Teď jsem to pocítil na vlastní kůži a bylo něco neskutečného, jak všechno vrátil.

Podle toho vypadá i konečné skóre.

Ano, ale snažil jsem se zápas alespoň užít. Na kurtu jsem mohl být ještě o trochu déle, věřil jsem, že bych mohl některý set dostat alespoň do nějakého příznivějšího výsledku.

Stihli jste si po zápase něco říct?

Úplně ne. Jen při podávání ruky, jinak víceméně nic.

Novak Djokovič se soustředí na úder v prvním kole Wimbledonu.

Šlo poznat, že Djokovič byl před čtyřmi týdny na operaci kolene?

Já jsem vůbec necítil, že by se pohyboval nějak hůře. Nebo jestli jsem ho neprověřil až do krajních pozic? To nevím. Ale myslím, že některé výměny musel vyběhávat, a vše zvládal dobře. Hlavně výborně servíroval a returnoval. To bylo to hlavní.

Byl jste před utkáním nervózní?

Už několik dní jsem si přál, abych šel na kurt. A před zápasem to bylo rychlé. Jak jsme nastupovali uličkou, tak jsem si říkal: „Ty jo, kdo ví, kolikrát tudy ještě půjdu.“

Co se vám tam líbilo?

Trofeje, které tam mají vystavené. A viděl jsem, že tam byli i nějací členové klubu a slavné osobnosti. Ale samozřejmě jsem se snažil soustředit na zápas.

Sledoval vás zaplněný centrkurt, jaká na něm panovala atmosféra?

Skvělá. Nevím, jestli bylo vyprodáno, ale přišlo mi, že bylo hodně plno. Před zápasem jsem se snažil pracovat na tom, aby mě centrkurt nedostal z mé komfortní zóny, takže jsem se na něm cítil dobře.

Vít Kopřiva na lavičce v prvním kole Wimbledonu.

Kdo vám fandil v boxu?

Samozřejmě trenér Jaroslav Pospíšil, přišel se na mě podívat i kondičák Honza Pospíšil, který je tady s Kubou Menšíkem, ale spolupracuju s ním v klubu. Pak moji rodiče a známí z Fulneku, dále se přišli podívat Kuba Menšík i jeho trenér Tom Josefus. A myslím, že tam byl i Adam Pavlásek.

Co vám říkal trenér?

Bavili jsme se o zápase, co mohlo být lepší, ale hlavní bylo, že jsem na kurtu nechal všechno. Bohužel level, jaký hraju já a jaký hraje Djokovič, je nesrovnatelný. Takovýchto zápasů musím zahrát více, abych s ním mohl držet krok třeba i déle.