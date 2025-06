Špatné podmínky i chybné jestřábí oko. Kopřiva po konci v Prostějově kritizoval

„Mrzí mě to, protože když jsme tu trénovali, kurt byl dobrý. A pak jsme se vrátili po Paříži a je to úplně něco jiného. Výhoda domácího prostředí rázem nebyla. Bylo to měkké, vadilo mi to v dobíhání, odskoky špatné, několikrát jsem promáchl míč. Ale špatné to bylo hlavně při pohybu,“ vyjmenoval Kopřiva.

Jednou z frustrace třískl raketou o zem, podruhé se na poslední chvíli zastavil. Coby favorit utkání přitom začal výtečně. První sadu opanoval 6:2 a nezdálo se, že by měl mít s postupem do dalšího kola potíž. Navíc před pár dny zapsal na Roland Garros své první grandslamové vítězství v kariéře.

Vít Kopřiva gestikuluje během prvního kola turnaje v Prostějově.

„Nepotrénoval jsem tolik, co jsem potřeboval. Pak mě to možná stálo nějaké důležité míčky, protože od druhého setu to bylo extrémně vyrovnané,“ viděl Kopřiva nástrahy v nahuštěném programu. „Neumayer hrál dobře, ke konci kvalitněji. Neudělal chyby, já ano. Hrál jsem špatně, jsem naštvaný a ke konci jsem se naštval ještě víc. Mám shodu, dám první servis a tady nějaký blbý systém, co letos vymyslí, ukáže aut?! Přitom to byla čistá lajna!“ zuřil Kopřiva.

„Ale já to nechci víc komentovat, jelikož jsem doma, tak bych měl průser,“ odlehčil poté. Pořadatelé prostějovského turnaje zavedli jestřábí oko jako novinku letošního ročníku. „Uvidíme, jak bude fungovat,“ prohlásila ředitelka turnaje Petra Černošková v pondělí. Dobře si ovšem uvědomovala, že ani moderní technologie není na antuce stoprocentní.

Patrně na to doplatil i Kopřiva. „Před pár měsíci něco podobného řešil Němec Zverev, kdy mu míček, který byl evidentně na lajně, jestřábí oko ukázalo v autu. Na antuce může být jestřábí oko nepřesné. Máte různé spiny, jinak to sklouzne, není to jak beton. Určující by měla být stopa,“ míní Černošková.

Kopřivův soupeř ještě prvního června zápolil ve finále italského challengeru v Benátkách. „Vím, jak těžké je přejíždět z jednoho turnaje na druhý. Možná jsem z toho těžil na začátku, ale on se pak zvednul a pomohlo mu i sebevědomí, které nabral. Hrál rychle, známe se, viděl jsem nějaké jeho zápasy. Poslední týdny předvádí kvalitní tenis, byť to pro něj třeba někdy nedopadlo nejlépe,“ ocenil 27letý Kopřiva o pět let mladšího protivníka.

V ochozech Kopřivu podporovala i rodina. „Fanoušci mi fandili, byl to i trošku tlak, ale každý rok se do Prostějova těším. Bohužel jsem nemohl doručit vítězství. Musím výkony ustálit,“ ví prostějovský tenista.

Tabilo si podmínky pochvaloval

Z prvních třech nasazených hráčů v turnaji tak už zbývá pouze Alejandro Tabilo z Chille. I on se ale v úterý v prvním kole trápil, 350. hráče světa, Hynka Bartoně, udolal až ve třech setech. (5:7, 6:4, 6:1). „Hrát challenger je vždy těžké. Hráči tady nejsou pod takovým tlakem, naopak každý kdo přijede, je obrovsky hladový po vítězství a bodech. Jsou zarputilí. Mně trvalo, než jsem se do toho dostal, ale v druhé sadě už jsem hrál solidně. Byl jsem agresivnější, dostal jsem soupeře pod tlak,“ vycítil Tabilo, 61. hráč na žebříčku ATP.

Vít Kopřiva gratuluje Lukasovi Neumayerovi k postupu na turnaji v Prostějově.

Do Prostějova po brzkém konci na Roland Garros přijel už v pátek. V pondělí ve městě oslavil své 28. narozeniny. „Po vypadnutí jsem chtěl odehrát co nejvíc zápasů, takže jsem rád, že mám možnost startovat v Prostějově. Snad tu tenhle týden ještě nějaké zápasy přidám,“ plánuje Tabilo.

A prostějovské kurty? „Dobré podmínky! Je to pomalejší, ale mně to vyhovuje,“ uvedl momentálně největší favorit na celkový triumf. „Každý turnaj, který hraji, chci vyhrát, tenhle není výjimkou.“