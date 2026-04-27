Prohrál poslední míč, přesto postoupil. Teď Kopřiva vyzve mladého supertalenta

  17:45
Oba se v osmifinále turnaje Masters představí poprvé v kariéře. Ale tím podobnosti mezi nimi v podstatě končí. Tenisové příběhy pracanta Víta Kopřivy, který se naplno prosazuje až nyní ve 28 letech, a španělského mladíka Rafaela Jódara, jenž září už v devatenácti, jsou velmi odlišné. Jak dopadne jejich úterní souboj v Madridu?
Vít Kopřiva se hecuje ve třetím kole turnaje v Madridu.

I jejich postupy do osmifinále prestižní akce ve španělské metropoli byly úplně jiné.

Zatímco český tenista šel dál po skreči Arthura Rinderknecha, který kvůli zranění lýtka vzdal v momentě, kdy vyrovnal na 1:1 na sety, domácí supertalent slavil po velké bitvě s Joaem Fonsekou. Mečbol proměnil až před jednou hodinou v noci místního času a užíval si ovace publika.

Proti Kopřivovi bude velkým favoritem. Oba budou usilovat o to, aby si dosud životní turnaj ještě vylepšili.

Lehečka v Madridu do osmifinále prosvištěl, dál jdou i Plíšková a Kopřiva

„Je to neuvěřitelné,“ reagoval český tenista na to, že se premiérově dostal mezi šestnáct nejlepších na podniku Masters. „Cítím se dobře a pokusím se pokračovat. Chci zůstat soustředěný a udělat, co budu moct, abych si to tady v Madridu dál užíval.“

V živém světovém žebříčku se vyšplhal na 53. místo, což je jeho kariérní maximum, přitom teprve před rokem se poprvé dostal do stovky. Teď je výš než Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz či Matteo Berrettini, což jsou bývalí členové top 10.

Jen mu v neděli v Madridu bezprostřední radost ze skvělého počinu minimálně ze začátku chyběla. S 26. tenistou světa Rinderknechem totiž poslední míček prohrál. Francouzský tenista vyrovnal na 1:1 na sety, ale pak utkání skrečoval.

„Nikdo nechce vyhrát zápas takovýmhle způsobem. Prohrál jsem poslední míč, ale stejně jsem postoupil. Přeju Arthurovi rychlé zotavení. Postoupil jsem, ale je to trochu hořkosladké,“ hodnotil Kopřiva, jenž první dějství získal 6:4 a druhé ztratil 3:6.

V posledních gamech bylo patrné, že jeho soupeře trápí vážné potíže. Kvůli zranění levého lýtka se nemohl pořádně hýbat, přesto se díky riskantní hře v zápase dokázal držet.

„Snažil se hrát takový casino tenis, prostě do toho chodil naplno,“ pousmál se Kopřiva. „Viděl jsem, že nemůže běhat, ale přesto se mu dařilo podávat skoro normálně. Bylo to pro mě velmi těžké, už jsem se soustředil na třetí set. Ale pak bohužel skrečoval.“

Rinderknech si uvědomil, že by duel stejně nezvládl, v případě pokračování by navíc riskoval zhoršení potíží. A tak šel Kopřivovi podat ruku předčasně.

Naopak Jódar si musel postup do osmifinále vybojovat až do konce. Brazilce Fonseku v očekávaném souboji jediných dvou teenagerů v elitní světové stovce udolal 7:6, 4:6 a 6:1.

Potvrdil tak svůj raketový vzestup. Vyhrál jedenáct z posledních dvanácti utkání, v live rankingu vylétl na 34. místo. Před rokem byl přitom 687., naplno se na profesionální dráhu vydal až letos.

Rafa 2.0? Španělsko má další diamant, velebí ho Becker. Kdo je šikovný Jódar

„Z úrovně své hry mám velkou radost. Pokusím se zotavit a připravit na další zápas,“ předeslal před utkáním s Kopřivou.

Pro oba se rýsuje ještě jedna speciální motivace – vítěz si ve čtvrtfinále nejspíš zahraje se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem.

