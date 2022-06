Konečně jsem se dočkal, ulevil si po prvním titulu Kopřiva

Velká euforie?

Dlouho jsem o takovém okamžiku snil. Touha vyhrát velký mužský turnaj mě pořád hnala dopředu. Několikrát jsem byl docela blízko, ale nikdy to nevyšlo. Konečně jsem se dočkal, navíc doma před rodinou a kamarády v hledišti. I díky tomu je to opravdu speciální chvíle.

Necítil jste se doma pod tlakem?

Spíše to bylo naopak. Fanoušci mi strašně pomohli. Čerpal jsem od nich sílu, během turnaje se mi právě díky jejich podpoře podařilo špatně rozehrané utkání otočit. Hrát doma není jednoduché. Sám jsem to při předchozích startech v Prostějově zažil. Po porážkách to bylo smutné. Předchozí zkušenosti zřejmě pomohly.

Vít Kopřiva s trofejí pro vítěze prostějovského challengeru.

Celý turnaj jste působil maximálně soustředěně, klidně.

Hned na začátku se podařilo zvládnout těžký třísetový zápas, což mi hodně pomohlo. Najednou jsem se uklidnil, spadla ze mě nervozita. Nevím, jak se to stalo, ale další utkání byla v pohodě.

Se Svrčinou trénujete, mohli jste se ve finále vůbec překvapit?

To nešlo, známe se opravdu dobře. Dokonce jsme se před začátkem turnaje připravovali na jednom kurtu. V rozhodujícím zápase jsme si to rozdali a byl to dobrý tenis.

Co jste říkal na domácí obsazení finále?

Myslím, že z pohledu českého tenisu je to velký úspěch. Náš sport jde zase nahoru, což je jedině dobře.

Díky triumfu se dostanete na galerii vítězů vedle Radka Štěpánka nebo Jiřího Veselého. Hezký pocit?

Prakticky po každém tréninku jsem v areálu chodil kolem té přehlídky vítězů a říkal si, že jsou tam samá skvělá jména. Teď budu mezi nimi, k tomu se nedá nic velkého říct. Je to skvělý pocit.

Bude čas na oslavu?

Možná později. Na Prostějov okamžitě navazuje turnaj v Bratislavě, pak další ve Francii. Potom už jedu na kvalifikaci do Wimbledonu. Nikdy jsem tam nebyl, rád bych udělal dobrý výsledek.