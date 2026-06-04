Sačko znovu setnul favorita. Loni vyřadil Menšíka, tentokrát zastavil Kopřivu

„V Prostějově se všichni známe a jsme kamarádi. Ale na kurtu v zápase chce každý vyhrát,“ řekl po utkání Sačko. „Věděl jsem, že zápas bude těžký, i když první sada pro mě nebyla příliš složitá. Ale bylo mi jasné, že se Víťa zlepší. Často spolu trénujeme, vím, jaký je bojovník. To se potvrdilo, od začátku druhého setu to byl boj až do posledního míčku,“ dodal čerstvý čtvrtfinalista největšího mužského turnaje v tuzemsku.
V boji o semifinále vyzve 210. tenista světa lepšího ze slovenského střetnutí Molčan – Karol.
Kopřiva, jenž je na světovém žebříčku 66., byl po utkání hodně zklamaný. Toužil navázat na rok 2022, kdy v domácím prostředí celý turnaj ovládl. Po celé utkání se však až příliš potýkal s výpadky herního rytmu i úspěšností prvního servisu.
|
Paříž? Extrémní podmínky, horší než loni. Kopřiva o Menšíkovi i spaní ve své posteli
„V prvním setu jsem vůbec nebyl na kurtu. Mé hře chybělo tempo. Pak se to zlepšilo, ve třetím setu ale za stavu 3:0 přišla další slabší chvilka, soupeř se chytil a v koncovce to bylo i o štěstí. Některým míčkům chybělo k lajně pár milimetrů,“ litoval Kopřiva závěru.
„Skoro by bylo lepší prohrát dvakrát 1:6 než přijít o zápas takto těsně,“ neskrýval smutek další prostějovský tenista, kterého čeká travnatá část sezony. „Nejdříve si na chvilku odpočinu a pak zase zpátky do práce. Sezona nekončí,“ plánuje.
Čtvrtfinále v pátek čeká prostějovského rodáka Maxima Mrvu, jenž narazí na turnajovou jedničku Sebastiana Báeze. Posledním zbývajícím Čechem v osudí je Hynek Bartoň, který ve čtvrtek v podvečer vyzve Slováka Norberta Gombose.
Vítěz klání se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Damir Džumhur – Taro Daniel. Poslední čtvrtfinálové střetnutí obstará argentinsko-španělská dvojice Lautaro Midon – NIkolas Sanchez Izquierdo.
Tenisový challenger UniCredit Czech Open
v Prostějově (antuka, dotace 160.680 eur):
Dvouhra - 2. kolo: