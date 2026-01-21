Překonal strach, vypěnil a vykouzlil obrat. Teď Kopřiva vyhlíží extrémní výzvu

Na otázku, jak by zápas zhodnotil, s úsměvem odpověděl: „Kde jenom začít?“ Vít Kopřiva v prvním kole tenisového Australian Open prožil pořádnou divočinu. Dlouho to vypadalo, že s Němcem Janem-Lennardem Struffem prohraje, ale nakonec předvedl parádní obrat. A slavil svou teprve druhou výhru v grandslamové hlavní soutěži.
Vít Kopřiva se soustředí na míček v prvním kole Australian Open. | foto: AP

„Zápas měl strašně moc příběhů, byl nahoru dolů,“ hodnotil v rozhovoru s českými novináři v Melbourne vítězství 4:6, 6:2, 2:6, 6:3 a 6:1.

S favorizovaným Struffem, kterému před dvěma měsíci jasně podlehl, prohrával ve čtvrtém setu 1:2 a 0:40 při soupeřově podání. Přesto ještě vydřel obrat. „Nějak jsem vrátil jeden dva returny, on znervózněl a udělal chybu. A najednou se průběh z ničeho nic přetočil,“ přiblížil 28letý Čech.

Osm postupů na Australian Open! Dál jdou Menšík, Macháč, Plíšková či Valentová

V pátém setu jste zcela dominoval. Povzbudil vás obrat z předchozí sady?
Jo, pátý set se mi povedl od A do Z, hrál jsem fakt dobře. Začal jsem brejkem a vyšlo mi všechno, na co jsem sáhnul. Kéž by to takhle bylo pořád.

V jakém rozpoložení jste na kurt nastupoval? Se Struffem, který umí zaskočit i soupeře z top 10, jste v listopadu na challengeru prohrál 1:6 a 2:6.
Tehdy jsem dostal na pytel. Podmínky tam byly rychlé a já se tomu vůbec nepřizpůsobil, kdežto on hrál výborně. Respekt a strach jsem měl, ale snažil jsem se z toho zápasu ponaučit a mít jinou taktiku, abych si aspoň vyhrával servisové gamy a pak ho třeba zlomil. A to mi vyšlo.

Ale začátek jste nezachytil. Proč?
Byl jsem nervózní, proto mě taky hned v prvním gamu brejknul. Ale pak jsem si podržel nějaké gamy na servisu a díky tomu jsem se do zápasu dostal. Druhý set byl v mé režii, ve třetím mě něco trochu vykolejilo, což se mi nesmí stávat, ale nakonec jsem to vybojoval na svou stranu.

Vít Kopřiva hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Co vás vykolejilo?
Byl jsem přesvědčený, že elektronický systém hlášení autů udělal chybu. Míček byl podle mě jasně mimo, třeba o deset centimetrů. Ale systém v tu chvíli nic nehlásil, rozhodčí říkala, že je tam nějaká chyba. Tak jsem trochu vypěnil a stálo mě to brejk. Už jsme se bavili s týmem, že to nebylo úplně optimální, ale vyříkali jsme si to. Potřeboval jsem to ze sebe dostat ven a nakonec to dobře dopadlo, takže teď se tomu můžeme zasmát.

Loni jste na Roland Garros slavil premiérovou výhru v grandslamové hlavní soutěži, teď jste poprvé uspěl i na Australian Open. Jak velký je to milník?
Skvělý, tohle chce asi každý tenista. Když už jsem se tady na poslední chvíli dostal do hlavní soutěže, tak z toho chci vymačkat co nejvíc. Na Austrálii mám jen ty nejlepší vzpomínky, před dvěma lety to byl můj první grandslam, kde jsem prošel kvalifikací. Hraje se mi tady dobře a za postup do druhého kola jsem strašně rád.

V roce 2024 jste v Melbourne pětisetovou bitvu v prvním kole naopak nezvládl, prohrál jste se Sebastianem Kordou. Už se v dlouhých zápasech cítíte lépe?
Ano, od té doby jsem si nějaký zkusil i v tréninku, takže lehké zkušenosti mám. I když se na to těžko připravuje. Nejtěžší je na nich správné nakombinování mentální a fyzické stránky, jak povolit a nepovolit, aby hlava pracovala co nejlépe po celou dobu. A jak jsem si některá delší utkání vyzkoušel, tak jsem si je začal užívat více a více.

Vít Kopřiva se natahuje po míči v prvním kole Australian Open.

Ve druhém kole se střetnete s devátým hráčem žebříčku Taylorem Fritzem. S čím na něj půjdete?
On je dlouhodobě ve světové desítce, má výborný servis. Pokusím se ze sebe vydat maximum a chci vyhrát, o tom žádná. Zkusím se mu přizpůsobit a třeba ho něčím i nachytat. Ale bude to pro mě extrémní výzva.

Může vám pomoct, že Fritz neprožívá ideální vstup do sezony? Zatím si drží skóre 2:3.
Na United Cupu neměl nejlepší výsledky, ale z grandslamů má zkušeností plno. Předpokládám, že budeme hrát na nějakém velkém kurtu, na kterém jsem si ještě nemohl zahrát, možnosti pro nás řadové hráče jsou jiné. V tomhle je to trochu jiný svět, ale tak to je. Budu se snažit připravit co nejlépe.

Vstoupit do diskuse
