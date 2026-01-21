Překonal strach, vypěnil a vykouzlil obrat. Teď Kopřiva vyhlíží extrémní výzvu

„Zápas měl strašně moc příběhů, byl nahoru dolů,“ hodnotil v rozhovoru s českými novináři v Melbourne vítězství 4:6, 6:2, 2:6, 6:3 a 6:1.
S favorizovaným Struffem, kterému před dvěma měsíci jasně podlehl, prohrával ve čtvrtém setu 1:2 a 0:40 při soupeřově podání. Přesto ještě vydřel obrat. „Nějak jsem vrátil jeden dva returny, on znervózněl a udělal chybu. A najednou se průběh z ničeho nic přetočil,“ přiblížil 28letý Čech.
V pátém setu jste zcela dominoval. Povzbudil vás obrat z předchozí sady?
Jo, pátý set se mi povedl od A do Z, hrál jsem fakt dobře. Začal jsem brejkem a vyšlo mi všechno, na co jsem sáhnul. Kéž by to takhle bylo pořád.
V jakém rozpoložení jste na kurt nastupoval? Se Struffem, který umí zaskočit i soupeře z top 10, jste v listopadu na challengeru prohrál 1:6 a 2:6.
Tehdy jsem dostal na pytel. Podmínky tam byly rychlé a já se tomu vůbec nepřizpůsobil, kdežto on hrál výborně. Respekt a strach jsem měl, ale snažil jsem se z toho zápasu ponaučit a mít jinou taktiku, abych si aspoň vyhrával servisové gamy a pak ho třeba zlomil. A to mi vyšlo.
Ale začátek jste nezachytil. Proč?
Byl jsem nervózní, proto mě taky hned v prvním gamu brejknul. Ale pak jsem si podržel nějaké gamy na servisu a díky tomu jsem se do zápasu dostal. Druhý set byl v mé režii, ve třetím mě něco trochu vykolejilo, což se mi nesmí stávat, ale nakonec jsem to vybojoval na svou stranu.
Co vás vykolejilo?
Byl jsem přesvědčený, že elektronický systém hlášení autů udělal chybu. Míček byl podle mě jasně mimo, třeba o deset centimetrů. Ale systém v tu chvíli nic nehlásil, rozhodčí říkala, že je tam nějaká chyba. Tak jsem trochu vypěnil a stálo mě to brejk. Už jsme se bavili s týmem, že to nebylo úplně optimální, ale vyříkali jsme si to. Potřeboval jsem to ze sebe dostat ven a nakonec to dobře dopadlo, takže teď se tomu můžeme zasmát.
Loni jste na Roland Garros slavil premiérovou výhru v grandslamové hlavní soutěži, teď jste poprvé uspěl i na Australian Open. Jak velký je to milník?
Skvělý, tohle chce asi každý tenista. Když už jsem se tady na poslední chvíli dostal do hlavní soutěže, tak z toho chci vymačkat co nejvíc. Na Austrálii mám jen ty nejlepší vzpomínky, před dvěma lety to byl můj první grandslam, kde jsem prošel kvalifikací. Hraje se mi tady dobře a za postup do druhého kola jsem strašně rád.
V roce 2024 jste v Melbourne pětisetovou bitvu v prvním kole naopak nezvládl, prohrál jste se Sebastianem Kordou. Už se v dlouhých zápasech cítíte lépe?
Ano, od té doby jsem si nějaký zkusil i v tréninku, takže lehké zkušenosti mám. I když se na to těžko připravuje. Nejtěžší je na nich správné nakombinování mentální a fyzické stránky, jak povolit a nepovolit, aby hlava pracovala co nejlépe po celou dobu. A jak jsem si některá delší utkání vyzkoušel, tak jsem si je začal užívat více a více.
Ve druhém kole se střetnete s devátým hráčem žebříčku Taylorem Fritzem. S čím na něj půjdete?
On je dlouhodobě ve světové desítce, má výborný servis. Pokusím se ze sebe vydat maximum a chci vyhrát, o tom žádná. Zkusím se mu přizpůsobit a třeba ho něčím i nachytat. Ale bude to pro mě extrémní výzva.
Může vám pomoct, že Fritz neprožívá ideální vstup do sezony? Zatím si drží skóre 2:3.
Na United Cupu neměl nejlepší výsledky, ale z grandslamů má zkušeností plno. Předpokládám, že budeme hrát na nějakém velkém kurtu, na kterém jsem si ještě nemohl zahrát, možnosti pro nás řadové hráče jsou jiné. V tomhle je to trochu jiný svět, ale tak to je. Budu se snažit připravit co nejlépe.