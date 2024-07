Stovka jako milník. Kopřiva o souboji s legendou i plánech pro zbytek sezony

Pro sedmadvacetiletého Kopřivu to byla po letošním Australian Open teprve druhá účast v hlavní soutěži grandslamu. S Djokovičem se utkal přímo na proslulém centrkurtu. „Neskutečný zážitek do konce života,“ líčí 123. hráč světa v rozhovoru pro iDNES.cz.

Co se honí hlavou hráči, kterého čeká mač s Djokovičem?

Věděl jsem, že se utkám s legendou. Zároveň jsem měl ale smíšený pocit a strach, že na centrkurtu dostanu debakl. Když začal zápas, snažil jsem se užívat si to a vydržet v něm co nejdéle.

Nakonec jste prohrál 1:6, 2:6, 2:6.

Přesto si myslím, že jsem s ním hodně výměn dokázal hrát vyrovnaně. On má hru zaměřenou na lepší bekhend, já to mám podobně, a tak se mi ho těžko přehrávalo. Ale na kurtu jsem se cítil dobře a odnáším si z toho ponaučení, co musím zlepšit. Čili hlavně první údery, servis, tam jsem vlastně zjistil, jak je Novak neskutečný a bezchybný. Byla to obrovská zkušenost a ta atmosféra...

Svázala vás? Přihlíželo vám přes deset tisíc diváků.

Před zápasem jsem z toho měl celkem stres, bál jsem se, aby mě to nezaskočilo, ale musím říct, že hlava mi zapracovala dobře a zvládl jsem to. Šlo znát, že proti mně stojí zkušený soupeř, který toho na centrkurtu odehrál hrozně moc. Atmosféra mě určitě pohltila, překvapil mě nástup na dvorec a jak moc velké tradice kolem toho jsou. Jsem za to vděčný, hodně tenistů touží zahrát si na wimbledonském centrkurtu.

Vít Kopřiva (vpravo) a Novak Djokovič si podávají ruce po vzájemném duelu v prvním kole Wimbledonu.

Vybavíte si, kde vás zastihl los?

Byl jsem na pokoji v hotelu, přesně vím, jak to probíhalo. Pustil jsem si los online, celou dobu mě nikdo nevytáhl a pořád tam zbýval Djokovič. Podívali jsme se na sebe s trenérem a říkáme si: Ty jo, ono to asi fakt klapne. A taky že jo, jenom jsme se tomu zasmáli.

Bylo na Djokovičovi znát, že před pár týdny absolvoval operaci kolene?

Vůbec ne. Tím, že to bylo první kolo, asi ani on nevěděl, co od toho může čekat, ale já jsem po pár gamech zjistil, že se pohybuje úplně bez problémů. Možná na kraťasy se rozbíhal hůř, ale k nim se v zápase člověk stejně moc nedostane. Potom jsem se bavil i se členem jeho realizačního týmu a ten říkal, že je stoprocentně fit. Jediné, čeho se báli, byly skluzy. Ale ty zvládal.

A co vám po zápase říkal trenér?

Probrali jsme všechny body, které v zápase byly. Vím, na čem musím zamakat, v čem je on neskutečný a v čem mě přehrál. Už jsme na tom začali pracovat.

Největší zápas kariéry?

Jednoznačně, asi se to zatím nedá s ničím srovnat.

Před Wimbledonem jste se přes kvalifikaci prokousal i na Australian Open, což byla vaše první grandslamová účast vůbec. Je tohle vaše průlomová sezona?

To nevím, to není asi úplně otázka na mě. Já bych to tak ještě nenazýval. Určitě je to velký pokrok pro mě a mé okolí, ale pořád mám před sebou jeden velký milník.

Myslíte první světovou stovku. První kolo na Wimbledonu vás k ní poměrně přiblíží.

Ještě to ale stačit nebude. Rankingy se budou aktualizovat až po skončení Wimbledonu, mezitím se může stát leccos. Lehce se posunu, postup z kvalifikace je bodově dobře ohodnocený, ale ne tak moc, jak bych potřeboval. Musím na to navázat dalšími výsledky.

V kvalifikaci jste porazil tři soupeře, kteří se taktéž nachází ve druhé stovce světového žebříčku. Byl jste z nich ale vždy nejlépe postavený. Vnímal jste postup jako povinnost?

Vůbec ne. Je to hrozně vyrovnané, navíc tráva je specifický povrch, který není úplně můj šálek kávy. V prvním kole kvalifikace jsem hrál s Henrim Squirem, který měl v poslední době skvělé výsledky a jde nahoru. Bylo to s ním extrémně náročné, jsem na sebe hrozně hrdý, že jsem to zvládl. Měl jsem tam celkem na krajíčku, ve druhém setu už Henri servíroval na ukončení zápasu, byl jsem pár míčků od toho, abych prohrál v prvním kole. Celý zápas jsem byl dole a poprvé jsem vlastně vedl, když nepočítám tie break, až ve třetím setu za stavu 4:3.

A ve třetím kole jste změřil síly s dvojnásobným účastníkem semifinále Wimbledonu a někdejší juniorskou světovou jedničkou Richardem Gasquetem.

Taky jsem prohrával 0:1, ale tím, že se finále kvalifikace hraje na tři vítězné sety, jsem se snažil uvažovat tak, že už je to taky starší hráč. Má 38 let, snažil jsem se ho co nejdéle držet na kurtu a to se mi povedlo. Ale bylo to dost dlouhé.

Co je vaší ambicí do zbytku sezony? Účast na US Open?

Abych pravdu řekl, na US Open teď nemyslím. Přijde mi, že je to ještě hrozně daleko. Samozřejmě, že bych se tam rád představil a vždy by měla být ambice probojovat se tam. Pro mě je hlavní dostávat se pravidelně na ATP turnaje, protože teď se nacházím někde mezi úrovní ATP a challengeru. Takže by pro mě bylo krasné prolomit stovku a hrávat hlavní soutěže. Jistě, stovka je jenom číslo, ale pro každého tenistu je to milník. Musíte už mít konzistentní výsledky. Uvidíme, jestli to letos vyjde.

Co vás čeká v následujících týdnech? Teď zápolíte na antukovém challengeru v Salcburku.

Čekají mě dva ATP turnaje v Gstaadu a Kitzbühelu, na které se těším. Asi to pro mě budou přelomové akce. Mým cílem je především se na ně kvalifikovat a pak jít, jak se říká, zápas od zápasu. Hlavou se snažím soustředit hlavně na tyhle turnaje, pak už se budu připravovat na US Open.

Říkal jste, že tráva není váš povrch, přesto jste před Wimbledonem nepodstoupil žádný turnaj na trávě. Naposledy jste se ukázal na domácím antukovém challengeru v Prostějově.

Byl to plán. Měl jsem navíc lehčí zranění, takže jsem nechtěl hrát žádné turné, abych byl stoprocentně připravený na kvalifikaci.

V Prostějově jste na začátku června vypadl už v druhém kole, v roce 2022 jste domácí podnik opanoval. Cítíte, že úroveň turnaje jde nahoru?

Obecně v tenise na challengerové úrovni roste kvalita. V Prostějově hrají hráči mezi stovkou a dvě stě padesátkou, což je samo o sobě záruka kvality, letos dokonce vyhrál turnaj kvalifikant, který byl ve čtvrté stovce. Je to strašně vyrovnané a každý může porazit každého. Člověk už musí být stoprocentně mentálně a fyzicky připravený na každý zápas, aby zvládl i challengerové turnaje, obzvláště ten v Prostějově.

Když tuhle sezonu nechcete označit za průlomovou, je alespoň tou nejlepší, kterou jste zažil?

Spíš bych to vztáhl na uplynulý rok. Letos jsem se kvalifikoval na spoustu krásných akcí, hrál jsem super zápasy před skvělou atmosférou, ale výsledky, třeba i na menších turnajích, jsem měl lepší v druhé půlce loňské sezony. Když to budeme brát od loňského podzimu po dnešek, určitě je to zatím to nejvíc, čeho jsem dosáhl.