Využít jen dva brejkboly z devatenácti? Nejradši bych si nafackoval, říkal Kopřiva

Nejvíce příležitostí, jak mírně favorizovaného soupeře obrat o podání a získat navrch, měl ve čtvrté sadě. Disponoval v ní celkem devíti brejkboly, ten poslední byl zároveň setbolem, kterým si mohl vynutit rozhodující páté dějství.

Ale i tato šance dopadla stejně jako drtivá většina předchozích – zařadila se mezi promarněné. Naopak Němec, kterému v žebříčku patří 56. místo a spoléhá na jednoručný bekhend, v zápase zužitkoval pět ze šesti možností.

Vítku, když přicházely další a další brejkboly, které jste nedokázal využít, dostaly se vám neúspěchy do hlavy?

Ze začátku jsem si to ani neuvědomoval, ale když jsem ve čtvrtém setu neproměňoval jeden za druhým, tak to bylo strašně frustrující. Někdy proti nim zahrál dobře, ale za některé výměny bych si nejradši nafackoval. A ano, pak už jsem to měl v hlavě a bylo to špatné.

Zaskočilo vás, že jste šel proti Altmaierovi, a ne světové čtyřce Tayloru Fritzovi?

Určitě to překvapení bylo, ale když jsem se na jejich utkání díval, tak Altmaier byl daleko lepší. Fritzovi zápas vůbec nevyšel, Altmaier ho deptal vysokými míči. Asi tak jako mě. Zasloužil si vyhrát.

V čem byl Němec lepší než vy?

V některých momentech byl trpělivější a bylo nepříjemné, jak zvedal míče nahoru. Dokázal dobře využít strany s větrem, kdy si pomáhal servisem, v tomhle hrál hodně chytře. Mně jeden balon vyšel, další ne, byl jsem nekonzistentní. A jeho bekhend byl taky velmi účinný.

Za stavu 2:1 ve čtvrtém setu utkání přerušil déšť. Vypadalo to, že soupeř je zrovna v této pasáži unavený. Nemyslíte, že mu zhruba čtyřicetiminutová pauza pomohla?

To mi ani nepřišlo. On trochu změnil taktiku: začal míče jen zvedat nahoru, více mě nechal hrát a více běhal. Ale necítil jsem, že bych měl převahu. Přerušení přišlo zčistajasna, ještě ani nepršelo a oni nám řekli, že budou kurt zatahovat. Bylo to zvláštní, ale rozhodli se dobře, protože pak hezky sprchlo.

Za postup do druhého kola jste si vydělal necelé tři miliony korun před zdaněním. Jak velká pomoc to pro vaši kariéru je?

Úplně neskutečná, o tom se samozřejmě nemusíme bavit. Ani nevím, jak to popsat. Ještě vzhledem k tomu, že jsem se strašně dlouho pohyboval na challengerech. Tím nechci říct, že to tam bylo špatné, záleží i na výdajích, daních a tak dále. Každopádně tenis se v posledních letech zvedá a ATP i hráčská asociace PTPA tlačí, aby hráči měli více finančních odměn, což jen kvituju.

Jak budete Roland Garros 2025 s odstupem času hodnotit?

Určitě budu nadšený. Pořád je to pro mě velký milník, poprvé v kariéře jsem vyhrál zápas na grandslamu. Nicméně vzhledem k tomu, že Fritz vypadl, tak jsem měl, nechci říct větší šance jít dál, protože každý hráč je tady kvalitní, ale mrzí mě to. Každopádně před týdnem jsem ani nevěděl, jestli tady vůbec budu hrát, řešil jsem totiž zdravotní trable. Takže jsem rád, že jsem tu mohl být a že jsem předvedl takhle dobrý tenis.

Máte zatejpované předloktí levé ruky, zranění je tedy v této oblasti?

Ano, jde o předloktí a zápěstí levé ruky. Naštěstí mě to neomezovalo v přípravě, mohl jsem hrát všechno ostatní, ale bekhend je samozřejmě důležitá součást tenisu.

Jaké turnaje vás čekají dál?

Příští týden mám domácí challenger v Prostějově, kde chci předvést maximum, ale pokud by měly zdravotní komplikace pokračovat, tak si po něm možná dám pauzu, ať se vyléčím před trávou. Na ní bych chtěl odehrát, zatím to vypadá na kvalifikaci, Eastbourne, nebo Mallorku a potom Wimbledon.