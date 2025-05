Habibův výkon vyzdvihl. „Opravdu hrál výborně, servíroval skvěle, vůbec jsem se nedostal do rytmu,“ přiznal Kopřiva, který je 95. hráč světového žebříčku. „Tušil jsem, že to bude těžký zápas. Pořád jsem čekal, že na returnu zvládnu vyhrát o několik balonků více, protože jsem jeho podání četl, jenže jsem nereturnoval kvalitně.“

Takže rozhodlo soupeřovo podání?

Je to základ jeho hry, servíruje výborně. Ale nebylo to jen o servisu, hrál výborně i od základní čáry, čímž mě docela překvapil, a v některých důležitých momentech zahrál dobře i z forhendu.

Znal jste Habiba?

Znal, už jsme spolu i hráli, ale je to docela historie, ani nevím před kolika roky na nějakém future, takže z toho jsem ani nevycházel. Nastudovaného jsem ho ale měl.

Takže jste hodně zklamaný?

Před prvním kolem by člověk byl rád za čtvrtfinále, ale teď po prohře jsem chtěl více. Předchozí dva zápasy jsem se tady cítil dobře. Mrzí mě to, ale další týden se pokusím urvat body někde jinde.

Libanonec Hady Habib, osmý nasazený na ostravském turnaji, postoupil do semifinále přes Víta Kopřivu.

Kde to bude?

Asi hned zítra, co nejdříve, poletím do Říma, protože tam v pondělí začíná kvalifikace tisícovky.

Nebyl jste v Ostravě pod tlakem? Přece jen jste byl nasazená jednička.

Tak bych to nebral, už víckrát jsem byl prvním nasazeným. Na challengeru, ale celkově v tenise je ranking jen číslo, nějaká zásluha za celý rok. Na tom daném turnaji však vůbec nic neznamená. Tlak jsem nevnímal, spíše pro mě bylo příjemné hrát doma, znát to tady, ale bohužel soupeř hrál dobře. I kdybych byl osmý nasazený jako Hady, tak by to pořád bylo stejné.

Berete Ostravu jako domácí turnaj?

Ano, pocházím ze zdejšího regionu (z Fulneku – pozn. red.), takže přijelo i hodně rodinných příslušníků. Z toho pohledu jsem smutný, že si tady už nezahraju další zápas.

Petr Bruncíl ve čtvrtfinále challengeru Ostra Group Open 2025 by Purposia vyhrál nad Belgičanem Gauthierem Onclinem první set 6:1 a takto se radoval. Další dva ale ztratil 0:6 a 5:7.

S dosavadními letošními výkony ale můžete být spokojený. Vyhrál jste challenger v Neapoli, byl jste v semifinále v indickém Novém Dillí, dvakrát ve čtvrtfinále...

Tak to propočítané nemám, ale spokojený zatím jsem. Předvádím docela dobrý tenis až na nějaké výkyvy. A výsledky přišly. Jen na ně musím navázat. Ta prohra v Ostravě bolí, ale bohužel snad nějaké semifinále, finále nebo titul přidám jinde.

Hlavně jste se poprvé v kariéře probojoval do elitní stovky ve světovém žebříčku, že?

To je takový milník asi pro každého tenistu, je to první step k tomu být na dobrých turnajích, zahrát si hlavní soutěž grandslamů. Je to pozice, kterou chce člověk držet, což se mi nyní děje. Jsem však ve stovce jen chvíli, takže se s tím snažím pracovat a zápas od zápasu získávat lepší pozici a zkusit se ještě posunout nahoru.

Na ostravském turnaji se byl podívat i nehrající kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych. Bavili jste se spolu?

Pozdravili jsme se, ale nijak dlouze jsme se nebavili. Ani o Davis Cupu. Ten bude až za dlouho, v září, a do té doby se může stát hodně věcí.