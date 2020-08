Kopřiva v boji o republikový titul porazil svého trenéra

„Pro mě bylo finále těžké hlavně mentálně, protože s Jardou jsme si hodně blízcí, jelikož mě trénuje,“ řekl Vít Kopřiva, který je šestý hráč českého žebříčku.

Připustil, že měl před svým trenérem ostych. „Ale tak nějak jsem věděl, do čeho jdu,“ usmál se. „Bylo to zvláštní, ale už jsme spolu hráli finále turnaje Future a to jsem prohrál.“

Kopřiva uznal, že Pospíšil postupem do finále dokázal, že mu jako trenér má co dát. „Bylo to vyrovnané, pořád hraje skvěle,“ dodal Vít Kopřiva.

„Víťa hrál dnes lépe,“ ocenil soupeře Jaroslav Pospíšil, který ve 39 letech nepomýšlí na konec kariéry. „Už jsem sice hrající trenér, ale dokud budu zdravý, chci mladší kluky prohánět.“

Pospíšil si vzpomněl, že titul získal před 11 roky. „Bylo by pěkné uspět i v mých letech, ale v podstatě celý zápas jsem si nevyhrál podání. Snad jednou dvakrát, a to zvítězit nejde.“ Blýskl se však gestem fair play, když opravil čárového rozhodčího a ve druhém setu za stavu 0:4 a shodě přiznal míček svému protivníkovi, který tak získal výhodu. Game však Pospíšil přece jen vyhrál. „Vím, že je to dobrý člověk, ale jsem za to jeho gesto rád,“ uvedl Vít Kopřiva.

„Je to normální. Kdybych chtěl ošidit Víťu, bylo by to proti všemu...“ dodal Jaroslav Pospíšil.

„Jsem ráda, že po juniorském titulu mám i ten dospělý,“ řekla Johana Marková, která je v českém žebříčku 18. „Výsledek vypadá jednoduše, ale docela jsem se nadřela.“