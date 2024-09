Že bych nic nepřinesl? Mrzelo mě to, říká Kopřiva. Jako náplast si nadělil titul z Polska

„Asi nejtěžší titul ze všech,“ líčí Kopřiva pro iDNES.cz, zatímco se z Polska přesouvá na další podnik do rakouského Bad Waltersdorfu. „V Polsku to byl strašně náročný turnaj, skoro v každém zápase jsem musel otáčet nepříznivý stav. Až se mi zpětně nechce věřit, co všechno jsem zvrátil,“ přemítá.

A zatímco se Kopřiva, většinu času připravující se na kurtech v Prostějově, těšil úspěšnému tažení v Polsku, český reprezentační výběr ve Španělsku trpěl.

Postupně, i kvůli zdravotním potížím Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče, prohrál s domácím Španělskem, Austrálií i Francií. Jak by se býval zdravý Kopřiva hodil…

„Bylo to jen mé rozhodnutí. Nevím, jak by nám Víťa Kopřiva v téhle situaci pomohl. Když vidíme soupisky soupeřů, tak opravdu nevím, jak by nám pomohl. Ano, odehrál by utkání, ale to je tak všechno,“ reagoval poměrně ostře dnes už bývalý kapitán českého výběru Jaroslav Navrátil.

„Víťa hraje líp na antuce, kdybychom hráli na ní, v nominaci by byl. Neříkám, že nám teď nechybí, ale kdyby nastoupil, bude to stejné jako Tomáš Macháč. Nic by nám to nepřineslo,“ myslel si Navrátil.

„Rozhovory se ke mně dostaly, to víte, že mě to zamrzelo. Nebudu nalhávat, že ne. Nemám k tomu co říct, prostě jsem v nominaci nebyl, musel jsem to přijmout. Po bitvě je každý generál, teď můžu být vlastně rád, že jsem byl v Polsku,“ svěřuje se Kopřiva, dále svoji nenominaci rozvádět nechtěl.

Na dálku podporoval kolegy z prostějovského klubu, nejvíce v kontaktu byl s Jakubem Menšíkem a Adamem Pavláskem, ti zase přáli jemu.

Nejvíce sil potřeboval Kopřiva na semifinále s Argentincem Coriou, český tenista ve třetím setu odvrátil hned pět mečbolů soupeře, přičemž jeden z nich měl Coria při vlastním podání. V tiebreaku nakonec urval Kopřiva postup do finále.

„Nesmírně náročné utkání. Potkali jsme se už popáté, známe se dokonale. On ví, co hrát na mě, já vím, co hrát na něho. Vždycky všechno vrací, rád běhá zleva doprava. Takže jsem do toho musel víc jít a dělat body, byla to řehole,“ popisuje Kopřiva svoje zápolení.

I přes více než tříhodinovou bitvu se dokázal dokonale zregenerovat na nedělní finále, kde Itala Pellegrina přehrál 7:5, 6:2. Paradoxně, finále a druhé kolo turnaje byly jediné Kopřivovy zápasy, které neměly třísetovou zápletku.

Vít Kopřiva (vpravo) a Novak Djokovič si podávají ruce po vzájemném duelu v prvním kole Wimbledonu.

„Fyzické síly jsem měl, to jsem byl překvapený, jak jsem zregeneroval. Musím pochválit celý svůj tým, celý turnaj jsem byl zdravotně naprosto v pohodě. Ze začátku jsme se sice trochu tahali a nebyl jsem úplně pozitivní, ale jak jsem urval první set, věřil jsem, že to dotáhnu,“ říká Kopřiva.

„Snažím se naučit se užívat si tenis“

Po turnaji v Rakousku plánuje další challengery. „ATP turnaje se teď hrají hlavně v Asii, to jsem záměrně vynechal a nemám teď v plánu se na nějaké přihlašovat. Pak začnou halové turnaje, uvidíme, jak na tom budu,“ prozrazuje 27letý tenista.

Především chce teď nasbírat hodně bodů do žebříčku. „Tak aby se mi příští rok startovalo co nejlépe. Vždycky je lepší, když se vám ze startu sezony lépe dýchá. Takže se budu snažit zdárně dokončit tuhle sezonu a pak po kratičké pauze začnu přípravu na Australian open. Pojistil jsem si kvalifikaci, a určitě účast na Australian Open bude jeden z největších cílů příští sezony,“ přibližuje Kopřiva.

Na oslavy prvního titulu v aktuální sezoně neměl příliš času, už v pondělí jej čekala cesta z Polska do Rakouska. Kvůli záplavám navíc musel jet oklikou. „Přesun byl hrozně rychlý, teď se chci soustředit hlavně na první kolo, to je pro mě nejdůležitější,“ má jasno.

„Na nějaký konkrétní cíl ve zbytku aktuální sezony se neupínám, snažím se i v hlavě nastavit se jinak. Spolupracuji s mentálním trenérem, teď se snažím užívat si tenis, protože to se mi v poslední době nedařilo. Po vyhraných zápasech, je to samozřejmě snazší,“ uzavírá Kopřiva se smíchem.