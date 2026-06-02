Paříž? Extrémní podmínky, horší než loni. Kopřiva o Menšíkovi i spaní ve své posteli

Václav Havlíček
  19:47
Po grandslamovém Roland Garros sestoupil o několik úrovní níž, aby se mohl představit na domácích kurtech. „Nejlepší na tom je, že můžu spát doma, ve své posteli,“ usměje se český tenista Vít Kopřiva. Na prostějovském podniku kategorie challenger – největším mužském turnaji v zemi – je druhým nasazeným. A tak logicky přitahuje i pozornost a očekávání.
Vít Kopřiva během prvního kola prostějovského challengeru.

Vít Kopřiva během prvního kola prostějovského challengeru. | foto: ČTK

Maxim Mrva slaví vybojovaný fiftýn proti Daliboru Svrčinovi.
Dalibor Svrčina na tenisovém challengeru mužů v Prostějově.
Vít Kopřiva na tenisovém challengeru mužů v Prostějově.
Vít Kopřiva a Andrej Martin po vzájemném duelu na tenisovém challengeru mužů v...
Není divu. Před pár dny se v Paříži dostal do druhého kola na turnaji velké čtyřky, v letošním roce si zahrál semifinále na pětistovce v Riu nebo osmifinále na Masters v Madridu.

Bez přehánění životní sezona. Okoření ji momentálně šestašedesátý tenista světa už druhým kariérním titulem na UniCredit Czech Open? V úterý v prvním kole porazil Slováka Andreje Martina jasně 6:0 a 6:4.

Ve druhém kole narazí ve čtvrtek na spoluhráče z místního klubu TK Agrofert Vitalije Sačka, který přehrál 19letého Jana Kumstáta. Právě Sačko zde loni nečekaně vyřadil v prvním kole Jakuba Menšíka.

„Vím, že je to klišé, ale zvlášť po loňsku chci jít kolo od kola. Člověk chce co nejdál, budu rád za každý zápas,“ hlásí Kopřiva, který za pár dní oslaví 29. narozeniny.

Narážel jste na loňské první kolo, které jste tady v Prostějově nezvládl. Teď jste si poradil jednoznačně. V čem byl rozdíl?
První kola jsou vždy náročná. S Andrejem se velmi dobře známe, věděl jsem, že mě nečeká nic jednoduchého. Oproti loňsku jsem se svoji hru snažil pozvednout, tenkrát jsem tu měl nějaké zdravotní potíže, moc se mi to nepovedlo. Ale aspoň to byla dobrá zkušenost v tom, jak po přechodu z Paříže pracovat a jak se lépe připravit.

Jste spokojený s výkonem? Soupeři jste dovolil jen čtyři hry.
V prvním setu jsem se cítil super, sebral jsem mu hned první dva gamy, rychle jsem si udělal náskok a pohodu. Ve druhém setu se mi to ale nepovedlo, pokazil jsem všechny brejkbolové šance a Andrej hrál dobře. Naštěstí jsem celý zápas vedl, dokázal jsem si držet svoje podání a pak jsem soupeři sebral to poslední. Jsem rád, že jsem mohl hrát druhou rundu. První jsem hrát nechtěl, ale zároveň jsem chtěl skončit brzy, ať má tělo víc času na regeneraci.

Vít Kopřiva a Andrej Martin po vzájemném duelu na tenisovém challengeru mužů v Prostějově.

Jak je náročné z hlediska koncentrace přepnout z grandslamu na challenger?
No, není to vůbec jednoduché. Musel jsem se na to mentálně naladit. Ať chcete, nebo nechcete, minulý týden to v Paříži byl vrchol sezony. Nechci říct, že tady v Prostějově to jeden z vrcholů není, ale pořád je to turnaj nižší kategorie a není zkrátka snadné přepnout. Zvlášť po tom, co jsem absolvoval v Paříži – dva pětiseťáky. Nebyl jsem na tom fyzicky nejlépe, dal jsem si jeden trénink, který jsem odmakal, pak jsem potřeboval šetřit síly, takže jsem se snažil hlavně dobře zregenerovat a připravit se.

Na Roland Garros je to letos pořádná divočina. Kvůli úmorným vedrům měli velké zdravotní problémy světová jednička Jannik Sinner i váš prostějovský parťák Jakub Menšík, který se po konci zápasu druhého kola nemohl zvednout z kurtu. Co se to v Paříži děje?
Extrémní teploty! Velké teplo, všichni s tím měli problém a já nebyl výjimkou. A když Kubův zápas vyústí až do pátého setu… Jsou tam fakt náročné podmínky. Navíc když si v křečích lehnete na kurt, už je to v pytli. Přišlo mi, že hrozně moc zápasů letos dospělo až do pátého setu, což je extrém.

A je to jiné než předchozí rok?
Klima je jednoznačně horší než loni. Byli jsme ve Francii už od pátku a každý den tam byly teploty 32 stupňů ve stínu. Člověk v tomhle musí absolvovat náročné zápasy, tělo trpí o to víc, plus připočtěte mentální vypětí. Je to těžké.

Když byla řeč o Jakubu Menšíkovi, co říkáte na jeho tažení v Paříži?
Když jsme oba v Prostějově a nějak to vychází, tak s Kubou trénujeme. Máme i stejného kondičáka. Moc mu to přeju, snad čtvrtfinále zvládne. Mentalita, kterou má pro tenis, je neuvěřitelná. Fakt klobouk dolů, jak to ve svých letech herně zvládá. Se svým týmem pracuje na maximum a teď sklízí úspěch. Věřím, že půjde co nejdál.

Šafářová o Menšíkovi: Je jak rozjetý vlak. Nejhorší je mediální pozornost

I vám se letos daří, 66. místo na světě je toho důkazem. Budete souhlasit s označením „životní sezona“?
Určitě.

Čím to je?
Na konci minulého roku se mi podařilo skončit okolo stovky, takže jsem hned mohl hrát Australian Open. Tam jsem vyhrál úvodní kolo, to mi zvedlo sebevědomí. Udělali jsme v sezoně několik dobrých rozhodnutí, v Argentině či v Brazílii se mi povedlo otočit nějaké zápasy. To všechno mi dodalo sebevědomí, ze kterého teď těžím.

To bylo vidět i v zápasu proti Martinovi…
Ale svými čopy mě deptal! (směje se). Věděl jsem, že je to jeho styl, proto jsem chtěl hrát aktivně a do podobných úderů ho nepouštět. Jsem rád, že tu můžu hrát. I když bylo poledne všedního dne, dorazilo strašně moc lidí. To je super. Měl jsem tu rodinu, spoustu známých. Je hrozně příjemné hrát doma, protože tenisový kalendář je extrémně náročný, takže teď si můžu trošku odpočinout.

Mrva uspěl v derby, Bautista si nechtěl podat ruce

Největší tuzemský tenisový turnaj mužů má za sebou kompletní první kolo. Dle očekávání prošla dál turnajová jednička Sebastian Báez. Argentinec v úterý porazil o dvě stě příček hůře postaveného Gueymarda Wayenburga z Francie 6:4 a 6:3.

Velkým diváckým tahákem bylo prostějovské derby mezi dvěma zástupci místního klubu TK Agrofert. V souboji dvou hráčů, kteří za sebou mají i zápasy v daviscupové reprezentaci, nakonec uspěl 18letý Maxim Mrva. O pět let staršího Dalibora Svrčinu – celkového vítěze turnaje z roku 2023 – porazil po dvou hodinách 5:7, 6:3 a 6:4.

Maxim Mrva slaví vybojovaný fiftýn proti Daliboru Svrčinovi.

„S Dalíkem trénuju prakticky pořád. A nikdy jsem nevyhrál ani set! Je nepopsatelný pocit vyhrát zrovna tady,“ hlásil Mrva po vítězství.

Do druhého kola UniCredit Czech Open se místní rodák dostal i loni. Tam ovšem skončil. Ve středu Mrva vyzve Brazilce Boscardina Diase a rozhodně nebude bez šance.

Opět se bude spoléhat na přízeň prostějovských diváků, po konci utkání se dlouho podepisoval dětem. „Bylo to neskutečné, jsem rád, že si to všichni užili,“ podotkl Mrva. Jak má ve zvyku, ze zápasu opět dokázal udělat show. Nechyběly jeho typické povzbuzující pokřiky či interakce s fanoušky.

„Snažím se pracovat na tom, abych tohle tak moc nedělal! Občas pak totiž upadá koncentrace, ale s mojí povahou je to těžké. Chci diváky povzbuzovat, chci je mít na své straně. Ale myslím, že už to nedělám tak moc jako dřív,“ popsal Mrva.

„Snažím se během zápasu se uklidňovat. Říkat si, že je to jenom tenis, že nejde o zdraví. Prostě to nebrat úplně vážně, ať jsem uvolněný,“ řekl talentovaný tenista.

Nejdelší úterní zápas se odehrál na vedlejším kurtu. Bitva mezi turnajovou trojkou Damirem Džumhurem z Bosny a Španělem Miguelem Damasem trvala tři hodiny a devět minut. Urputnou řež nakonec lépe zvládl Bosňan, jenž triumfoval 6:7, 6:4 a 7:5.

Z osmi Čechů, kteří nastoupili do prvního kola, zůstali v osudí prostějovského antukového turnaje už jen tři. Kromě Víta Kopřivy a Maxima Mrvy pokračuje i Hynek Bartoň, který zvládl nervy drásající bitvu s někdejším příslušníkem světové desítky Španělem Robertem Bautistou.

Český tenista zvítězil 6:4, 6:7, 7:5. Po utkání došlo ke kuriózní situaci, kdy frustrovaný Španěl odmítl podat Bartoňovi ruku, kvůli pauze na ošetření, kterou si Čech vzal.

„Při dopadu po servisu mě tahala levá noha, se kterou jsem měl nedávno problémy. Vím, že na léčbu reaguje dobře, proto jsem si time vzal. Nemyslel jsem to vůbec zle, byť to třeba narušilo rytmus hry. Ale o to mi vůbec nešlo. Trošku mě překvapilo, že takhle zkušený hráč pak reagoval takhle,“ mrzelo Bartoně.

„Mám k Bautistovi velký respekt, kéž bych dokázal alespoň z poloviny to, co on. Hrozně jsem chtěl tento zápas vyhrát, skvělý pocit,“ doplnil.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Výsledky

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Roland Garros ONLINE: Menšík v souboji mladíků hraje o postup do semifinále

Sledujeme online
Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros.

Bude slavit dvacetiletý Čech, nebo o rok mladší Brazilec? Čtvrtfinále grandslamového Roland Garros nabízí duel vycházejících nadějí mezi Jakubem Menšíkem a Joaaem Fonsecou, jeho průběh sledujeme v...

2. června 2026  20:03

Paříž? Extrémní podmínky, horší než loni. Kopřiva o Menšíkovi i spaní ve své posteli

Vít Kopřiva během prvního kola prostějovského challengeru.

Po grandslamovém Roland Garros sestoupil o několik úrovní níž, aby se mohl představit na domácích kurtech. „Nejlepší na tom je, že můžu spát doma, ve své posteli,“ usměje se český tenista Vít...

2. června 2026  19:47

Pod dohledem šerifa. Češi trénovali, Koubek vítal novináře: Kluci už jsou tady!

Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku.

Od našeho zpravodaje v USA Deset blikajících policejních aut profrčelo ospalou ulicí. Uprostřed kordonu projel k bráně do areálu autobus s tmavými skly, kterému pokynula hlídka. Pod stromem na opačné straně silnice pro jistotu...

2. června 2026  19:29

Zemřel Rick Adelman, kouč s nebývalým důvtipem. V NBA slavil 1042 výher

Rick Adelman v roce 2021.

Ve věku 79 let zemřel v pondělí Rick Adelman, úspěšný trenér v NBA a člen basketbalové Síně slávy. O úmrtí kouče, který v elitní zámořské lize slavil jako šéf lavičky přes 1000 vítězství, informovalo...

2. června 2026  18:08

Tohle má být speciál? McLaren drtí kritika, lakování pro tisící závod je prý nudné

Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na sprint v...

Stáj McLaren si připomíná významný milník. Ve formuli 1 brzy absolvuje svůj 1000. závod. Jubileum připomene mimo jiné speciálním lakováním monopostu. Tým jej představil na sociálních sítích, reakce...

2. června 2026  18:04

Dlouholetý pomezní, funkcionář i bývalá sudí. Komise rozhodčích je kompletní

Pomezní sudí Ivo Nádvorník (vpravo) během své prvoligové kariéry.

Ještě v neděli byl jako pomezní u barážové odvety Slovácka s Artisem Brno (3:0). Od nového ročníku už Ivo Nádvorník nebude hlídat ofsajdy, ale dohlížet na všechny sudí. Stal se jedním z členů...

2. června 2026  17:41

Tady Serena, nechceš se mnou hrát? Siniaková ale nabídku od legendy odmítla

Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros.

Když americká tenisová legenda Serena Williamsová plánovala svůj překvapivý návrat na kurty, který chce začít čtyřhrou, přemýšlela, koho si zvolí za spoluhráčku. A není divu, že oslovila i Kateřinu...

2. června 2026  17:10

Vyprodá se zahajovací zápas USA na mistrovství světa? Zbývají tisíce lístků

Pohled na stadion v Los Angeles, kde americká fotbalová reprezentace odehraje...

Největší fotbalová akce v dějinách. Přesto se úvodní zápas domácí reprezentace USA ne a ne vyprodat. Na oficiálních stránkách zbývají tisíce lístků, většina přitom v přeprodeji. Podle serveru The...

2. června 2026  17:05

Před lety se porval na ulici. Teď švýcarský útočník čeká, jestli ho USA pustí na MS

Breel Embolo ze Švýcarska slaví gól v kvalifikaci o MS.

Před osmi lety se v Basileji popral na ulici. Dávná rvačka švýcarského fotbalistu Breela Embola těsně před mistrovstvím světa dohnala. Devětadvacetiletý robustní útočník kvůli administrativním...

2. června 2026  16:44

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Reprezentanti v USA poprvé trénují, přihlíží i Dara Rolins

Sledujeme online
Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd sleduje trénink národního...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

2. června 2026  16:43

Ani kanadská střelkyně se do Prahy nevrátí. USK oznámil konec Carletonové

Bridget Carletonová během autogramiády basketbalistek ZVVZ USK Praha.

V týmu českých basketbalových šampionek z USK Praha nebude pokračovat ani Kanaďanka Bridget Carletonová. Stejně jako francouzská reprezentantka Janelle Salaünová končí devětadvacetiletá křídelní...

2. června 2026  16:36

Sběratelská horečka před MS. Burza samolepek přilákala přes 8000 fanoušků

Více než osm tisíc fanoušků dorazilo na stadion Bicentenario de La Florida v...

Blížící se mistrovství světa neprožívají fotbaloví fanoušci jen u televizních obrazovek nebo na stadionech. V chilském Santiagu se o víkendu konala obří burza kartiček a nálepek, která přilákala více...

2. června 2026  16:23

