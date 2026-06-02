Paříž? Extrémní podmínky, horší než loni. Kopřiva o Menšíkovi i spaní ve své posteli

Není divu. Před pár dny se v Paříži dostal do druhého kola na turnaji velké čtyřky, v letošním roce si zahrál semifinále na pětistovce v Riu nebo osmifinále na Masters v Madridu.
Bez přehánění životní sezona. Okoření ji momentálně šestašedesátý tenista světa už druhým kariérním titulem na UniCredit Czech Open? V úterý v prvním kole porazil Slováka Andreje Martina jasně 6:0 a 6:4.
Ve druhém kole narazí ve čtvrtek na spoluhráče z místního klubu TK Agrofert Vitalije Sačka, který přehrál 19letého Jana Kumstáta. Právě Sačko zde loni nečekaně vyřadil v prvním kole Jakuba Menšíka.
„Vím, že je to klišé, ale zvlášť po loňsku chci jít kolo od kola. Člověk chce co nejdál, budu rád za každý zápas,“ hlásí Kopřiva, který za pár dní oslaví 29. narozeniny.
Narážel jste na loňské první kolo, které jste tady v Prostějově nezvládl. Teď jste si poradil jednoznačně. V čem byl rozdíl?
První kola jsou vždy náročná. S Andrejem se velmi dobře známe, věděl jsem, že mě nečeká nic jednoduchého. Oproti loňsku jsem se svoji hru snažil pozvednout, tenkrát jsem tu měl nějaké zdravotní potíže, moc se mi to nepovedlo. Ale aspoň to byla dobrá zkušenost v tom, jak po přechodu z Paříže pracovat a jak se lépe připravit.
Jste spokojený s výkonem? Soupeři jste dovolil jen čtyři hry.
V prvním setu jsem se cítil super, sebral jsem mu hned první dva gamy, rychle jsem si udělal náskok a pohodu. Ve druhém setu se mi to ale nepovedlo, pokazil jsem všechny brejkbolové šance a Andrej hrál dobře. Naštěstí jsem celý zápas vedl, dokázal jsem si držet svoje podání a pak jsem soupeři sebral to poslední. Jsem rád, že jsem mohl hrát druhou rundu. První jsem hrát nechtěl, ale zároveň jsem chtěl skončit brzy, ať má tělo víc času na regeneraci.
Jak je náročné z hlediska koncentrace přepnout z grandslamu na challenger?
No, není to vůbec jednoduché. Musel jsem se na to mentálně naladit. Ať chcete, nebo nechcete, minulý týden to v Paříži byl vrchol sezony. Nechci říct, že tady v Prostějově to jeden z vrcholů není, ale pořád je to turnaj nižší kategorie a není zkrátka snadné přepnout. Zvlášť po tom, co jsem absolvoval v Paříži – dva pětiseťáky. Nebyl jsem na tom fyzicky nejlépe, dal jsem si jeden trénink, který jsem odmakal, pak jsem potřeboval šetřit síly, takže jsem se snažil hlavně dobře zregenerovat a připravit se.
Na Roland Garros je to letos pořádná divočina. Kvůli úmorným vedrům měli velké zdravotní problémy světová jednička Jannik Sinner i váš prostějovský parťák Jakub Menšík, který se po konci zápasu druhého kola nemohl zvednout z kurtu. Co se to v Paříži děje?
Extrémní teploty! Velké teplo, všichni s tím měli problém a já nebyl výjimkou. A když Kubův zápas vyústí až do pátého setu… Jsou tam fakt náročné podmínky. Navíc když si v křečích lehnete na kurt, už je to v pytli. Přišlo mi, že hrozně moc zápasů letos dospělo až do pátého setu, což je extrém.
A je to jiné než předchozí rok?
Klima je jednoznačně horší než loni. Byli jsme ve Francii už od pátku a každý den tam byly teploty 32 stupňů ve stínu. Člověk v tomhle musí absolvovat náročné zápasy, tělo trpí o to víc, plus připočtěte mentální vypětí. Je to těžké.
Když byla řeč o Jakubu Menšíkovi, co říkáte na jeho tažení v Paříži?
Když jsme oba v Prostějově a nějak to vychází, tak s Kubou trénujeme. Máme i stejného kondičáka. Moc mu to přeju, snad čtvrtfinále zvládne. Mentalita, kterou má pro tenis, je neuvěřitelná. Fakt klobouk dolů, jak to ve svých letech herně zvládá. Se svým týmem pracuje na maximum a teď sklízí úspěch. Věřím, že půjde co nejdál.
I vám se letos daří, 66. místo na světě je toho důkazem. Budete souhlasit s označením „životní sezona“?
Určitě.
Čím to je?
Na konci minulého roku se mi podařilo skončit okolo stovky, takže jsem hned mohl hrát Australian Open. Tam jsem vyhrál úvodní kolo, to mi zvedlo sebevědomí. Udělali jsme v sezoně několik dobrých rozhodnutí, v Argentině či v Brazílii se mi povedlo otočit nějaké zápasy. To všechno mi dodalo sebevědomí, ze kterého teď těžím.
To bylo vidět i v zápasu proti Martinovi…
Ale svými čopy mě deptal! (směje se). Věděl jsem, že je to jeho styl, proto jsem chtěl hrát aktivně a do podobných úderů ho nepouštět. Jsem rád, že tu můžu hrát. I když bylo poledne všedního dne, dorazilo strašně moc lidí. To je super. Měl jsem tu rodinu, spoustu známých. Je hrozně příjemné hrát doma, protože tenisový kalendář je extrémně náročný, takže teď si můžu trošku odpočinout.
Mrva uspěl v derby, Bautista si nechtěl podat ruce
Největší tuzemský tenisový turnaj mužů má za sebou kompletní první kolo. Dle očekávání prošla dál turnajová jednička Sebastian Báez. Argentinec v úterý porazil o dvě stě příček hůře postaveného Gueymarda Wayenburga z Francie 6:4 a 6:3.
Velkým diváckým tahákem bylo prostějovské derby mezi dvěma zástupci místního klubu TK Agrofert. V souboji dvou hráčů, kteří za sebou mají i zápasy v daviscupové reprezentaci, nakonec uspěl 18letý Maxim Mrva. O pět let staršího Dalibora Svrčinu – celkového vítěze turnaje z roku 2023 – porazil po dvou hodinách 5:7, 6:3 a 6:4.
„S Dalíkem trénuju prakticky pořád. A nikdy jsem nevyhrál ani set! Je nepopsatelný pocit vyhrát zrovna tady,“ hlásil Mrva po vítězství.
Do druhého kola UniCredit Czech Open se místní rodák dostal i loni. Tam ovšem skončil. Ve středu Mrva vyzve Brazilce Boscardina Diase a rozhodně nebude bez šance.
Opět se bude spoléhat na přízeň prostějovských diváků, po konci utkání se dlouho podepisoval dětem. „Bylo to neskutečné, jsem rád, že si to všichni užili,“ podotkl Mrva. Jak má ve zvyku, ze zápasu opět dokázal udělat show. Nechyběly jeho typické povzbuzující pokřiky či interakce s fanoušky.
„Snažím se pracovat na tom, abych tohle tak moc nedělal! Občas pak totiž upadá koncentrace, ale s mojí povahou je to těžké. Chci diváky povzbuzovat, chci je mít na své straně. Ale myslím, že už to nedělám tak moc jako dřív,“ popsal Mrva.
„Snažím se během zápasu se uklidňovat. Říkat si, že je to jenom tenis, že nejde o zdraví. Prostě to nebrat úplně vážně, ať jsem uvolněný,“ řekl talentovaný tenista.
Nejdelší úterní zápas se odehrál na vedlejším kurtu. Bitva mezi turnajovou trojkou Damirem Džumhurem z Bosny a Španělem Miguelem Damasem trvala tři hodiny a devět minut. Urputnou řež nakonec lépe zvládl Bosňan, jenž triumfoval 6:7, 6:4 a 7:5.
Z osmi Čechů, kteří nastoupili do prvního kola, zůstali v osudí prostějovského antukového turnaje už jen tři. Kromě Víta Kopřivy a Maxima Mrvy pokračuje i Hynek Bartoň, který zvládl nervy drásající bitvu s někdejším příslušníkem světové desítky Španělem Robertem Bautistou.
Český tenista zvítězil 6:4, 6:7, 7:5. Po utkání došlo ke kuriózní situaci, kdy frustrovaný Španěl odmítl podat Bartoňovi ruku, kvůli pauze na ošetření, kterou si Čech vzal.
„Při dopadu po servisu mě tahala levá noha, se kterou jsem měl nedávno problémy. Vím, že na léčbu reaguje dobře, proto jsem si time vzal. Nemyslel jsem to vůbec zle, byť to třeba narušilo rytmus hry. Ale o to mi vůbec nešlo. Trošku mě překvapilo, že takhle zkušený hráč pak reagoval takhle,“ mrzelo Bartoně.
„Mám k Bautistovi velký respekt, kéž bych dokázal alespoň z poloviny to, co on. Hrozně jsem chtěl tento zápas vyhrát, skvělý pocit,“ doplnil.