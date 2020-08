Rok nevyhrála, zvažovala konec. Ale teď si to užívám, září rozjetá Azarenková

„Na kurtu si to teď užívám, což jsem hodně dlouho nezažila,“ libuje si 31letá Azarenková. Aktuální formu přetavila Běloruska v postup mezi poslední čtyřku na newyorské generálce na grandslamové US Open, tak daleko postoupila naposledy loni v dubnu.

Bývalá světová jednička na turnaji Western & Southern Open vyřadila Chorvatku Vekičovou, Francouzky Garciaovou a Cornetovou, naposledy i Tunisanku Džabúrovou. A se všemi si navíc poradila bez ztráty setu, v pátek večer vyzve v semifinále Britku Kontaovou.

BOJKOT na akci v New Yorku Původně se na zámořském podniku měly semifinálové duely odehrát ve čtvrtek, organizátoři však vyhlásili jednodenní pauzu k vyjádření podpory boji proti rasismu. Japonka Ósakaová dokonce odmítla k zápasu nastoupit. „Jsem sice sportovec, ale především černá žena,“ napsala. Rozhodnutí nakonec přehodnotila a hrát bude.

„Je to výtečné, ale myslím, že označení týden snů je trochu přehnané,“ krotí tenistka komplimenty. „A navíc týden stále pokračuje, neanalyzuju nic, dokud stále hraju, beru to den po dni.“

Avšak v porovnání s posledními měsíci aktuální tažení Azarenkové skutečně velmi vyniká.

Dvojnásobná grandslamová vítězka naposledy uspěla v duelu na okruhu WTA 13. srpna loňského roku, kdy jí skrečovala Švýcarka Bencicová, „opravdovou“ výhru si připsala týden předtím proti Italce Giorgiové.

Pravda, příliš příležitostí k získání vítězství Azarenková neměla. Svůj poslední start v sezoně 2019 zaznamenala na US Open, první tři měsíce letošního roku vynechala kvůli osobním důvodům, na začátku března se ukázala v Monterrey, načež tenisový svět paralyzovala pandemie koronaviru.

Po ní se Běloruska vrátila hned na první akci před dvěma týdny v Lexingtonu, na úvod ale podlehla Venus Williamsové.

Až nyní v New Yorku, kam se ze Cincinnati přesunul tradiční přípravný podnik na US Open, se konečně prosadila.

„Opravdu mám velkou radost, že jsem zase vyhrála,“ nezastírala po sobotním skalpu 24. tenistky světa Vekičové. „Moc jsem sice nehrála, ale je to jako konečně překonat vrchol kopce. Že se mi podařilo zápas zvládnout a během něj zůstat silná je pro mě velmi důležité.“

Bojovného ducha ukázala i ve středečním čtvrtfinále proti Džabúrové, v němž v první sadě odvrátila čtyři setboly, načež pro sebe těsný tiebreak získala poměrem 11:9.



„Zápas jsem zvládla kvalitně, soupeřka mě tlačila, nesměla jsem odevzdat lehké body. V důležitých momentech jsem zahrála výborně,“ líčila Azarenková.

V současnosti patří běloruské legendě v žebříčku 59. místo, z kterého se jen těžko odrazí k dalšímu grandslamovému titulu či snad na samý vrchol pořadí, kde pobývala v letech 2012 až 2013 celkem 51 týdnů.

„Už je to osm let, co jsem vyhrála své první Australian Open, a tenis se od té doby také změnil,“ pozoruje. „Hra se určitě posunula na jinou úroveň, hodně mladých holek je teď o dost silnějších. A myslím, že největší rozdíl je v prvních kolech. Nejsou žádné lehké zápasy a nikdy nevíte, co očekávat.“

Kromě mladých sokyň, s nimiž v pokročilejším tenisovém věku už obtížně drží krok, Azarenkovou navíc trápí zmíněné osobní problémy, před třemi lety se s bývalým partnerem vlekle soudila o to, kdo bude pečovat o syna Lea.

I kvůli tomu v posledních letech zvažovala, že se s tenisem nadobro rozloučí.

„V lednu jsem si nebyla jistá, jestli vůbec budu hrát dál. Na konci měsíce jsem se rozhodla, že to zkusím, možná naposledy, a uvidím, co se stane.“

A jak ukazuje její aktuální pouť newyorským turnajem, zvolila správně.