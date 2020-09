Dvakrát 6:0! Neomylná Azarenková zostudila šampionku Australian Open

Vítězství na turnaji Western & Southern Open v New Yorku, těsně prohrané finále grandslamového US Open a navzdory razantní změně povrchu i časového pásma skvělý start do podniku v Římě.

Takto po restartu tenisové sezony řádí 31letá Azarenková.

Kdo potřebuje další důkaz o jejím mimořádném rozpoložení, nechť nahlédne do přehledu posledních zápasů. Z patnácti prohrála Běloruska jediný.

Bohužel pro ni jediný neúspěch přišel zrovna ve finále US Open, kde přes vyhraný první set podlehla Naomi Ósakaové.

Nicméně žádné dlouhé odpočívání či zaobírání se prohrou si Azarenková nedopřála, okamžitě vyrazila znovu do akce. Jen tři dny po porážce na newyorském betonu se v prvním kole antukového podniku v Římě střetla s americkou legendou Venus Williamsovou.

A Běloruska zvládla přepnout pohotově, zvítězila 7:6 a 6:2.

„Jiný povrch byl rozhodně výzvou, ale adaptovala jsem se na něj dobře,“ pravila spokojené. „Věděla jsem, že to nebude lehké a že nebudu hrát perfektně, zkoušela jsem najít ten správný záměr a realizovat jej.“

A od tohoto duelu, v němž si přivykla na oranžovou drť, se odrazila ke galapředstavení.

Výtečnou formu Azarenkové odnesla ve druhém kole další Američanka Keninová. Světová hráčka číslo 5 a šampionka letošního grandslamu v Melbourne neuhrála proti nezastavitelné běloruské mašině jediný game.

Kurt opouštěla za hodinu s výpraskem dvakrát 0:6.



„Klíčem k takovému výsledku byla moje konzistentnost,“ prozradila Azarenková. „Hrála jsem velmi chytrý tenis: využívala jsem celý kurt i různé tempo. Po celý zápas jsem udržela úroveň, se kterou jsem začala. Z toho mám velkou radost.“



Nástup dvojnásobné grandslamové šampionky do utkání byl skutečně působivý, Běloruska v prvním setu trefila 93 % prvních podání a udělala jen jednu nevynucenou chybu.

„Svůj servis jsem využívala chytře, když jsem potřebovala, zahrála jsem jej prudký, jindy zase variabilní,“ líčila. „Bylo to skvělé, přitom jsem se tak dobře v rozehrávce necítila, ale v zápase to fungovalo.“



wta @WTA .@vika7 ends the rally with a brilliant drop shot #IBI20 https://t.co/esUVZz0mTo oblíbit odpovědět

O deset let mladší Keninová se na začátku druhé sady vzepjala a zkoušela zastavit do té doby neomylnou soupeřku. V první hře se poprvé a naposledy při returnu dostala na shodu, v té druhé zase měla při vlastním servisu dva gamebaly.



Úsilí Američanky však přišlo vniveč.

I kvůli 22 nepřesnostem utržila Keninová dva kanáry, zatímco Azarenková získala nejen hladké vítězství a postup do osmifinále, hlavně pak další výrazné potvrzení, že s aktuální formou je postrachem po každou soupeřku.

„Cítím, že zvládám lépe ovládat varianty úderů, které mám. Vždy jsem byla schopna vyprodukovat různé údery, s různou rotací nebo úhlem, ale nemyslím si, že jsem byla tak sebejistá, abych si to dovolila v zápase,“ přemítá bývalá světová jednička z let 2012 a 2013.



„Zkrátka se nebojím zkoušet věci, o kterých vím, že je zvládám dobře. Vždy jsem se ráda učila, zlepšovala, rozvíjela, což je důležité k postupu na další úroveň.“

Její aktuální výsledky nenechávají nikoho na pochybách, že se výš skutečně posunula.