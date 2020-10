Kočování se synem po tenisových turnajích? Fuška i nádhera, říká Azarenková

Jakmile ale jde o výsledek, přestává žertovat. Jedenatřicetiletá Běloruska, jedna z nejvýraznějších ozdob Ostrava Open, si do turnajové bubliny přivezla tři muže z týmu.

„Působí naprosto soustředěně,“ tvrdí promotér akce Tomáš Petera. „Chodí trénovat už ráno, aby měla dost času, byla na kurtu sama a stihla potrénovat, co potřebuje. Bára ji dost v prvním mači vyplašila. Vika skóre otočila a ukázala, že za to tady hodlá vzít opravdu pořádně.“

Dvojnásobná vítězka Australian Open a někdejší světová jednička potvrzuje, že svůj poslední letošní podnik nebere ve stylu lážo plážo: „Ráda si tu vyzkouším pár věcí, na nichž bych chtěla pracovat před další sezonou, ale určitě chci na závěr roku ještě jednou zabrat.“

Na US Open pronikla až do finále, na Roland Garros vypadla ve druhém kole. Po náročném dvojboji se přesunula na Azurové pobřeží, kde se připravovala mezi mládeží v Mouratoglouově akademii. Po ukončení ostravské mise se vydá do Kalifornie, kde bydlí se čtyřletým synkem Leem, který jí byl po vleklé při s bývalým přítelem Billym svěřen do péče.

Zatímco před rokem kvůli soukromým potížím rozpustila trenérský štáb, poté vynechala Australian Open a zvažovala utnutí kariéry, teď plánuje pokračování.

V Paříži vysvětlovala, že během koronapauzy začala svůj život vnímat jinak, což se projevilo už při generálce na US Open, v níž v New Yorku nečekaně dokráčela k titulu. Na grandslamu jí pak trofej těsně vyfoukla Naomi Ósakaová.

Na žebříčku je zpátky v Top 15. Mluví o jiném nastavení mysli: „Zjistila jsem, že musím být celkově v životě šťastná. Pouhé sportovní úspěchy mě dlouhodobě neuspokojují.“

Pohodu jí při kočování po WTA Tour přináší kouč Dorian Descloix a hlavně malý parťák Leo, jenž v Ostravě výjimečně chybí: „Mít ho s sebou je fuška a krása zároveň, ale neměnila bych. Čím dál víc si uvědomuje, co se okolo něj děje. Bude to jen lepší. Už hraje tenis. Nesnáší porážky.“

Jako jeho máma.

„I když jsem vyhrála první set 6:2 a ve druhém jsem hned měla brejkboly, ona pořád zůstávala psychicky silná,“ chválila ji Krejčíková v Ostravě. „Snad i za stavu 2:6 a 0:5 by ukazovala pěsti a povzbuzovala by se. Proto je taková šampionka.“

Zarputilost z jejího uvolněnějšího „já“ nezmizela. Na kurtech stále trochu připomíná kvílející fúrii. Po bitvách se ovšem sporům vyhýbá. Na Flushing Meadows se nevyjadřovala k otázkám na hnutí Black Lives Matter. Odmítla rozebírat taky neblahou situaci v rodné zemi, s jejímž vládcem Alexandrem Lukašenkem ji dřív pojilo přátelství.

Teď si může pěstovat vřelý vztah k Česku. „Nejsem tu poprvé, máma mi vyprávěla, že jsem kdysi navštívila i Ostravu, což si tedy nepamatuju.“

Kdyby si odtud o víkendu odvezla pohár, nejspíš už by na město jen tak nezapomněla.