Třiadvacetiletá Viďmanová porazila 93. hráčku světa Volynetsovou po dvou a půl hodinách hry. Zdolala druhou americkou soupeřku po sobě a pokračuje v Memphisu v životním tažení. Předtím vyřadila Sloane Stephensovou. V živém žebříčku WTA se posunula ze 114. na 103. místo.
Moskevské rodačce Viďmanové pomohlo proti o rok starší Volynetsové šest es. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila tři ze čtyř brejkbolů. S 83. hráčkou světa Zarazúaovou se utká v semifinále poprvé.
Kompletní tenisové výsledky
Viďmanová zahájila utkání proti Volynetsové brejkem. O náskok sice v šesté hře přišla, vzápětí ale soupeřce vzala podání ještě jednou a sadu získala. Ve druhém setu se ani jedna z hráček nedostala k brejkbolu a rozhodla zkrácená hra. V ní Američanka uspěla díky lepší koncovce 7:5.
Třetí sada už patřila Viďmanové, která po dvou brejcích utekla do vedení 5:0. O chvíli později využila na servisu první mečbol.
Turnaj žen v Memphisu
(tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Viďmanová (ČR) - Volynetsová (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:1