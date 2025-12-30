VIDEA ROKU: Sportu dominovalo tenisové mládí, volejbal či nekorektní Řepka

Vladimír Vokál
Nejoblíbenějšími sportovními videy byly i v roce 2025 sestřihy klíčových zápasů českých tenistů. Do hledáčku čtenářů iDNES.cz se však tentokrát dostal i volejbal nebo slavný rebel Tomáš Řepka. Vůbec nejvyšší sledovanost měl zápas Jakuba Menšíka s legendárním Djokovičem. Teprve devatenáctiletý český tenista porazil srbskou legendu ve finále prestižního podniku v Miami dvakrát 7:6 a po fenomenálním výkonu ukořistil svůj první titul v kariéře.

Snad nejvíce probíraný moment posledního US Open byl okamžik, kdy chtěl Kamil Majchrzak po výhře nad Karenem Chačanovem věnovat svou kšiltovku malému fanouškovi. Než si ji klučina stačil od polského tenisty převzít, vyrval ji jiný divák, podle informací polský milionář Piotr Szczerek, majitel firmy Drogbruk.

Kateřina Siniaková v roce 2025 znovu potvrdila svou deblovou extratřídu. Například na tenisovém Australian Open ovládla čtyřhru po boku Taylor Townsendové. Ve finále úvodního majoru sezony česko-americké duo i přes ztrátu druhého setu porazilo tchajwansko-lotyšský pár Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 6:2, 6:7 (4:7) a 6:3.

Parádní tažení českých volejbalistů světovým šampionátem nakonec medailovou tečku nedostalo. Reprezentanti v souboji o bronz podlehli Polákům 1:3 na sety a na Filipínách obsadili čtvrté místo, přesto se postarali o nejlepší výsledek v samostatné české historii. Národní tým poskytl médiím euforické záběry po postupu do semifinále šampionátu:

V kinech se letos představil dokument Řepka: Hříšník. Bývalý fotbalista v něm otevřeně promluvil o nejtemnějších obdobích svého života – o vězení, dluzích i závislosti na alkoholu. Otevřenou zpověď nabídl také v Rozstřelu, kde o natáčení podrobně hovořil také autor dokumentu, režisér Petr Větrovský.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Jakub Menšík (vpravo) a Novak Djokovič si povídají po finále v Miami.
Jakub Menšík (vpravo) pózuje s trofejí pro šampiona turnaje v Miami, vedle něj poražený finalista Novak Djokovič.
Novak Djokovič (vpravo) a Jakub Menšík si podávají ruce po vzájemném souboji ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.
Novak Djokovič a Jakub Menšík se objímají po vzájemném souboji ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.
31 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, v prodloužení vystřelil triumf Jiříček

Aktualizujeme
Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

30. prosince 2025,  aktualizováno 

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025

VIDEA ROKU: Sportu dominovalo tenisové mládí, volejbal či nekorektní Řepka

Jakub Menšík (vpravo) a Novak Djokovič si povídají po finále v Miami.

Nejoblíbenějšími sportovními videy byly i v roce 2025 sestřihy klíčových zápasů českých tenistů. Do hledáčku čtenářů iDNES.cz se však tentokrát dostal i volejbal nebo slavný rebel Tomáš Řepka. Vůbec...

30. prosince 2025

Tigerův svět. Padesátník Woods vyhrával i na jedné noze a připravil půdu pro Obamu

Premium
Tiger Woods během turnaje Farmers Insurance

Už ve třech letech by vás pravděpodobně v golfu porazil. Tak jako některé tátovy kamarády mariňáky... Světovou jedničkou byl méně než rok poté, co se stal profíkem. Dvanáctkrát (nejvíckrát) ho...

30. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

29. prosince 2025  23:16

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  29. 12. 22:31

Ve Färjestadu zavládlo nadšení, Tomášek je zpět. Vypadá to jako jackpot, zní z klubu

David Tomášek v utkání proti Spartě.

David Tomášek se po rozvázání smlouvy v Edmontonu vrátil do Färjestadu, se švédským klubem uzavřel devětadvacetiletý útočník kontrakt do konce sezony. „Je fajn být zpátky. Je tu spousta známých tváří...

29. prosince 2025  21:51

Jihlava podlehla Vsetínu, Slavii překvapila Poruba. Zlín opět spadl na poslední místo

Vsetínští hokejisté slaví gól.

Jihlavští hokejisté prohráli v první lize na ledě Vsetína 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok...

29. prosince 2025  21:16

Slovinská dominance na úvod Turné čtyř můstků, Prevc potvrdil roli favorita

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc se raduje z vítězství v Oberstdorfu.

Úvodní závod Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu suverénně vyhrál slovinský lídr Světového poháru Domen Prevc. Roman Koudelka nepostoupil do druhého kola a obsadil 39. místo.

29. prosince 2025  19:24,  aktualizováno  20:43

Basketbalistky KP Brno vyzrály na Žabiny, dramatické derby rozseklo až prodloužení

Kanadská basketbalistka Shay Colleyová se prosazuje v utkání proti KP Brno.

Brněnské derby ve 12. kole ligy basketbalistek vyhrál tým Králova Pole, který porazil Žabiny 94:89 po prodloužení. Městského rivala zdolal po sérii čtyř nezdarů ve vzájemných soubojích a teprve...

29. prosince 2025  20:06

Turné čtyř můstků 2025/2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Jedním z atraktivních sportovních zpestření v povánočním období je Turné čtyř můstků. Tradiční seriál závodů ve skocích na lyžích se letos koná od 28. prosince do 6. ledna. Dva podniky zamíří do...

29. prosince 2025  19:34

Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr

Sparťanský kapitán Filip Chlapík slaví trefu proti Kanadě.

Sparta si působení na tradičním vánočním turnaji minimálně o den protáhne. Ve čtvrtfinále Spengler Cupu si po vyrovnaném průběhu poradila s Kanadou, k vítězství 5:1 nad Kanadou přispěl dvěma góly...

29. prosince 2025  17:40,  aktualizováno  19:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.