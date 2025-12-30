Snad nejvíce probíraný moment posledního US Open byl okamžik, kdy chtěl Kamil Majchrzak po výhře nad Karenem Chačanovem věnovat svou kšiltovku malému fanouškovi. Než si ji klučina stačil od polského tenisty převzít, vyrval ji jiný divák, podle informací polský milionář Piotr Szczerek, majitel firmy Drogbruk.
Kateřina Siniaková v roce 2025 znovu potvrdila svou deblovou extratřídu. Například na tenisovém Australian Open ovládla čtyřhru po boku Taylor Townsendové. Ve finále úvodního majoru sezony česko-americké duo i přes ztrátu druhého setu porazilo tchajwansko-lotyšský pár Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 6:2, 6:7 (4:7) a 6:3.
Parádní tažení českých volejbalistů světovým šampionátem nakonec medailovou tečku nedostalo. Reprezentanti v souboji o bronz podlehli Polákům 1:3 na sety a na Filipínách obsadili čtvrté místo, přesto se postarali o nejlepší výsledek v samostatné české historii. Národní tým poskytl médiím euforické záběry po postupu do semifinále šampionátu:
V kinech se letos představil dokument Řepka: Hříšník. Bývalý fotbalista v něm otevřeně promluvil o nejtemnějších obdobích svého života – o vězení, dluzích i závislosti na alkoholu. Otevřenou zpověď nabídl také v Rozstřelu, kde o natáčení podrobně hovořil také autor dokumentu, režisér Petr Větrovský.