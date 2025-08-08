Triumf Mbokové přerušil i mužské finále. A ukázal rozmanitost kanadského tenisu

„Moje největší ponaučení je, že neexistují žádné limity,“ líčila Mboková po vítězství deníku The Guardian. „Nikdy by mě nenapadlo, že vyhraju turnaj WTA 1000 tak brzy – a že to zároveň bude můj první titul na okruhu.“
Ve finále si mladá Kanaďanka poradila s Japonkou Naomi Ósakaovou, kterou porazila ve třech setech 2:6, 6:4, 6:1. A že její senzační vítězství fanoušci v Kanadě prožívali, jste mohli vidět nejen na tribuně v Montrealu.
V tu stejnou chvíli totiž o titul v Torontu bojovali budoucí šampion Ben Shelton a Karen Chačanov. Když se ruský tenista chystal na podání, diváci v hledišti najednou začali tleskat a hlasitě jásat – dozvěděli se totiž, že Mboková právě triumfovala. Oba soupeři byli překvapení a nevěděli, co se děje, až po zápase zjistili, že publikum jen oslavovalo zrod nové hvězdy.
A Shelton vítězné kolegyni dokonce poblahopřál na Instragramu. „Gratuluju k titulu, Vicky. V tu chvíli jsem vůbec netušil, co se děje, ale Toronto z tebe šílelo.“
A nejen v noci na pátek českého času. Mladou hráčku diváci mohutně podporovali po celou dobu jejího zápolení.
V pouhých 18 letech si Mboková postupně poradila s Birrellovou, Keninovou, Bouzkovou, Gauffovou, Bouzasovou, Rybakinovou a nakonec i Ósakaovou. V semifinále navíc proti soupeřce z Kazachstánu odvrátila mečbol.
„Je hodně atletická,“ chválila Mbokovou světová dvojka Gauffová. „Má skvělé údery a na kurtu působí hodně pozitivně, nebývá moc negativní. Všimla jsem si, že má kolem sebe tým skvělých lidí.“
A letos se jí mimořádně daří.
Od začátku roku zapsala už 53 výher, což znamená, že zvítězí v průměru každé čtyři dny. Posbírala pět titulů na menších akcích ITF, čtyři z nich dokonce hned za sebou. Kanadě pomohla dvěma body v Billie Jean King Cupu a nově je majitelkou trofeje z turnaje WTA 1000.
Dokazuje tak, že přistěhovalci do Kanady tenis zkrátka umí.
Její rodiče utekli z Demokratické republiky Kongo do Spojených států, kde se jejich nejmladší dcera Victoria narodila, načež se rodina přesunula právě do Kanady. A podobný příběh najdete i u jejích kolegů.
Milos Raonic, který byl nejvýše na třetí příčce světa a v roce 2016 si zahrál finále ve Wimbledonu, má kořeny v Černé Hoře. Bianca Andreescuová, má rumunský původ, Denis Shapovalov se zase narodil v Izraeli. Otec Leylah Fernandezové pochází z Ekvádoru, její matka má kořeny na Filipínách. A Félix Auger-Aliassime má otce z Toga.
„Je nádhernou věcí, že všichni pocházíme z různých koutů a zázemí, ale spojila nás otevřená náruč kanadského tenisu, jehož program přijímá každého bez ohledu na to, odkud pochází,“ libuje si Andreescuová, která před šesti lety coby 19letá ovládla US Open.
A Mboková už brzy může její úspěch klidně napodobit.