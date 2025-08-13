Divoká karta pro Venus. Williamsová si na US Open zahraje také dvouhru

Autor: ,
  18:20
Americká tenistka Venus Williamsová si na US Open zahraje i dvouhru. Pořadatelé ve středu oznámili, že pětačtyřicetileté vítězce sedmi grandslamů udělili divokou kartu. Podle federace ITF bude bývalá světová jednička na turnaji nejstarší hráčkou od Renee Richardsové, které bylo v roce 1981 ještě o dva roky více.
Venus Williamsová slaví na turnaji ve Washingtonu.

Venus Williamsová slaví na turnaji ve Washingtonu. | foto: Nick WassAP

Venus Williamsová hraje forhend na turnaji ve Washingtonu.
Venus Williamsová slaví na turnaji ve Washingtonu.
Venus Williamsová dobíhá míček na turnaji ve Washingtonu.
Venus Williamsová mává fanouškům po vítězném zápase na turnaji ve Washingtonu.
6 fotografií

Williamsová se k tenisu vrátila minulý měsíc po více než roční pauze a ve Washingtonu v prvním kole porazila o 22 let mladší krajanku Peyton Stearnsovou.

Vítězství se dočkala téměř po dvou letech a stala se nejstarší vítězkou zápasu na okruhu WTA od roku 2004. Následující dvě utkání včetně úvodního duelu v Cincinnati prohrála.

Nejstarší vítězka zápasu od Navrátilové. Venus Williamsová umí i ve 45 letech

Williamsová se ve dvouhře na US Open poprvé představila v roce 1997, od té doby si připsala 24 účastí. V letech 2000 a 2001 zde triumfovala, při posledních třech startech vypadla v prvním kole a loni chyběla.

Kromě singlu se starší sestra vítězky 23 grandslamů Sereny Willamsové představí na kurtech ve Flushing Meadows i ve smíšené čtyřhře, kde nastoupí po boku Reillyho Opelky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Divoká karta pro Venus. Williamsová si na US Open zahraje také dvouhru

Americká tenistka Venus Williamsová si na US Open zahraje i dvouhru. Pořadatelé ve středu oznámili, že pětačtyřicetileté vítězce sedmi grandslamů udělili divokou kartu. Podle federace ITF bude bývalá...

13. srpna 2025  18:20

I z takových zápasů se učíme, podotkl Priske před odvetou. Karabcovi drží palce

Od našeho zpravodaje v Arménii Na příjezdové cestě, kterou blokují přeložené náklaďáky, se válejí kameny z nedalekého staveniště. Zanedlouho hned vedle miniaturního fotbalového stadionku v Jerevanu vyroste několikapatrová vila s...

13. srpna 2025  18:18

Hložek si při tréninku zlomil člunkovou kost na noze, čeká ho operace

Český fotbalista Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace. Třiadvacetiletý hráč Hoffenheimu bude delší dobu mimo hru, přesnou délku...

13. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:53

Donnarumma se loučil s PSG, agent hrozí žalobou. Proč si ho Pařížané nechají utéct?

Když ho PSG vyškrtlo ze soupisky pro středeční zápas evropského superpoháru, byl to šok nejen pro něj. Vždyť Gianluigi Donnarumma je aktuálně dost možná nejlepším fotbalovým gólmanem na světě. Tak...

13. srpna 2025  17:31

Nedopovala, přesto dostala dvouletý trest. Systém je zkažený, tvrdí cyklistka

Lizzy Banksová je jméno, které vám nejspíš nic neřekne. Za šest sezon v ženském pelotonu získala čtyřiatřicetiletá britská cyklistka dvě profesionální vítězství, nikdy se nedostala na dámskou Tour a...

13. srpna 2025  16:30

Fotbalové přestupy ONLINE: S Kinským počítáme, prohlásil trenér Tottenhamu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

13. srpna 2025  16:27

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Tolik chtěl obhajovat světový titul z Prahy, jenže zranění ho na letošní turnaj nepustilo. „Mohl jsem se jen koukat, to je hrozný očistec!“ trpěl Radko Gudas, nezaměnitelný vousáč a kapitán Anaheimu...

13. srpna 2025  15:44

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Od našeho zpravodaje v Arménii Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory...

13. srpna 2025  15:33

Jindřišek ve třetí lize: Na tréninky jezdí na skútru, chystá se na práci instalatéra

Když po konci minulé sezony definitivně završil úctyhodnou prvoligovou kariéru, okamžitě dostal nabídky z několika klubů z nižších soutěží. I když některé byly lukrativnější, uznávaný fotbalový...

13. srpna 2025

Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete...

13. srpna 2025

Vítkovice proti Třinci nenastoupí, viróza překazila i druhý přípravný duel

Hokejisté Vítkovic ze zdravotních důvodů neodehrají ani druhé přípravné utkání před startem extraligy, klub musel zrušit i plánovaný čtvrteční zápas s Třincem. Ostravané, kteří již v úterý na...

13. srpna 2025  14:53

Šéf rozhodčích: Věřím, že protesty klubů jsou jen náhoda. Některé z nich nechápu

Plzeň, Pardubice, Bohemians, Olomouc a naposledy Baník. Kluby, které v úvodních čtyřech ligových kolech podaly oficiální protest proti výkonům rozhodčích. „Věřím, že je to jen náhoda,“ tvrdí šéf...

13. srpna 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.