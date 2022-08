Venus W. a Thiem dostali divoké karty pro US Open, Mandliková si ji vybojovala

Dvaačtyřicetiletá Williamsová vyhrála US Open v letech 2000 a 2001. Na turnaj se vrátí po roční pauze, neboť loni v New Yorku nestartovala kvůli zranění. Letos může být svědkyní rozlučky své mladší sestry Sereny, jež naznačila, že by US Open mohlo být jejím posledním představením v tenisové kariéře.

Rakušan Thiem triumfoval na US Open před dvěma lety po finálové výhře nad Alexanderem Zverevem. Letos se vrací po dlouhé zdravotní pauze a je ve třetí stovce žebříčku. Divokou kartu dostala také šampionka Australian Open Sofia Keninová z USA.

Jedenadvacetiletá Mandliková v létě nasbírala nejvíce bodů v takzvané US Open Wild Card Challenge a poprvé si zahraje na turnaji, který její matka v československých barvách vyhrála v roce 1985. Začátkem srpna si americká tenistka odbyla v San Jose debut v hlavní soutěži turnaje WTA Tour.