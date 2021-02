Sotva chodím, ale nevzdám to. Venus sklízí chválu i po skóre 1:6, 0:6

Oslavila čtyřicítku, nastoupila na svém 88. grandslamu v životě. Je váš věk něco, co máte v hlavě, když jdete na kurt? zeptali se v Melbourne Venus Williamsové. A ona rychle opáčila: „Co myslíte, vy byste to před očima měl? Ne? Tak to je moje odpověď.“

A když se nechce podvolit plynutí času, co by se dojímala nad bolestí...

Někdejší velká šampionka prožila krutý duel. Ve 2. kole proti Italce Erraniové si v první sadě v bolestech vyžádala přestávku na ošetření. K zatejpovanému kotníku postupně přidala i koleno. Sotva chodila.

Ale vzdát se? Ani náhodou!

„Byla jsem trochu v šoku. Bála jsem se o ni,“ pronesla Erraniová o chvíli, kdy Venus zakřičela bolestí. „Hrát proti zraněné soupeřce, co není rozhodně stoprocentní, je vždycky složité. A ona navíc pořád ostře podávala, umí servis 180 kilometrů za hodinu. Musela jsem se neustále udržovat připravená.“

Skóre tomu nakonec neodpovídá. Williamsová od zranění nedokázala vybojovat ani hru, přesto se na ni rojí chvála. Že má srdce šampionky, že její bojovnost inspiruje.

A pro Erraniovou byla situace tuplem těžší. Možná si ještě vzpomenete, jak loni na Roland Garros prohrála souboj s Kiki Bertensovou, která dohrávala v křečích a do šatny ji odvezli na vozíčku, ale Italka i tak běsnila: „Tohle fakt přehnala, vždyť jsem ji hodinu po zápase viděla normálně sedět v restauraci.“

Američanka Venus Williamsová hraje bekhend ve druhém kole Australian Open.

I na to si teď v Melbourne vzpomněla. A zařekla se, že ji podobná situace nerozhodí. „Tehdy jsem znervózněla, proto jsem si dneska opakovala, že se hlavně nesmím začít vztekat.“

Sláva vítězce, čest poražené; platilo to doslova. Erraniová to sama ocenila, když se zamýšlela nad tím, co donutí sportovce k podobným tahům ve chvíli, kdy by přece bylo přirozené duel skrečovat a nikdo by se nedivil.

„Milujeme tenis tak moc, že zkusíme překonat každou překážku,“ uvedla Italka. „Jde o vášeň. A to je velká věc. Napadalo mě: Třeba už dojde do stádia, kdy se řekne, že to stačilo. Ale místo toho vydržela do konce.“