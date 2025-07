Když se před pár dny rozhodl, že Varnsdorf přihlásí do třetí ligy, šel do velkého rizika. Kdyby nesehnal peníze a tým nenastoupil do soutěže, musel by zaplatit pokutu 750 tisíc korun a fotbal by tu minimálně na rok skončil. A v další sezoně by musel začínat ve čtvrté okresní třídě.

„Reálně to hrozilo, byli jsme před rozhodnutím, že tu žádný dospělý fotbal nebude. Ale pořád se mi úplně neulevilo, dokud to nemám podepsané,“ nechce šéf předčasně slavit.

Na dobré cestě to ale je. „Zásadní věci jsme probrali, teď jde o to, jak sestavit kádr, aby to aspoň nějak odpovídalo realitě.“

Tým se po sestupu rozprchl, pryč je i trenér Papoušek. Varnsdorf bude mužstvo skládat hlavně z hráčů z regionu. „A ty doplníme o nějaké cizince,“ plánuje Gabriel.

Hráči by se měli k prvnímu tréninku sejít v pondělí 7. července, realizační tým se ještě řeší. „Někdo tu v pondělí bude, je možné, že tým povede zahraniční kouč,“ aspoň naznačil 78letý funkcionář.

Ambice Varnsdorfu ve třetí lize zatím odhadnout nedokáže. „Všichni by je chtěli mít vysoké, ale já mám na rozdíl od nich rozum. Jestli je tady teď nula hráčů a přijde patnáct nových, těžko někdo může říkat, že z toho budou zázraky. I když stát se může všechno.“

Gabriel znovu potvrdil, že jako šéf klubu po 25 letech skončí, ale nebude to hned. „Se vším jim tady na rozjezdu pomůžu, až pak odejdu.“ I bez něj by ale Varnsdorf z fotbalové mapy zmizet neměl.