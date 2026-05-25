Maturita, zánět v břiše, nejhorší období v životě. Přesto Valentová hrála: Jsem blázen

„Vůbec jsem neměla nastoupit. Bylo strašné vedro, já v posledních dnech maturovala a nehrála. Ležela jsem v horečkách, jezdila jsem po vyšetřeních. Přiletěla jsem před dvěma dny, v sobotu jsem si zahrála hodinu a po ní nikdo z mého týmu nečekal, že zvládnu hrát třeba dvě hodiny. A nakonec jsem hrála tři hodiny ve třiceti stupních. Jsem úplně vyřízená,“ uvedla Valentová.
Momentálně dvaačtyřicátá hráčka světa podlehla o 15 let starší Linetteové až v super tiebreaku třetí sady. Dotáhla v něm manko 1:5 na 7:7, za stavu 7:9 odvrátila dva mečboly. Ale při třetím už neuspěla.
„Strašně to mrzí, ale dala jsem do zápasu úplně všechno, co ve mně bylo. Můžu říct, že jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla, protože to fakt nebylo lehké období. Ještě ke všemu mám antibiotika. Nebylo mi doporučeno hrát, ale pro tenis udělám všechno. Doufám, že mě to teď neskolí a budu v klidu.“
Start na Roland Garros si prosadila navzdory doporučením doktorů. „Když jsem jim to říkala, divili se mi. Hrozila mi operace slepáku, pak zjišťovali, jestli nemám Crohnovu nemoc. Do poslední chvíle se nevědělo, co mi je. Jsem prostě blázen, ale to asi musíte být, když chcete být úspěšný. Rodiče říkali, že nechtějí, abych hrála. Měla jsem sem jet odhlásit se a vzít si půlku prize money. Ale já to chtěla zkusit. O to víc mě mrzí, že to dopadlo takhle,“ uvedla Valentová.
Potíže měla už od turnaje v Madridu na konci dubna. „Už tam jsem měla horečky a nastoupila jsem. Ve Francii (na akci nižší kategorie) mi bylo trochu líp. Pak jsem jela Řím, kam jsem jet neměla, protože jsem maturovala. V pátek jsem dělala ústní zkoušku, odmaturovala jsem, ale v noci jsem pak vůbec nespala. Už když jsem šla na maturitu, měla jsem zimnici a pak jsem zase lehla. Byly tam horečky, zimnice, křeče do břicha. Řešilo se, co mi je, protože jsem tři noci nespala. Pak mi nasadili antibiotika a ta pomohla,“ líčila Valentová.
Nakonec se ukázalo, že měla v břiše zánět. „Slepák to nebyl, protože to bych musela na operaci hned a té jsem se hodně bála. Výsledky na Crohnovu nemoc mi taky vyšly negativně. Měla jsem velký zánět v břiše. Měla jsem tam různé tekutiny, oteklé uzliny. To mě trápilo.“
V náročném období absolvovala česká tenistka i zmíněnou maturitu, kterou zvládla. „Nebyly to samé jedničky, ale ani samé čtyřky. Teď už se můžu soustředit jen na tenis. Bylo to ale nejhorší období, co jsem zažila. Oddechnu si, potrénuju a co nejlíp se připravím na trávu. Progres je vidět, ale pořád je hrozně moc prostoru pro zlepšování,“ prohlásila Valentová.