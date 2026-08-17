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Valentové nestačilo v Cincinnati ani sedm mečbolů a vypadla, Siniaková jde dál

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  7:41

Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6:7, 6:1, 6:1 Španělku Jéssiku Bouzasovou. Tereza Valentová nevyužila sedm mečbolů a prohrála 6:3, 6:7, 0:6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Třicetiletá Siniaková ztratila první set 5:7 v tie-breaku, ale poté už zápasu dominovala. V následujících dvou sadách dovolila soupeřce jen dva body a postoupila do třetího kola.

Kompletní tenisové výsledky

Další soupeřkou světové jedničky ve čtyřhře bude domácí Madison Keysová. S vítězkou loňského Australian Open se Siniaková na okruhu WTA utká potřetí a zatím s Keysovou neuhrála ani set.

Valentová první set získala poté, co otočila skóre ze stavu 0:2. Ve druhé sadě měla při podání Svitolinové za stavu 5:4 pět mečbolů a další dva za stavu 6:5, ale ani jeden nedokázala využít.

Poté ještě devatenáctiletá česká tenistka vedla 5:2 v tie-breaku, ale Ukrajinka rozhodla pěti body za sebou a vyrovnala. Ve třetím setu už Valentová na světovou devítku nestačila a utrpěla „kanára“.

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Dvouhra - 2. kolo:
Siniaková (33-ČR) – Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:1
Svitolinová (8-Ukr.) – Valentová (ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 6:0

Čtyřhra - 1. kolo:
Bouzková, Nosková (ČR) - Dolehideová, Navarrová (USA) 6:4, 6:4

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