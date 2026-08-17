Valentové nestačilo v Cincinnati ani sedm mečbolů a vypadla, Siniaková jde dál

Třicetiletá Siniaková ztratila první set 5:7 v tie-breaku, ale poté už zápasu dominovala. V následujících dvou sadách dovolila soupeřce jen dva body a postoupila do třetího kola.
Kompletní tenisové výsledky
Další soupeřkou světové jedničky ve čtyřhře bude domácí Madison Keysová. S vítězkou loňského Australian Open se Siniaková na okruhu WTA utká potřetí a zatím s Keysovou neuhrála ani set.
Valentová první set získala poté, co otočila skóre ze stavu 0:2. Ve druhé sadě měla při podání Svitolinové za stavu 5:4 pět mečbolů a další dva za stavu 6:5, ale ani jeden nedokázala využít.
Poté ještě devatenáctiletá česká tenistka vedla 5:2 v tie-breaku, ale Ukrajinka rozhodla pěti body za sebou a vyrovnala. Ve třetím setu už Valentová na světovou devítku nestačila a utrpěla „kanára“.
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Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: