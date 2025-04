Alespoň jsme zlepšily náladu. Jak se mladé naděje bály, aby na ně zůstali fanoušci

9:07

V jinak chmurném odpoledni přinesly do českého týmu trochu radosti a úsměvů. Sice už nezvrátily hořkou porážku se Španělskem, která reprezentantky v BJK Cupu místo na finálový turnaj poslala do baráže, ale Tereza Valentová s Dominikou Šalkovou v závěrečné čtyřhře alespoň snížily na konečných 1:2. „Je to pro nás obě motivace,“ shodly se.