Valentová o vzdorování světové dvojce: Čekala jsem, že bude hrát desetkrát líp

„Kdybych hrála líp, mohla jsem urvat set, nebo třeba i vyhrát,“ vypálila kurážná Valentová po porážce 2:6 a 4:6.

Mrzelo ji, že ve čtvrtečním druhém kole nepředvedla tak kvalitní výkon jako na úvod soutěže, kdy udolala domácí Chloé Paquetovou. I tak ale hvězdné Gauffové, jedné z největších favoritek na titul, sympaticky vzdorovala.

„Čekala jsem, že bude hrát pětkrát nebo desetkrát líp než já. Prostě nějaký nadstandard, když je druhá na světě. Nechci snižovat její výkon, samozřejmě hrála dobře, ale teď už vím, že i s takovými top tenistkami se můžu měřit.“

Takže vás překvapilo, že jste s Gauffovou zvládala držet krok?

Určitě. Před zápasem jsem si myslela, že je to trochu nereálné, ale zjistila jsem, že není. Hned bych s ní šla hrát znova. Nebo bych šla trénovat, i když po zápase jsem byla úplně mrtvá. Utkání mi ukázalo spoustu věcí a strašně mě namotivovalo.

Co vám tedy chybí, abyste příště vyhrála?

To nebudu říkat, ale je to fakt kousek. Nemusím všechno překopávat. I trenér s tátou říkali, že jsem ve výměnách měla navrch. Stačilo malinko, ale úplně mi to nešlo.

Čím vás Gauffová nejvíc trápila?

Má výborný bekhend, to se ví. Všichni mi říkali, že forhend má horší, že míče trefuje rámem, a dělali si srandu, že nikdy nevíte, kam spadnou. Ale ani mi nepřišlo, že by mě tím bekhendem nějak přehrávala.

Podání jste si udržela jen jednou z devíti případů. Máte vysvětlení?

Těžko říct. Nevím, čím to bylo.

Vy jste soupeřku brejkla pětkrát, z toho čtyřikrát ve druhém setu.

Úplně dobře neservírovala a je škoda, že jsem toho nevyužila.

Hrály jste před zaplněným hledištěm dvorce Suzanne Lenglenové, dělala s vámi atmosféra něco?

Já takové kulisy miluju. Šla jsem na kurt s tím, že si věřím a že ji můžu porazit. Velké kurty mám ráda, loni jsem tu finále juniorek hrála na třetím největším. Představovala jsem si, že je to podobný kurt, a překvapilo mě, že jsem ani nebyla nervózní. Hodně holek by bylo vyklepaných.

Gauffová je jen o tři roky starší než vy, v elitní desítce řádí i další mladá naděje Ruska Mirra Andrejevová. Jsou pro vás motivací?

Určitě. Já jsem s Mirrou stejný ročník a několikrát jsme proti sobě hrály. Díky tomu vím, že stačí málo, a můžu se tam dostat taky. Když jsou holky starší, tak mají samozřejmě více zkušeností a ví, jak v některých situacích reagovat. I proto si myslím, že mi prohra s Coco hodně pomůže.