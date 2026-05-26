Jednadvacetiletá Nosková, která na antukových dvorcích v Paříži plní roli nasazené dvanáctky, hraje se semifinalistkou turnaje z roku 2021 Sakkariovou jako druhá v pořadí na kurtu číslo 6.
Bilanci mají vyrovnanou 1:1, poslední vzájemný duel loni v lednu zvládla lépe Řekyně. Na antuce se potkávají poprvé a lepší výsledky na ní má Sakkariová, ale v žebříčku se momentálně nachází až na 49. pozici. Favoritkou je tedy mladá Češka.
ONLINE: Linda Nosková vs. Maria Sakkariová
Druhý duel na dvorci číslo 7 obstarají Fruhvirtová a Jacquemotová. Jedenadvacetiletá Češka hraje hlavní soutěž Roland Garros teprve podruhé, účast v ní si vybojovala v kvalifikaci. S Francouzkou se střetne poprvé, v žebříčku je výrazně za ní (149. vs. 67. místo).
ONLINE: Linda Fruhvirtová vs. Elsa Jacquemotová
Kopřiva ve druhém zápase na třetím největším kurtu areálu, který se jmenuje podle Simonne Mathieuové, zkusí vyřadit třicátého nasazeného Mouteta. Pro českého bojovníka je antuka nejoblíbenějším povrchem, loni se na Roland Garros dostal do druhého kola.
ONLINE: Vít Kopřiva vs. Corentin Moutet
Zápas Bartůňkové s nasazenou devítkou Kanaďankou Mbokovou se odehraje jako čtvrtý v pořadí na kurtu číslo 14. Dvacetiletá Češka okusí grandslamovou hlavní soutěž teprve podruhé, při premiéře na letošním Australian Open šokovala Belindu Bencicovou. Povede se jí zaskočit hvězdu i v Paříži?
ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Victoria Mboková
Siniaková uzavře program na dvorci číslo třináct proti Švýcarce Waltertové. Coby 36. tenistka pořadí bude proti světovému číslu 91 velkou favoritkou. Pokud ona i Bartůňková zvítězí, ve druhém kole si zahrají proti sobě.
ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Simona Waltertová
Co dalšího nabízí třetí den Roland Garros?
- První kolo odehraje největší favorit na zisk titulu – Ital Jannik Sinner. Jeho soupeřem bude domácí Clement Tabur. Program na centrálním dvorci zahájí ženská světová jednička Aryna Sabalenková.
Úterní program Roland Garros
začátky v 11:00
Kurt Philippea Chatriera (12:00): Sabalenková (1-Běl.) - Bouzasová (Šp.), Müller (Fr.) - Tsitsipas (Řec.), Gauffová (4-USA) - Townsendová (USA), Sinner (1-It.) - Tabur (Fr.)
Kurt Suzanne Lenglenové: Walton (Austr.) - Medveděv (6-Rus.), Siegemundová (Něm.) - Ósakaová (16-Jap.), Kalinská (22-Rus.) - Boissonová (Fr.), Auger-Aliassime (4-Kan.) - Altmaier (Něm)
Kurt Simonne Mathieuové: Čilič (Chorv.) - Kouamé (Fr.), Kopřiva (ČR) - Moutet (30-Fr.), Vandewinkelová (Belg.) - Keysová (19-USA), Birrellová (Austr.) - Pegulaová (5-USA)
Kurt č. 6: 2. zápas: Nosková (12-ČR) - Sakkariová (Řec.)
Kurt č. 7, 2. zápas: Fruhvirtová (ČR) - Jacquemotová (Fr.)
Kurt č. 13, 4. zápas: Siniaková (ČR) - Waltertová (Švýc.)
Kurt č. 14, 4. zápas: Bartůňková (ČR) - Mboková (9-Kan.)