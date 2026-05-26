Roland Garros ONLINE: Do turnaje vstupuje Nosková, hrát budou i Kopřiva či Siniaková

Autor: ,
Sledujeme online   12:30
V rámci úterního programu Roland Garros čeká první kolo zbývajících pět českých tenistů. Linda Nosková čelí Marii Sakkariové, Linda Fruhvirtová změří síly s Elsou Jacquemotovou, Vít Kopřiva nastoupí proti Corentinu Moutetovi, Nikola Bartůňková vyzve Victorii Mbokovou a Kateřina Siniaková se utká se Simonou Waltertovou. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných online reportážích.

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Římě. | foto: AP

Jednadvacetiletá Nosková, která na antukových dvorcích v Paříži plní roli nasazené dvanáctky, hraje se semifinalistkou turnaje z roku 2021 Sakkariovou jako druhá v pořadí na kurtu číslo 6.

Bilanci mají vyrovnanou 1:1, poslední vzájemný duel loni v lednu zvládla lépe Řekyně. Na antuce se potkávají poprvé a lepší výsledky na ní má Sakkariová, ale v žebříčku se momentálně nachází až na 49. pozici. Favoritkou je tedy mladá Češka.

ONLINE: Linda Nosková vs. Maria Sakkariová

První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

Druhý duel na dvorci číslo 7 obstarají Fruhvirtová a Jacquemotová. Jedenadvacetiletá Češka hraje hlavní soutěž Roland Garros teprve podruhé, účast v ní si vybojovala v kvalifikaci. S Francouzkou se střetne poprvé, v žebříčku je výrazně za ní (149. vs. 67. místo).

ONLINE: Linda Fruhvirtová vs. Elsa Jacquemotová

První kolo Roland Garros budeme sledovat v podrobné reportáži.

Kopřiva ve druhém zápase na třetím největším kurtu areálu, který se jmenuje podle Simonne Mathieuové, zkusí vyřadit třicátého nasazeného Mouteta. Pro českého bojovníka je antuka nejoblíbenějším povrchem, loni se na Roland Garros dostal do druhého kola.

ONLINE: Vít Kopřiva vs. Corentin Moutet

První kolo Roland Garros budeme sledovat v podrobné reportáži.

Zápas Bartůňkové s nasazenou devítkou Kanaďankou Mbokovou se odehraje jako čtvrtý v pořadí na kurtu číslo 14. Dvacetiletá Češka okusí grandslamovou hlavní soutěž teprve podruhé, při premiéře na letošním Australian Open šokovala Belindu Bencicovou. Povede se jí zaskočit hvězdu i v Paříži?

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Victoria Mboková

První kolo Roland Garros budeme sledovat v podrobné reportáži.

Siniaková uzavře program na dvorci číslo třináct proti Švýcarce Waltertové. Coby 36. tenistka pořadí bude proti světovému číslu 91 velkou favoritkou. Pokud ona i Bartůňková zvítězí, ve druhém kole si zahrají proti sobě.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Simona Waltertová

První kolo Roland Garros budeme sledovat v podrobné reportáži.

Co dalšího nabízí třetí den Roland Garros?

  • První kolo odehraje největší favorit na zisk titulu – Ital Jannik Sinner. Jeho soupeřem bude domácí Clement Tabur. Program na centrálním dvorci zahájí ženská světová jednička Aryna Sabalenková.

Úterní program Roland Garros

začátky v 11:00

Kurt Philippea Chatriera (12:00): Sabalenková (1-Běl.) - Bouzasová (Šp.), Müller (Fr.) - Tsitsipas (Řec.), Gauffová (4-USA) - Townsendová (USA), Sinner (1-It.) - Tabur (Fr.)

Kurt Suzanne Lenglenové: Walton (Austr.) - Medveděv (6-Rus.), Siegemundová (Něm.) - Ósakaová (16-Jap.), Kalinská (22-Rus.) - Boissonová (Fr.), Auger-Aliassime (4-Kan.) - Altmaier (Něm)

Kurt Simonne Mathieuové: Čilič (Chorv.) - Kouamé (Fr.), Kopřiva (ČR) - Moutet (30-Fr.), Vandewinkelová (Belg.) - Keysová (19-USA), Birrellová (Austr.) - Pegulaová (5-USA)

Kurt č. 6: 2. zápas: Nosková (12-ČR) - Sakkariová (Řec.)

Kurt č. 7, 2. zápas: Fruhvirtová (ČR) - Jacquemotová (Fr.)

Kurt č. 13, 4. zápas: Siniaková (ČR) - Waltertová (Švýc.)

Kurt č. 14, 4. zápas: Bartůňková (ČR) - Mboková (9-Kan.)

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nosková vs. SakkariováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 26. 5. 2026:Nosková vs. Sakkariová //www.idnes.cz/sport
26. 5. 12:45
  • 1.39
  • -
  • 2.93
Fruhvirtová vs. JacquemotováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 26. 5. 2026:Fruhvirtová vs. Jacquemotová //www.idnes.cz/sport
26. 5. 13:30
  • 2.14
  • -
  • 1.71
Kopřiva vs. MoutetTenis - Dvouhra - 1. kolo - 26. 5. 2026:Kopřiva vs. Moutet //www.idnes.cz/sport
26. 5. 14:00
  • 2.29
  • -
  • 1.62
Bartoň vs. ŠelbajhTenis - - 26. 5. 2026:Bartoň vs. Šelbajh //www.idnes.cz/sport
26. 5. 14:30
  • 1.31
  • -
  • 3.07
Koenig vs. PalánTenis - - 26. 5. 2026:Koenig vs. Palán //www.idnes.cz/sport
26. 5. 14:30
  • 2.20
  • -
  • 1.61
Mboková vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 26. 5. 2026:Mboková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
26. 5. 17:30
  • 1.29
  • -
  • 3.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

ONLINE: Lotyšsko - Maďarsko 0:0. Zajistí si favorit postup do čtvrtfinále?

Sledujeme online
Lotyšští hokejisté slaví výhru nad Brity.

Rozhodují den na hokejovém mistrovství světa přichází ve velmi zamotané skupině A v Curychu. Lotyši si od 12.20 můžou zajistit postup v případě výhry nad Maďarskem. Čtvrtfinále si chtějí vybojovat...

26. května 2026  12:20

ONLINE: Norsko - Dánsko 0:0. Důležitý duel pro Čechy, budou se stěhovat do Curychu?

Sledujeme online
Norové se radují z výhry nad Českem.

Dvě velmi důležitá utkání přináší kromě střetnutí Česka s Kanadou závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa. Norové si můžou od 12.20 zajistit druhé místo, a zařídit tak stěhování...

26. května 2026  12:19

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

26. května 2026

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Návrat po čtrnácti letech. Basketbalová Plzeň si zahraje NBL, přijala divokou kartu

Jediný, kdo z aktuálního kádru Lokomotivy Plzeň zažil s týmem nejvyšší soutěž,...

Basketbalisté Lokomotivy Plzeň si po dlouhých čtrnácti letech opět zahrají nejvyšší českou soutěž, tentokrát Maxa NBL. Klub, který působil v první lize a v uplynulé sezoně vyhrál skupinu Západ,...

26. května 2026  11:44

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Ve čtvrtfinále vyřadilo řecký AEK, čímž pojistilo českému fotbalu desáté místo v žebříčku koeficientů. Tím ale možná spojení španělského Raya Vallecana, finalisty Konferenční ligy, s Českem nekončí....

26. května 2026  11:18

Nedvěd okouzlil moderátorky fotbalu. Nic bulvárního se nestalo, směje se Kubáňová

Fotbalová legenda Pavel Nedvěd s moderátorkami ústeckého fotbalu Joy (druhá...

Blízká setkání hvězdného druhu. Až legendární Pavel Nedvěd poletí na mistrovství světa jako generální manažer české reprezentace, může fotbalistům vyprávět o náhodném setkání s moderátorkami...

26. května 2026

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

26. května 2026  10:51

Pardubice schválily plánovací smlouvu na novou arénu, investor postaví i terminál MHD

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)

Pardubice v pondělí schválily plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit největší multifunkční hokejovou arénu na světě za miliardy korun. Právní dokument o desítkách...

26. května 2026  10:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Facek schytal národní tým na mistrovství světa už několik. Porážka proti Slovinsku, trápení s Itálií, šťastná výhra se Slováky. V pondělí se přidala ještě lekce od Norska. Zkrátka podnětů, po kterých...

26. května 2026  10:33

Recept na zdraví? Víc tréninků. Muchovou těší výsledky i spolupráce s koučem hvězd

Karolína Muchová se natahuje po míči v prvním kole Roland Garros.

Naposledy na pařížském grandslamu vyhrála semifinále v roce 2023. Předloni do turnaje vůbec nenastoupila, loni tam při potížích se zápěstím vypadla hned v prvním kole. Až teď Karolína Muchová na...

26. května 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.