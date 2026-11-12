Už s jistotou postupu. Nosková uzavře skupinu Turnaje mistryň proti Pegulaové

Úřadující wimbledonská vítězka si účast v semifinále zajistila s předstihem, v prvních dvou utkáních skupiny totiž zdolala náhradnici Martu Kosťukovou i Coco Gauffovou bez ztráty setu.
Pegulaová má zatím bilanci 1:1, když vyzrála na Ukrajinku ve dvou sadách, ale s mladší krajankou ve třech prohrála.
ONLINE: Linda Nosková vs. Jessica Pegulaová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Ve vzájemné bilanci vede Nosková 3:1, naposledy zkušenou Američanku porazila v červnu ve finále travnatého turnaje v Berlíně.
Před jejich střetnutím v Indian Wells vypadá matematika následovně.
Pokud v úvodním čtvrtečním duelu Gauffová zdolá Kosťukovou, Noskové stačí získat jeden set a do semifinále půjde z první příčky. Ale jestliže vyhraje Ukrajinka, Češka bude muset Američanku porazit, jinak obsadí druhou příčku. Pegulaová potřebuje zvítězit, aby postoupila.
Nosková hraje o výhodnější nasazení do sobotního semifinále. Ve skupině 2 už má jistý postup Mirra Andrejevová, doplní ji buď Aryna Sabalenková, nebo Elina Svitolinová. Jasno ale bude až v pátek, 21letá Češka tedy bude muset na jméno soupeřky čekat, ať už skončí na prvním, nebo na druhém místě.
Siniaková potřebuje k postupu vyhrát
Po utkání Noskové s Pegulaovou čeká klíčový duel v deblové skupině 2 Kateřinu Siniakovou a Taylor Townsendovou. Se španělsko-americkým párem Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová se v přímém souboji utkají o druhé postupové místo.
Češka s Američankou na úvod podlehly Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, poté zdolaly Ellen Perezovou a Demi Schuursovou. Stejně si vedly i jejich soupeřky, tudíž je čeká vzájemný střet o účast v semifinále.