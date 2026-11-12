Už s jistotou postupu. Nosková uzavře skupinu Turnaje mistryň proti Pegulaové

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Aktualizujeme   21:00
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Linda Nosková dobíhá k míči ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Postup do sobotního semifinále už má jistý. Dnešní zápasy tak rozhodnou pouze o tom, jestli půjde dál z prvního, nebo druhého místa. Linda Nosková uzavře skupinu 2 na tenisovém Turnaji mistryň v Indian Wells proti Jessice Pegulaové, zápas budeme cca od 23:00 SEČ sledovat v podrobné reportáži.

Úřadující wimbledonská vítězka si účast v semifinále zajistila s předstihem, v prvních dvou utkáních skupiny totiž zdolala náhradnici Martu Kosťukovou i Coco Gauffovou bez ztráty setu.

Pegulaová má zatím bilanci 1:1, když vyzrála na Ukrajinku ve dvou sadách, ale s mladší krajankou ve třech prohrála.

ONLINE: Linda Nosková vs. Jessica Pegulaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve vzájemné bilanci vede Nosková 3:1, naposledy zkušenou Američanku porazila v červnu ve finále travnatého turnaje v Berlíně.

Před jejich střetnutím v Indian Wells vypadá matematika následovně.

Pokud v úvodním čtvrtečním duelu Gauffová zdolá Kosťukovou, Noskové stačí získat jeden set a do semifinále půjde z první příčky. Ale jestliže vyhraje Ukrajinka, Češka bude muset Američanku porazit, jinak obsadí druhou příčku. Pegulaová potřebuje zvítězit, aby postoupila.

Nosková hraje o výhodnější nasazení do sobotního semifinále. Ve skupině 2 už má jistý postup Mirra Andrejevová, doplní ji buď Aryna Sabalenková, nebo Elina Svitolinová. Jasno ale bude až v pátek, 21letá Češka tedy bude muset na jméno soupeřky čekat, ať už skončí na prvním, nebo na druhém místě.

Siniaková potřebuje k postupu vyhrát

Po utkání Noskové s Pegulaovou čeká klíčový duel v deblové skupině 2 Kateřinu Siniakovou a Taylor Townsendovou. Se španělsko-americkým párem Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová se v přímém souboji utkají o druhé postupové místo.

Češka s Američankou na úvod podlehly Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, poté zdolaly Ellen Perezovou a Demi Schuursovou. Stejně si vedly i jejich soupeřky, tudíž je čeká vzájemný střet o účast v semifinále.

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Kosťuková vs. GauffováTenis - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Kosťuková vs. Gauffová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Pegulaová vs. NoskováTenis - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Pegulaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
12. 11. 22:30
  • 2.11
  • -
  • 1.77
Siniaková, Townsendová vs. Bucsaová, Melicharová-MartinezováTenis - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Bucsaová, Melicharová-Martinezová //www.idnes.cz/sport
13. 11. 00:00
  • 1.25
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  • 3.83
Perezová, Schuursová vs. Erraniová, PaoliniováTenis - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Perezová, Schuursová vs. Erraniová, Paoliniová //www.idnes.cz/sport
13. 11. 01:30
  • 2.78
  • -
  • 1.43
Forejtek vs. MikrutTenis - Čtvrtfinále - 13. 11. 2026:Forejtek vs. Mikrut //www.idnes.cz/sport
13. 11. 13:00
  • 2.29
  • -
  • 1.62
Samson vs. MandlikováTenis - Semifinále - 13. 11. 2026:Samson vs. Mandliková //www.idnes.cz/sport
13. 11. 16:00
  • 1.37
  • -
  • 3.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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