Ústupky protestujícím tenistům: US Open rozdá 2,2 miliardy, vznikne hráčská rada

Celkové prize money na US Open proti minulé sezoně vzrostly o 20 procent, loni činila dotace 90 milionů dolarů. Ve srovnání s předloňskem je to nárůst o 44 procent. Vyšší je odměna i pro účastníky prvních kol: letos činí 140 tisíc dolarů, o třicet tisíc dolarů víc než loni.
Singlový program na čtvrtém grandslamu sezony začne v New Yorku 30. srpna. Zkraje příštího týdne mu bude předcházet turnaj ve smíšené čtyřhře, jehož dotace činí milion dolarů (zhruba 20,6 milionu korun).
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Vytvoření hráčské rady je dalším z ústupků ze strany grandslamů vůči tenistům, kteří už delší dobu volají po větším podílu ze zisků čtyř nejprestižnějších turnajů.
Někteří hráči a hráčky letos na Roland Garros a ve Wimbledonu na protest omezili mediální aktivity a například světová jednička Aryna Sabalenková či další elitní hráčka Coco Gauffová nevyloučily bojkot grandslamů, pokud se odměny nezvýší.
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„Grandslamy jsou nejdůležitějšími turnaji sezony a akcemi, na které se hráči soustředí a dávají jim prioritu. Jejich vliv na kariéru hráčů se nedá docenit, a proto je důležité, abychom v nich měli své slovo,“ uvedla v prohlášení o vzniku poradního orgánu světová trojka Jessica Pegulaová.
Zástupci grandslamů uvedli, že úkolem rady bude posílit partnerství mezi turnaji a hráči. Společně nyní vytvářejí strukturu komise a zájemci o členství se budou moci hlásit.
Vedle záležitostí, jež se týkají grandslamů jako celku, poskytne hráčská rada tenistům možnost jednat o tématech, jako jsou prize money a blaho hráčů, s turnaji jednotlivě. Australian Open, Roland Garros a US Open řídí neziskové federace, Wimbledon organizuje soukromý All England Club.