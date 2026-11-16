Úspěšný vstup do Turnaje mistrů. Španěl Alcaraz si suverénně poradil s Tiafoem

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  15:51
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Carlos Alcaraz během svého úvodního duelu na tenisovém Turnaji mistrů.

Carlos Alcaraz během svého úvodního duelu na tenisovém Turnaji mistrů. | foto: Reuters

Frances Tiafoe během svého úvodního duelu na tenisovém Turnaji mistrů.
Carlos Alcaraz se raduje z vítězství na úvod tenisového Turnaje mistrů.
Frances Tiafoe během svého úvodního duelu na tenisovém Turnaji mistrů.
Carlos Alcaraz během svého úvodního duelu na tenisovém Turnaji mistrů.
5 fotografií
Španělský tenista Carlos Alcaraz vstoupil do Turnaje mistrů v Turíně suverénním vítězstvím nad Francesem Tiafoem. V úvodním utkání skupiny Ivana Lendla porazil debutujícího Američana za 69 minut hladce 6:2, 6:2 a potvrdil pozici hlavního favorita závěrečného podniku sezony.

Třiadvacetiletý Alcaraz, jenž letos zkompletoval triumfem na Australian Open kariérní Grand Slam, vykročil do boje o premiérový titul z Turnaje mistrů přesvědčivě.

Proti Tiafoeovi se rychle ujal vedení 4:0 a soupeře už do zápasu nepustil. Dokázal využívat nabízené šance v klíčových okamžicích a v každém setu Američanovi sebral dvakrát podání. Sám mu nabídl brejkboly až ve druhé sadě, všechny tři ale odvrátil.

Frances Tiafoe během svého úvodního duelu na tenisovém Turnaji mistrů.
Carlos Alcaraz během svého úvodního duelu na tenisovém Turnaji mistrů.

Ke druhému utkání skupiny Ivana Lendla nastoupí večer od 20.30 Rus Daniil Medveděv proti Flaviu Cobollimu z Itálie.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

Tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů

Dvouhra, skupina Ivana Lendla:
Alcaraz (2-Šp.) - Tiafoe (7-USA) 6:2, 6:2

Čtyřhra, skupina Marka Woodforda:
Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) - Bolelli, Vavassori (5-It.) 6:4, 6:4

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