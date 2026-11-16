Úspěšný vstup do Turnaje mistrů. Španěl Alcaraz si suverénně poradil s Tiafoem

Třiadvacetiletý Alcaraz, jenž letos zkompletoval triumfem na Australian Open kariérní Grand Slam, vykročil do boje o premiérový titul z Turnaje mistrů přesvědčivě.
Proti Tiafoeovi se rychle ujal vedení 4:0 a soupeře už do zápasu nepustil. Dokázal využívat nabízené šance v klíčových okamžicích a v každém setu Američanovi sebral dvakrát podání. Sám mu nabídl brejkboly až ve druhé sadě, všechny tři ale odvrátil.
Ke druhému utkání skupiny Ivana Lendla nastoupí večer od 20.30 Rus Daniil Medveděv proti Flaviu Cobollimu z Itálie.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
Tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů
Dvouhra, skupina Ivana Lendla:
Čtyřhra, skupina Marka Woodforda: