Úsměv, kamarádky, pohoda. A pak do boje! Nosková vyčnívá, Strýcová jí věří

Markéta Plšková
Stanislav Kučera
,
  12:00
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Linda Nosková nastupuje ke třetímu zápasu na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Je zvyklá, že porážkou pro ni účast v soutěži končí. A po neproměněném mečbolu by vypadnutí bolelo jistě několikanásobně víc. Ale tohle je Turnaj mistryň, kde nejlepší tenistky světa zápolí v odlišném formátu. Tudíž pro Lindu Noskovou hlavní výzva teprve začíná.

V sobotu zhruba ve 23:00 SEČ nastoupí na závěrečném podniku sezony k semifinále, střetne se v něm s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

V rámci čtvrtečního programu zakončila skupinu 1 prohrou s Jessikou Pegulaovou 1:2 na sety, přesto postoupila z prvního místa. Dílčí neúspěch ji tedy nemusel tolik mrzet.

Navzdory tomu, že v koncovce třetí sady neproměnila mečbol. Může to pro ni znamenat drobnou nejistotu, nebo naopak motivaci se zlepšit. A výstrahu, že po dvou úvodních vítězstvích si v konkurenci nejlepších hráček celého roku nemůže být ničím jistá.

Linda má formu, na kurtu se cítí dobře i psychicky, takže klidně může postoupit do finále.

Barbora Strýcováreprezentační kapitánka

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