V sobotu zhruba ve 23:00 SEČ nastoupí na závěrečném podniku sezony k semifinále, střetne se v něm s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
V rámci čtvrtečního programu zakončila skupinu 1 prohrou s Jessikou Pegulaovou 1:2 na sety, přesto postoupila z prvního místa. Dílčí neúspěch ji tedy nemusel tolik mrzet.
Navzdory tomu, že v koncovce třetí sady neproměnila mečbol. Může to pro ni znamenat drobnou nejistotu, nebo naopak motivaci se zlepšit. A výstrahu, že po dvou úvodních vítězstvích si v konkurenci nejlepších hráček celého roku nemůže být ničím jistá.
Linda má formu, na kurtu se cítí dobře i psychicky, takže klidně může postoupit do finále.