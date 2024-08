ONLINE: Boj o osmifinále. Lehečka čelí na US Open světové šestce Rubljovovi

Lehečka může ve Flushing Meadows poprvé projít do osmifinále, zatím si poradil s Maďarem Fucsovicsem a Američanem Kruegerem. Nyní mu stojí v cestě šestý hráč světového pořadí Rubljov, který už odehrál v New Yorku osm setů a stejně jako český tenista otáčel ve druhém kole nepříznivý průběh.

Hráči mají vyrovnanou bilanci 2:2, naposledy slavil Lehečka, který letos v Indian Wells zvítězil dvakrát 6:4. Více zkušeností z US Open má ovšem Rubljov, který zde hrál už čtyřikrát čtvrtfinále.

„Už jsme se párkrát potkali, takže oba víme, co máme čekat. Bude to náročné utkání, hrajeme o osmifinále a budeme muset jít all in,“ vyhlížel Lehečka před zápasem, ke kterému nastoupil na Grandstandu, třetím největším dvorci v newyorském areálu.

V akci Djokovič i Sabalenková

Z posledních pěti šampionů US Open zůstávají po senzačním vypadnutí Alcaraze ve hře jen dva: kromě Rusa Medveděva bojuje o další grandslamový triumf Srb Djokovič. Ve třetím kole hraje obhájce titulu s Popyrinem z Austrálie.

Loňská vítězka Gauffová si zajistila osmifinále díky obratu proti Svitolinové z Ukrajiny. První sadu sice ztratila 3:6, ale v následujících dvou zaváhání nedopustila a díky brzkému vedení je získala shodně 6:3.

Americká tenistka Coco Gauffová slaví ve třetím kole US Open.

Druhá nasazená Běloruska Sabalenková vyzve Alexandrovovou z Ruska.

Zápasy čekají také světovou čtyřku Němce Zvereva, Nora Ruuda či domácí hvězdy Fritze a Keysovou, která v prvním kole vyřadila Siniakovou.

Páteční program tenisového US Open začátky 17:00 SELČ Kurt Arthura Ashe (18:00): Shelton (13-USA) - Tiafoe (20-USA), 01:00 Popyrin (28-Austr.) - Djokovič (2-Srb.), Alexandrovová (29-Rus.) - Sabalenková (2-Běl.) Kurt Louise Armstronga: Navarrová (13-USA) - Kosťuková (19-Ukr.), Fritz (12-USA) - Comesana (Arg.), 01:00 Keysová (14-USA) - Mertensová (33-Belg.), Etcheverry (Arg.) - Zverev (4-Něm.) Grandstand: Azarenková (20-Běl.) - Wang Ja-fan (Čína), Lehečka (32-ČR) - Rubljov (6-Rus.), Ruud (8-Nor.) - Šang Ťün-čcheng (Čína)