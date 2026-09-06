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US Open ONLINE: Postoupí Nosková do čtvrtfinále? Hraje s Ukrajinkou Kosťukovou

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Sledujeme online   18:30

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Linda Nosková hraje bekhend v osmifinále US Open. | foto: Reuters

Poslední česká naděje ve dvouhrách na US Open Linda Nosková usiluje o postup do čtvrtfinále. V cestě jí stojí ukrajinská tenistka Marta Kosťuková, zápas hraný na dvorci Louise Armstronga sledujeme v podrobné reportáži.

Jde o střetnutí nasazené šestky s turnajovou jedenáctkou, ale přestože je Nosková v žebříčku výše, očekává se velmi vyrovnaný duel. Před dvěma měsíci v semifinále Wimbledonu Češka triumfovala dvakrát 6:4.

Jak dopadne odveta na betonu v New Yorku?

ONLINE: Linda Nosková vs. Marta Kosťuková

Osmifinále US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Česká tenistka je v osmifinále US Open poprvé, postoupila do něj po vydřené výhře nad domácí Ann Liovou, proti které ve druhé sadě promarnila vedení 5:3 i mečbol. Nakonec slavila až ve třech setech.

Ukrajinka všechny tři dosavadní duely zvládla přesvědčivě, naposledy smetla Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:3 a 6:2. Noskovou porazila v dubnu na antuce v Madridu, na tvrdém povrchu se potkávají poprvé.

Vítězka se v úterním čtvrtfinále střetne se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, která porazila Taylor Townsendovou 6:4 a 6:3.

Co dalšího nabízí osmý den US Open?

  • O čtvrtfinále bude hrát také například obhájce titulu Carlos Alcaraz, vyzve domácího Tommyho Paula. Z Američanů půjdou do akce ještě Ben Shelton, Frances Tiafoe či Jessica Pegulaová.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Kosťuková vs. NoskováTenis - Osmifinále - 6. 9. 2026:Kosťuková vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Morija vs. PalánTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Morija vs. Palán //www.idnes.cz/sport
7. 9. 06:30
  • 1.47
  • -
  • 2.48
Havlíčková vs. RadivojevičováTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Havlíčková vs. Radivojevičová //www.idnes.cz/sport
7. 9. 10:00
  • 2.12
  • -
  • 1.65
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