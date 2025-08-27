Filipíny, Indonésie, Andorra... Zástupci z tenisově exotických zemí se prosazují

Závěrečný grandslam sezony se v New Yorku naplno rozjel a tenisté už stihli odehrát první zápasy dvouher. A kdo že si na US Open hýčká místo ve druhém kole? Třeba Filipínka, Indonésanka, Mexičanka, a dokonce hráč pod vlajkou Hongkongu. Ano, v poslední době o sobě dávají vědět i zástupci tenisově velmi exotických krajin.
Alexandra Ealaová z Filipín na US Open.

Alexandra Ealaová z Filipín na US Open. | foto: Seth WenigAP

Filipínská tenistka Alexandra Ealaová slaví výhru na US Open.
Renata Zarazúaová nemůže uvěřit, že vyhrála v prvním kole na US Open.
Janice Tjenová z Indonésie slaví výhru na US Open.
Victoria Jiménezová Kasintsevová z Andory na US Open.
„Náš sport je čím dál populárnější, více globální,“ říká Renata Zarazúaová, mexická hráčka, která na US Open senzačně vyřadila Madison Keysovou.

Právě ona je jednou z těch, kteří se o rozšíření vlajek v pavoucích turnajů starají.

Ale rozhodně není jediná.

Možná si vybavíte filipínskou levačku Alexandru Ealaovou, jež o sobě dala vědět už na jaře. Na prestižním podniku v Miami došla do čtvrtfinále a rovněž přemohla šampionku letošního Australian Open Keysovou.

Tenisová naděje z Filipín. Zničila vítězku grandslamu, od třinácti trénuje u Nadala

„Být profesionální tenistkou z Filipín? Zní to jako něco skoro nedosažitelného, protože na turnajích od nás prakticky nikoho nepotkáváte,“ svěřovala se tehdy.

I proto už v mládí věděla, že pokud chce prorazit, musí ze země nepolíbené tenisovými zkušenostmi vycestovat. A pro svůj růst zvolila jednu z nejlepších možných destinací – slavnou akademii Rafaela Nadala na Mallorce.

A potkává se v ní s dalším zástupcem našeho exotického seznamu, Colemanem Wongem z Hongkongu. Ten na US Open pokořil kvalifikační kola a po pondělní výhře se prodral do druhé rundy hlavní soutěže: „Je to velká chvíle pro mě, moji rodinu i všechny z Hongkongu. Znamená to pro mě moc.“

Filipínská tenistka Alexandra Ealaová slaví výhru na US Open.
Coleman Wong z Hongkongu na US Open.

Wonga i Ealaovou jejich mentor Nadal často podporuje a po úspěšných zápasech jim posílá povzbuzující zprávy. „S Alex vždy slavíme společně. Navzájem si fandíme, tvoříme tenisovou historii v našich zemích,“ připomíná Wong i svou filipínskou kamarádku. „Je to splněný sen, všichni tenisté se chtějí dostat na ty největší turnaje. Snil jsem o tom, když jsem jako malý sledoval Rafovy zápasy. A teď to konečně můžu zažít.“

Samozřejmě to není poprvé, kdy se mezi elitu snaží protlačit někdo z „netenisové“ země.

„Vzpomínám si, že i za mojí éry nějaká exotika byla,“ vybavuje si bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. „Hrála s námi třeba Egypťanka nebo Izraelka.“

O tyto talenty se tehdy starala organizace ITF, která zaštiťuje grandslamové turnaje a Davis Cup s Billie Jean King Cupem.

Andrea Sestini Hlaváčková.

„Byla to skupina, kterou ITF podporovala a dotovala. Patřil do ní Egypt, Izrael, Estonsko, Litva, nějaká Jižní Amerika. Zkrátka tyto slabší země. A myslím, že k nim patřil i Baghdatis,“ vzpomíná expertka stanice CANAL+ Sport.

Marcos Baghdatis, kterého Sestini Hlaváčková zmiňuje, byl tenista z Kypru, který se nejvýše vyšplhal na osmé místo žebříčku a v roce 2006 si zahrál finále Australian Open.

Ale zpátky do současnosti, kdy se v tenisu přece jen objevuje čím dál více nových vlajek.

Na začátku jsme zmínili senzační pondělní skalp Mexičanky Zarazúaové, ale v New Yorku se dařilo i tenistce z opačného konce mapy.

Renata Zarazúaová nemůže uvěřit, že vyhrála v prvním kole na US Open.

Janice Tjenová z Indonésie slaví výhru na US Open.

Na zkušenější Veroniku Kuděrmětovovou si vyšlápla 23letá Indonésanka Janice Tjenová, jež pro svou zemi vybojovala první grandslamové vítězství po 22 letech.

Ve druhém kole ji čeká o mnoho těžší výzva, postaví se Emmě Raducanuové, šampionce z roku 2021.

„Moc se těším, je to pro mě obrovská příležitost,“ těší se Tjenová. „Emmu obdivuju, je to můj vzor. Když vyhrála US Open, sledovala jsem každý zápas.“

Na newyorském betonu leží rekordní ranec. Uchlácholí však protestující tenisty?

Ale i indonéská hráčka se může chlubit skvělými výsledky, i když samozřejmě na menších podnicích. Za posledních 15 měsíců odehrála 114 zápasů a připsala si 101 výher. Na okruhu ITF za tu dobu posbírala 13 trofejí. Parádní bilance.

„Jsem pyšná na to, co pro svou zemi dělám. Doufám, že moje výsledky inspirují malé děti, které třeba díky mně začnou s tenisem. To by pro mě znamenalo opravdu hodně,“ přeje si.

A ne, Tjenovou náš výčet stále nekončí.

Mexiko, Filipíny, Hongkong i Indonésie sice jsou tenisově hodně netradiční krajiny, ale přece jen v nich žijí miliony lidí.

Zato v Andoře? Jen pár desítek tisíc. A žádný tenisový kurt.

Victoria Jiménezová Kasintsevová z Andory na US Open.

„Proto jsem se musela přestěhovat do Barcelony,“ říká Victoria Jiménezová Kasintsevová, tenistka z Andorry, která ve 14 letech ovládla dívčí soutěž Australian Open.

V úterý v New Yorku sice v prvním kole vypadla, ale coby zástupkyně nové vlny hlásí: „Chtěla bych, aby dostávali příležitost noví hráči, klidně i věkově starší. Ale všichni si zaslouží být vidět. Moje generace ráda uvítá změnu, nepotřebujeme dokola sledovat ty stejné lidi.“

O což se společně s dalšími kolegy z tenisově exotických končin snaží.

