V pátek mezi poslední šestnáctku US Open prošli Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová, dnes je napodobí vítězka derby.
Muchová a Nosková se spolu střetávají poprvé, dobře se ale znají, protože na loňských olympijských hrách v Paříži utvořily deblový pár, který skončil čtvrtý.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Linda Nosková
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Starší z krajanek ve druhém kole zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou až po tříhodinovém boji, může ji tedy limitovat únava. Loni i předloni postoupila ve Flushing Meadows až do semifinále.
Naopak mladší z Češek, jež usiluje o vylepšení svého maxima z US Open, se zatím příliš nezapotila. Dosud v turnaji neztratila ani set a naposledy jí Němka Eva Lysová skrečovala při jejím vedení 6:4 a 3:0.
Vítězka derby se v osmifinále utká buď s Francouzkou Diane Parryovou, nebo Ukrajinkou Martou Kosťukovou.
Co dalšího nabízí sedmý den US Open?
- O účast v osmifinále zabojují také obhájce titulu Jannik Sinner z Itálie či domácí naděje Coco Gauffová. V noci na neděli českého času budou hrát Němec Alexander Zverev a Polka Iga Šwiateková.
Sobotní program US Open
začátky v 17:00
Kurt Arthura Ashe (17:30): Frechová (28-Pol.) - Gauffová (3-USA), Sinner (1-It.) - Shapovalov (27-Kan.), 01:00 Kalinská (29-Rus.) - Šwiateková (2-Pol.), Bublik (23-Kaz.) - Paul (14-USA)
Kurt Louise Armstronga: Musetti (10-It.) - Cobolli (24-It.), Kasatkinová (15-Austr.) - Ósakaová (23-Jap.), 01:00 Zverev (3-Něm.) - Auger-Aliassime (25-Kan.), Haddadová Maiaová (18-Braz.) - Sakkariová (Řecko)
Grandstand: Nosková (21-ČR) - Muchová (11-ČR), Wong (Hong.) - Rubljov (15-Rus.), Anisimovová (8-USA) - Cristianová (Rum.)