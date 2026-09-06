Poprvé si Menšík na chování diváka stěžoval ve čtvrtém setu za stavu 2:2 a 15:40 při vlastním servisu. Umpirové rozhodčí říkal, že od něj slýchá „trash talk“, tedy urážlivé provokace.
Když se chvíli předtím snažil situaci vyříkat si přímo s ním, dotyčný si z toho těžkou hlavu nedělal. Skupinka mladíků na tribuně kousek za první řadou se rozlobenému tenistovi smála a natáčela si ho na mobilní telefony.
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Menšík v noční bitvě mladíků promarnil vedení a na US Open končí ve třetím kole
Za stavu 3:4 a 0:40 Menšík přišel za rozhodčí znovu a tentokrát už diváka z tribuny vykázali. Svůj odchod doprovázel teatrálními gesty, kterými hecoval zbytek obecenstva, chvíli předtím se totiž začal ozývat sborový pokřik „kick him out“, v překladu „vyhoďte ho“.
Nevhodné chování tedy nevadilo jen rodákovi z Prostějova, ale i dalším, slušně fandícím příznivcům.
Český tenista vzápětí dokázal srovnat na shodu a byl blízko, aby ztrátu brejku vymazal. Tien ale game nakonec získal a po další krádeži Menšíkova podání vyrovnal zápas na 2:2.
V pátém setu pak 18. nasazený český tenista nevyužil za stavu 2:2 tři brejkboly, načež sám při skóre 4:5 podání neudržel.
Po třech a půl hodinách tak prohrál, utkání skončilo v půl druhé v noci newyorského času.
„Pětisetová bitva. Soupeř hrál velice kvalitně a na konci byl ten šťastnější,“ řekl Menšík v nahrávce pro média. Na klasickou tiskovou konferenci nedorazil – omluvil se z ní kvůli únavě.
„Proti Learnerovi to bylo samozřejmě náročné. Měnil spoustu taktických záměrů a já se na to snažil adaptovat,“ uvedl čerstvě 21letý Čech.
Poté, co ve třetí sadě odvrátil dva setboly a hladce vyhrál tiebreak, vedl 2:1. Ve čtvrtém dějství měl náskok 2:0 a 40:15 při svém servisu. Jenže slibně rozehraný souboj proti nasazené čtrnáctce ztratil.
Jestli ho nějak ovlivnil incident s fanoušky, rozebírat nechtěl.
„Bez komentáře,“ vzkázal pouze.