Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Menšík vedl, pak si začal stěžovat na urážky od diváka. Zasáhla ochranka

Autor: ,
  12:20
Jakub Menšík si ve třetím kole US Open stěžuje u rozhodčí na neukázněného...

Jakub Menšík si ve třetím kole US Open stěžuje u rozhodčí na neukázněného diváka. | foto: Reuters

Ochranka v utkání třetího kola US Open mezi Jakubem Menšíkem a Learnerem Tienem...
Jakub Menšík (vlevo) gratuluje Learneru Tienovi k postupu do osmifinále US Open.
Americký tenista Learner Tien slaví postup do osmifinále US Open.
Jakub Menšík podává ve třetím kole US Open.
14 fotografií
Zrovna v momentě, kdy se mu slibně rozehraný zápas začal komplikovat, se Jakub Menšík pustil do roztržky s diváky. V utkání třetího kola US Open proti Learneru Tienovi si stěžoval, že ho skupinka fanoušků provokuje. Český tenista nakonec do osmifinále nepostoupil, prohrál 3:6, 6:1, 7:6, 3:6 a 4:6.

Poprvé si Menšík na chování diváka stěžoval ve čtvrtém setu za stavu 2:2 a 15:40 při vlastním servisu. Umpirové rozhodčí říkal, že od něj slýchá „trash talk“, tedy urážlivé provokace.

Když se chvíli předtím snažil situaci vyříkat si přímo s ním, dotyčný si z toho těžkou hlavu nedělal. Skupinka mladíků na tribuně kousek za první řadou se rozlobenému tenistovi smála a natáčela si ho na mobilní telefony.

Menšík v noční bitvě mladíků promarnil vedení a na US Open končí ve třetím kole

Za stavu 3:4 a 0:40 Menšík přišel za rozhodčí znovu a tentokrát už diváka z tribuny vykázali. Svůj odchod doprovázel teatrálními gesty, kterými hecoval zbytek obecenstva, chvíli předtím se totiž začal ozývat sborový pokřik „kick him out“, v překladu „vyhoďte ho“.

Nevhodné chování tedy nevadilo jen rodákovi z Prostějova, ale i dalším, slušně fandícím příznivcům.

Český tenista vzápětí dokázal srovnat na shodu a byl blízko, aby ztrátu brejku vymazal. Tien ale game nakonec získal a po další krádeži Menšíkova podání vyrovnal zápas na 2:2.

V pátém setu pak 18. nasazený český tenista nevyužil za stavu 2:2 tři brejkboly, načež sám při skóre 4:5 podání neudržel.

Po třech a půl hodinách tak prohrál, utkání skončilo v půl druhé v noci newyorského času.

„Pětisetová bitva. Soupeř hrál velice kvalitně a na konci byl ten šťastnější,“ řekl Menšík v nahrávce pro média. Na klasickou tiskovou konferenci nedorazil – omluvil se z ní kvůli únavě.

Ochranka v utkání třetího kola US Open mezi Jakubem Menšíkem a Learnerem Tienem vyvedla neukázněného diváka.
Jakub Menšík (vlevo) gratuluje Learneru Tienovi k postupu do osmifinále US Open.
Americký tenista Learner Tien slaví postup do osmifinále US Open.
Jakub Menšík podává ve třetím kole US Open.
14 fotografií

„Proti Learnerovi to bylo samozřejmě náročné. Měnil spoustu taktických záměrů a já se na to snažil adaptovat,“ uvedl čerstvě 21letý Čech.

Poté, co ve třetí sadě odvrátil dva setboly a hladce vyhrál tiebreak, vedl 2:1. Ve čtvrtém dějství měl náskok 2:0 a 40:15 při svém servisu. Jenže slibně rozehraný souboj proti nasazené čtrnáctce ztratil.

Jestli ho nějak ovlivnil incident s fanoušky, rozebírat nechtěl.

„Bez komentáře,“ vzkázal pouze.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kosťuková vs. NoskováTenis - Osmifinále - 6. 9. 2026:Kosťuková vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
6. 9. 18:30
  • 1.75
  • -
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

ONLINE: Boleslav - Baník 1:0, hosté začali lépe, jako první ale slaví domácí Šubert

Sledujeme online
Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Fotbalisté domácí Mladé Boleslavi v sezoně ještě neprohráli, v sedmém kole české nejvyšší soutěže hostí ostravský Baník, jenž ovládl poslední tři soutěžní zápasy. Utkání sledujte v podrobné online...

6. září 2026  12:45,  aktualizováno  13:11

Nosková vs. Kosťuková: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open.

Linda Nosková zůstává poslední českou zástupkyní ve dvouhře na US Open 2026. V osmifinále se utká s Martou Kosťukovou z Ukrajiny, sledujte duel v neděli 6. září od 18:30 v přímém přenosu. V článku...

6. září 2026  12:51

MotoGP 2026: program, výsledky, kde sledovat živě

Marc Márquez (vpravo) a Marco Bezzecchi během Velké ceny San Marina

Nejprestižnější kategorie rychlých motocyklů, MotoGP, má v roce 2026 naplánováno 22 závodů. A velká show znovu zamíří i do Brna. MS silničních motocyklů odstartuje v neděli 1. března Velkou...

6. září 2026  12:36,  aktualizováno  12:37

Menšík vedl, pak si začal stěžovat na urážky od diváka. Zasáhla ochranka

Jakub Menšík si ve třetím kole US Open stěžuje u rozhodčí na neukázněného...

Zrovna v momentě, kdy se mu slibně rozehraný zápas začal komplikovat, se Jakub Menšík pustil do roztržky s diváky. V utkání třetího kola US Open proti Learneru Tienovi si stěžoval, že ho skupinka...

6. září 2026  12:20

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

6. září 2026  12:17

Fantastický rok 1986. V Americe o Lendlovi psali: Šampion, který je všem ukradený

Premium
Ivan Lendl (vpravo) pózuje s trofejí po výhře na Roland Garros v roce 1986....

Na jaře ho trápily trable s kolenem a na podzim musel proškrtat program kvůli zánětu šlachy v kyčli. Přesto Ivan Lendl prosvištěl tenisovým rokem 1986 s nadpozemskou bilancí 78:6. Přivlastnil si dva...

6. září 2026

Utržená umyvadla, ukopnuté prkénko. Fandové Brna na Slavii poškodili zázemí

Utržené umyvadlo na záchodech na stadionu v Eden pro hostující fanoušky pp...

Dvě utržená umyvadla, rozbité držáky papírových ručníků, ukopnuté prkénko od záchodu. Fanoušci fotbalistů Zbrojovky Brno nezanechali při návštěvě na Slavii jen pozitivní dojem. Po jejich odjezdu...

6. září 2026  11:33

Menšík v noční bitvě mladíků promarnil vedení a na US Open končí ve třetím kole

Jakub Menšík ve třetím kole US Open

Až do půl druhé ráno místního času bojoval Jakub Menšík o premiérový postup do osmifinále US Open. Utkání s americkým tenistou Learnerem Tienem měl slibně rozehrané, nakonec ale prohrál 3:6, 6:1,...

6. září 2026  8:03,  aktualizováno  10:16

Zklamaná, ale motivovaná. Bouzková po boji se Šwiatekovou: Rozhodlo pár míčků

Marie Bouzková ve třetím kole na US Open

Počtvrté v kariéře hrála proti Ize Šwiatekové a počtvrté jí nedokázala sebrat ani set. Ale tentokrát byla Marie Bouzková se svým výkonem zatím nejspokojenější. Ve třetím kole US Open svedla proti...

6. září 2026  10:10

Dostihy Velká Chuchle dnes (6. 9.): Program, výsledky, kurzy

Portal si běží pro vítězství v Českém derby.

V neděli 6. září 2026 je na programu další dostihový den ve Velké Chuchli. Jede se celkem osm závodů, sledujte je v přímých přenosech.

6. září 2026  10:03

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Dva měsíce a dost. Boháč přestupuje z Plzně do Artisu, má smlouvu na tři roky

Karvinský záložník Sebastian Boháč slaví gól proti Zlínu.

Viktorii Plzeň opustil po pouhých dvou měsících Sebastian Boháč, čtyřiadvacetiletý záložník přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první fotbalové ligy podepsal smlouvu na tři roky. Oba kluby o...

6. září 2026  9:50

Nadšený Humphries: Fandí mi tu, jako bych byl Čech! V Praze by rád viděl velký turnaj

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Jakmile dokončil rozhovor přímo na pódiu po vyhraném zápase, sešel po schodech a zamířil i k českým novinářům. Se všemi si poté potřásl rukou a začal odpovídat. „Tohle je můj nejoblíbenější turnaj...

6. září 2026  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.