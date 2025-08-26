Osmadvacetiletý Kopřiva má při debutu na US Open nejtěžšího možného soupeře – čtyřnásobného grandslamového šampiona a nejkonzistentnějšího hráče posledních dvou sezon Sinnera.
Český tenista, který je ve světovém pořadí 89., startuje v hlavní soutěži jednoho z grandslamů teprve popáté a do druhého kola dokázal postoupit jen letos na Roland Garros. V New Yorku čelí hvězdnému soupeři na hlavním kurtu Arthura Ashe.
O čtyři roky mladší Ital se na všech letošních grandslamech dostal do finále, v Melbourne a Wimbledonu triumfoval. V generálce na US Open ho ale zradilo zdraví, finále v Cincinnati kvůli nemoci nedohrál.
Nosková proti maďarské kvalifikantce
Turnajová jedenadvacítka Nosková chce proti 99. tenistce světa Gálfiové potvrdit roli velké favoritky. Před US Open postoupila při obhajobě titulu v Monterrey do čtvrtfinále, Maďarka do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, v níž neztratila ani set.
Nosková loni v New Yorku dohrála hned v prvním kole, letos je adeptkou na postup minimálně do třetí rundy, v níž by se mohla potkat s krajankou Karolínou Muchovou.
Siniaková vyzve domácí Baptisteovou
Původně se zdálo, že Siniaková své účinkování v New Yorku začne už před týdnem, ale nakonec se do mixu za kontroverzních okolností nedostala. V prvním kole dvouhry změří síly se 47. tenistkou žebříčku Baptisteovou.
Češka je až 76. a do akce půjde po více než třítýdenní pauze od zisku titulu na turnaji menší kategorie ve Varšavě. Na US Open loni i předloni úvodní duel nezvládla, s Baptisteovou si zahraje poprvé. Zápas je na programu jako čtvrtý na kurtu číslo 17.
Co dalšího nabízí třetí den US Open?
- Světová dvojka Iga Šwiateková zvládla první kolo bez problémů, s Emilianou Arangovou z Kolumbie si poradila 6:1 a 6:2.
- První kolo absolvují obě světové trojky – Němec Alexander Zverev se utká s Chilanem Alejandrem Tabilem a domácí Coco Gauffová bude chtít přejít přes Australanku Ajlu Tomljanovicovou.
Úterní program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (17:30): Arangová (Kol.) - Šwiateková (2-Pol.), Sinner (1-It.) - Kopřiva (ČR), 01:00 Tomljanovicová (Austr.) - Gauffová (3-USA), Zverev (3-Něm.) - Tabilo (Chile)
Kurt Louise Armstronga: Musetti (10-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.), Anisimovová (8-USA) - Birrellová (Austr.), 01:00 Minnenová (Belg.) - Ósakaová (23-Jap.), Moller (Dán.) - Paul (14-USA)
Grandstand: Boulterová (Brit.) - Kosťuková (27-Ukr.), Bublik (23-Kaz.) - Čilič (Chorv.), Kruegerová (USA) - Keninová (26-USA), O’Connell (Austr.) - De Minaur (8-Austr.).
Kurt č. 17, 4. zápas: Baptisteová (USA) - Siniaková (ČR)
Kurt č. 7, 2. zápas: Nosková (21-ČR) - Gálfiová (Maď.)