US Open ONLINE: Kopřiva proti Sinnerovi nestíhá, Nosková vyzve Maďarku

Autor: ,
Sledujeme online   18:52
Tenisové US Open má na programu zbylá utkání prvního kola a do akce jdou i zbylí tři čeští zástupci. Vít Kopřiva hraje proti obhájci titulu a světové jedničce Janniku Sinnerovi, Linda Nosková nastoupí proti maďarské kvalifikantce Dalmě Gálfiové a Kateřina Siniaková se v noci střetne s domácí Hailey Baptisteovou. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.
Vít Kopřiva v 1. kole US Open

Vít Kopřiva v 1. kole US Open | foto: Reuters

Vít Kopřiva před začátkem duelu v 1. kole US Open.
Jannik Sinner přichází na kurt ke svému utkání v 1. kole US Open.
Jannik Sinner se natahuje po míčku v 1. kole US Open.
Vít Kopřiva dobíhá míček v 1. kole US Open
7 fotografií

Osmadvacetiletý Kopřiva má při debutu na US Open nejtěžšího možného soupeře – čtyřnásobného grandslamového šampiona a nejkonzistentnějšího hráče posledních dvou sezon Sinnera.

ONLINE: Vít Kopřiva vs. Jannik Sinner

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Český tenista, který je ve světovém pořadí 89., startuje v hlavní soutěži jednoho z grandslamů teprve popáté a do druhého kola dokázal postoupit jen letos na Roland Garros. V New Yorku čelí hvězdnému soupeři na hlavním kurtu Arthura Ashe.

O čtyři roky mladší Ital se na všech letošních grandslamech dostal do finále, v Melbourne a Wimbledonu triumfoval. V generálce na US Open ho ale zradilo zdraví, finále v Cincinnati kvůli nemoci nedohrál.

Nosková proti maďarské kvalifikantce

Turnajová jedenadvacítka Nosková chce proti 99. tenistce světa Gálfiové potvrdit roli velké favoritky. Před US Open postoupila při obhajobě titulu v Monterrey do čtvrtfinále, Maďarka do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, v níž neztratila ani set.

ONLINE: Linda Nosková vs. Dalma Gálfiová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Nosková loni v New Yorku dohrála hned v prvním kole, letos je adeptkou na postup minimálně do třetí rundy, v níž by se mohla potkat s krajankou Karolínou Muchovou.

Siniaková vyzve domácí Baptisteovou

Původně se zdálo, že Siniaková své účinkování v New Yorku začne už před týdnem, ale nakonec se do mixu za kontroverzních okolností nedostala. V prvním kole dvouhry změří síly se 47. tenistkou žebříčku Baptisteovou.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Hailey Baptisteová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Češka je až 76. a do akce půjde po více než třítýdenní pauze od zisku titulu na turnaji menší kategorie ve Varšavě. Na US Open loni i předloni úvodní duel nezvládla, s Baptisteovou si zahraje poprvé. Zápas je na programu jako čtvrtý na kurtu číslo 17.

Co dalšího nabízí třetí den US Open?

  • Světová dvojka Iga Šwiateková zvládla první kolo bez problémů, s Emilianou Arangovou z Kolumbie si poradila 6:1 a 6:2.
  • První kolo absolvují obě světové trojky – Němec Alexander Zverev se utká s Chilanem Alejandrem Tabilem a domácí Coco Gauffová bude chtít přejít přes Australanku Ajlu Tomljanovicovou.

Úterní program US Open

začátky v 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (17:30): Arangová (Kol.) - Šwiateková (2-Pol.), Sinner (1-It.) - Kopřiva (ČR), 01:00 Tomljanovicová (Austr.) - Gauffová (3-USA), Zverev (3-Něm.) - Tabilo (Chile)

Kurt Louise Armstronga: Musetti (10-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.), Anisimovová (8-USA) - Birrellová (Austr.), 01:00 Minnenová (Belg.) - Ósakaová (23-Jap.), Moller (Dán.) - Paul (14-USA)

Grandstand: Boulterová (Brit.) - Kosťuková (27-Ukr.), Bublik (23-Kaz.) - Čilič (Chorv.), Kruegerová (USA) - Keninová (26-USA), O’Connell (Austr.) - De Minaur (8-Austr.).

Kurt č. 17, 4. zápas: Baptisteová (USA) - Siniaková (ČR)

Kurt č. 7, 2. zápas: Nosková (21-ČR) - Gálfiová (Maď.)

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Torres vs. BartoňTenis - 1. kolo - 26. 8. 2025:Torres vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 1:5
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Sinner vs. KopřivaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 26. 8. 2025:Sinner vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 2:1
  • -
  • -
  • 150.00
Nosková vs. GálfiováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 26. 8. 2025:Nosková vs. Gálfiová //www.idnes.cz/sport
26. 8. 20:30
  • 1.29
  • -
  • 3.66
Baptisteová vs. SiniakováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 27. 8. 2025:Baptisteová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
27. 8. 00:00
  • 2.24
  • -
  • 1.68
Fonseca vs. MacháčTenis - 2. kolo - 27. 8. 2025:Fonseca vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 1.95
  • -
  • 1.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Teplice vstoupily do poháru výhrou ve Velvarech, rozhodly už v první půli

Tepličtí fotbalisté vstoupili do domácího poháru vítězstvím 2:0 ve Velvarech. Oba góly v utkání 2. kola MOL Cupu na stadionu třetiligového soupeře dal favorit už v prvním poločase, kdy se trefili...

26. srpna 2025  19:18

Sehnal ví: Mám dodat klid, musím se sám hlídat. Křivánka pečlivě chystá Ocampo

Do lotyšské Rigy v pondělí odcestoval český tým zajímavě promixovaný. Zatímco například reprezentační kapitán Vojtěch Hruban rozehraje ve středu už pátý kontinentální šampionát, řadu hráčů čeká...

26. srpna 2025  19:07

US Open ONLINE: Kopřiva proti Sinnerovi nestíhá, Nosková vyzve Maďarku

Sledujeme online

Tenisové US Open má na programu zbylá utkání prvního kola a do akce jdou i zbylí tři čeští zástupci. Vít Kopřiva hraje proti obhájci titulu a světové jedničce Janniku Sinnerovi, Linda Nosková...

26. srpna 2025  18:52

Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Od nedělního utkání s Duklou sice pár desítek hodin uplynulo, novinky ohledně čerstvě zraněných sparťanských fotbalistů však stále žádné. „Můžu vám prozradit jen to, že s námi nejsou a očekávám, že...

26. srpna 2025  17:44

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

26. srpna 2025  17:22

Přejezd Alp sprintery neodrovnal, šokoval je ale Turner. Vingegaard ztratil vedení

Byla to etapa mnoha možných konců. Únik? Proč ne! Sprint? Může být. Náročný horský úvod nakonec peloton zvládl v přiměřeném tempu, které ustáli i největší rychlíci, kteří se po další stovce...

26. srpna 2025  11:38,  aktualizováno  17:12

Češky na volejbalovém MS prohrály duel s USA a končí ve skupině

České volejbalistky na mistrovství světa ze skupiny D nepostoupily. Favorizovaným Američankám podlehly 0:3 po setech 24:26, 20:25 a 15:25 a skončily čtvrté. Získaly jen dva body za výhru se...

26. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  17:10

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

26. srpna 2025  16:04

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

26. srpna 2025  15:55

Veteránské duo pilotů pro Cadillac. Nová stáj F1 potvrdila Péreze a Bottase

Za novou stáj formule 1 Cadillac budou v příští sezoně mistrovství světa závodit Mexičan Sergio Pérez a Fin Valtteri Bottas. Americký tým, který v roce 2026 rozšíří počet účastníků seriálu na...

26. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  15:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.