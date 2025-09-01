Vyhodit trenéra? Muchová či Vondroušová ukazují, že radikální krok může pomoci

Pro Vondroušovou je US Open dokonce první akcí, na níž zkouší rady Diega Dinoma. Argentince, jenž dříve pomáhal Barboře Strýcové či Andree Sestini Hlaváčkové, zatím vzala na zkušební období a otázku trenérského vedení chce definitivně dořešit až po turnaji.
Její dosavadní kouč Jan Hernych, s nímž pracovala několik let, třeba i při tažení za titulem z předloňského Wimbledonu, zůstal doma.
Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová
A v New Yorku se jí pod novým koučem mimořádně daří – přes světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a desítku Jelenu Rybakinovou postoupila už do čtvrtfinále. „V týmu máme velkou srandu, moc si to tady užíváme,“ říkala po triumfu nad ranařkou z Kazachstánu.
Muchovou na grandslamu v New Yorku osmifinále teprve čeká, nastoupí do něj v pondělí večer SELČ. A i jí turnaj zatím vychází, přitom jde teprve o její třetí start po rozchodu s Emilem Miškem, s nímž se dostala třeba do finále Roland Garros 2023.
„Chtělo to změnu. Cítila jsem, že dynamika týmu už není taková, nějaký pátek byla pomalejší,“ vysvětlovala českým novinářům na US Open. „Cítila jsem, že je čas se posunout a mít kolem sebe nové lidi.“
Nyní v její lóži sedává bývalý hráč Václav Šafránek, který je jen o dva roky starší než ona.
Letos ji brzdily hlavně zdravotní potíže, za které kouč zpravidla nemůže. Ale s Miškem byla v této druhé etapě spolupráce dva a půl roku, a přestože pod ním několikrát zazářila na grandslamech, cítila, že potřebuje nový impulz.
Relativně nového kouče má i Barbora Krejčíková, která v osmifinále zvládla drama s Taylor Townsendovou. Od května spolupracuje s bývalým vynikajícím tenistou Jiřím Novákem a šlape jim to.
„Změna může pomoct hned na prvních turnajích, protože se vám uleví, že ukončíte něco, co třeba nefungovalo. Do toho se chcete před novým trenérem ukázat, ale zároveň necítíte tlak, protože jste spolu sotva začali,“ popisuje bývalá profesionálka a expertka stanice CANAL+ Sport Kristýna Plíšková.
Časté vyhazovy ukazují, že práce tenisového trenéra bývá ošemetná.
Hráči a hráčky, jež vedou, jsou zároveň jejich šéfové, a oni tak rozhodují o finančních podmínkách či případném propuštění.
A vzhledem k neustálému cestování, při němž jste pořád jen s malou skupinkou lidí, bývá těžké spolu vycházet dlouhodobě.
„Konec podle mě často souvisí s tím, že s trenérem trávíte tolik času, že prostě dostanete alergii,“ potvrzuje Plíšková. „A rady, kterých jste si dřív vážili, najednou absolutně nepřijímáte.“
Naopak Jiří Lehečka, který se v neděli na US Open probil do čtvrtfinále, a Tomáš Macháč, který v osmifinále vypadl po porážce s turnajovou čtyřkou Taylorem Fritzem, spolupracují se svými trenéry už řadu let.
Nejspíš i díky tomu, že jsou zatím relativně mladí a dosud si užívali vzestup. Ale kdyby třeba za dva tři roky ustrnuli, je pravděpodobné, že i oni zkusí nový impulz.
Na rozdíl od kolektivních sportů, kde trenér často bývá tváří celého týmu a čelí pozornosti médií i fanoušků, pracují ti tenisoví spíše v pozadí. Ale pro svěřence jsou klíčoví – obstarávají přípravu, taktické a turnajové plány, řeší technické věci a samozřejmě radí i při zápasech.
Což je také velká zodpovědnost, při níž se může leccos pokazit.
„Jakmile hráč trenéra nerespektuje nebo si nesedí, nemá cenu s ním zkoušet vydržet třeba další půlrok nebo rok,“ podotýká Plíšková. „Je to podobné normálnímu vztahu. S trenérem trávíte tolik času, že se vám některé věci prostě můžou dostat pod kůži, i když to neznamená, že ten kouč je najednou špatný.“