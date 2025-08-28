Ostrá hádka tenistek po zápase. Řekla mi, že jsem nevzdělaná, čílila se Američanka

  9:23
Jen co si u sítě podaly ruce, pustily se do vášnivé debaty. A z výrazů a gest šlo poznat, že to rozhodně nebylo příjemné povídání. Americká tenistka Taylor Townsendová a Lotyška Jelena Ostapenková po vzájemném duelu ve druhém kole US Open zabředly do ostré hádky.
Americká tenistka Taylor Townsendová na US Open | foto: Mike Frey-Imagn Images

„Řekla mi, že nemám úroveň, jsem nevzdělaná a že uvidím, co se stane, až budeme hrát mimo Spojené státy,“ tvrdila Townsendová po utkání, které ovládla 7:5 a 6:1.

Favoritkou přitom byla lotyšská vítězka Roland Garros 2017, která je ve světovém žebříčku o více než sto míst výše. Porážku zjevně vstřebávala těžce a potvrdila svou image vznětlivé tenistky.

Když si rivalky konečně sdělily vše, co měly na srdci, Američanka rozmáchlými gesty ještě hecovala publikum, ať rámus na její podporu a zároveň bučení na Ostapenkovou umocní.

„Je to soutěž a lidi jsou naštvaní, když prohrají,“ popisovala v pozápasovém rozhovoru. „Když ona hrála dobře, já nic neříkala. To ukazuje, kdo je třída.“

Ostapenková po utkání napsala na svůj Instagram následující vyjádření: „Po zápase jsem soupeřce řekla, že neprokázala dostatečný respekt, protože se neomluvila za prasátko, které dala ve velmi důležitém momentu. To se mi stalo poprvé v životě. Že hraje v rodné zemi, ještě neznamená, že se může chovat, jak chce.“

A poté doplnila, že obdržela mnoho zpráv, že je prý rasistka, což důrazně odmítla. „Když máte diváky na své straně, nemůžete to použít proti soupeřce,“ doplnila k chování Američanky na kurtu.

Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková na US Open
Americká tenistka Taylor Townsendová na US Open

„Její komentáře jsem jako rasistické nevnímala, ale o naší komunitě panují předsudky, že nemáme vzdělání, i když je to nejdál od pravdy, jak jen může být,“ doplnila Townsendová na tiskové konferenci. „Jak to myslela, musí vysvětlit ona sama.“

Jak připomněla agentura AP, 28letá Lotyška se do sporů s ostatními tenistkami dostala už dřív. Například ve Wimbledonu v roce 2021 ji její přemožitelka Alja Tomljanovicová obvinila, že si vymýšlela, že potřebuje ošetření.

Devětadvacetiletá Townsendová mezitím pokračuje v povedeném kariérním období. Nedávno se na úkor Kateřiny Siniakové stala světovou jedničkou ve čtyřhře a zvedá se i v singlu, byť jí v pořadí patří až 139. pozice.

V deblu na US Open budou se Siniakovou plnit roli nasazených jedniček a ve finále se třeba mohou potkat s Ostapenkovou, která tvoří pár s jinou Češkou Barborou Krejčíkovou.

Potupa Rangers. Přemožitel Plzně schytal v odvetě předkola Ligy mistrů půltucet gólů

Fotbalisté Glasgow Rangers utrpěli v odvetě 4. předkola Ligy mistrů v Bruggách debakl 0:6. Přemožitel Viktorie Plzeň hrál od osmé minuty v deseti a už do přestávky dostal pět branek. Po osmi letech...

27. srpna 2025  23:26

