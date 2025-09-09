Kouzla králů Alcaraze a Sinnera. O jejich nadvládě je jasno. Ale kdo urve víc?

Ale kdo bude na konci kariéry zářivějším panovníkem?
Ač je těžké o tom polemizovat, aktuálně to vypadá spíš na Alcaraze.
„Je velká šance, že vyhraje minimálně dvacet grandslamů. S týmem, se kterým je odmala, pro to má všechny předpoklady,“ myslí si Wilander.
Navíc získává extrémní motivaci v podobě soka Sinnera.
Všichni jejich soupeři se shodují na jedné věci: „Je skoro nemožné Carlose a Jannika porazit.“
Novak Djokovič, který ve své sbírce hýčká rekordních 24 grandslamových titulů a letos se dostal do semifinále všech turnajů velké čtyřky, též přiznal: „V budoucnu pro mě bude hodně těžké překonat překážky jménem Sinner a Alcaraz.“
A třeba australský tenista Alex de Minaur k jejich dominanci podotkl: „Alcaraz a Sinner – stejně jako kdysi Federer, Nadal a Djokovič – vytvářejí standard, kterému se ostatní musejí přizpůsobit.“
Právě k legendární Velké trojce je španělsko-italské duo často přirovnáváno.
Mnozí ještě nedávno předpovídali, že Sinner bude tím, kdo posbírá víc úspěchů. Vždyť na pozici světové jedničky strávil v kuse 65 týdnů, což je čtvrtá nejdelší série v mužské historii. Dlouhodobě platil za nejstabilnějšího hráče a porazit ho představovalo téměř nemožný úkol.
Snad jediný, kdo ho dokázal splnit, byl právě Alcaraz.
Po nedělní výhře 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4 ve finále US Open, které si španělský mladík podmanil po triumfu v roce 2022 podruhé, vede ve vzájemné bilanci už 10:5. Z posledních osmi střetnutí prohrál jediné.
„Alcaraz je nejtalentovanější chlapec, jakého jsem kdy viděl. Dokonce víc než Federer, Nadal nebo Djokovič, kterých si nesmírně vážím,“ říká o něm John McEnroe. „Je jedním z nejrychlejších hráčů historie, má úžasnou osobnost, přístup a všechny potřebné schopnosti.“
„Myslel jsem, že zvítězí Sinner, ale Carlos… Wow! Když hraje dobře, je opravdu nejlepším tenistou světa,“ přidává se Wilander.
Alcaraz díky triumfu v New Yorku uzmul už šestý grandslamový titul a vystřídal svého největšího rivala na pozici světové jedničky. Navíc opět přepsal rekordní statistiky.
K šesti trofejím potřeboval účast jen na 18 majorech, průměrně tedy kraloval na každém třetím. Jen Björnu Borgovi se podařilo úplně totéž a třeba Djokovič posbíral prvních šest pohárů až po 36 účastech na grandslamech.
Navíc nezapomínejme, že je Španělovi stále jen 22 let. Když ho porovnáme s Velkou trojkou, opět vyniká. Rafael Nadal měl v jeho věku pět grandslamových zářezů, Roger Federer a Djokovič jediný.
Navíc letos kromě Roland Garros a US Open ovládl dalších pět podniků ATP, ze kterých dohromady vlastní už 22 trofejí. O dva roky starší Sinner o dvě méně.
„Pokud oba v zápase podají maximum, podle mého je Carlos lepším a všestrannějším hráčem,“ dodává McEnroe.
Alcaraz má velkou šanci dosáhnout na obří úspěchy. Otázkou je, kolik mu jich sebere Sinner.