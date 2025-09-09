Kouzla králů Alcaraze a Sinnera. O jejich nadvládě je jasno. Ale kdo urve víc?

Markéta Plšková
  8:23
Legendární Mats Wilander o jejich dominanci prohlásil, že si během následujících pěti let klidně mohou rozdělit všech dvacet grandslamů. Až tak unikátní tenisté oba jsou. Od začátku minulého roku na majorech kralovali jen oni dva, každý shodně posbíral čtyři trofeje. Jen Španěl má z dřívějších sezon ještě o dvě navíc. Už nikdo nepochybuje o tom, že Carlos Alcaraz a Jannik Sinner jsou neochvějnými vládci současného mužského tenisu.
Carlos Alcaraz přijímá gratulace od Jannika Sinnera po vyhraném finále US Open.

Carlos Alcaraz přijímá gratulace od Jannika Sinnera po vyhraném finále US Open. | foto: Reuters

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner na ceremoniálu po konci finále US Open.
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner na ceremoniálu po konci finále US Open.
Carlos Alcaraz přebírá trofej pro šampiona US Open od Ivana Lendla.
Carlos Alcaraz se objímá se svým trenérem Juanem Ferrerem po vítězství ve...
42 fotografií

Ale kdo bude na konci kariéry zářivějším panovníkem?

Ač je těžké o tom polemizovat, aktuálně to vypadá spíš na Alcaraze.

„Je velká šance, že vyhraje minimálně dvacet grandslamů. S týmem, se kterým je odmala, pro to má všechny předpoklady,“ myslí si Wilander.

Navíc získává extrémní motivaci v podobě soka Sinnera.

Všichni jejich soupeři se shodují na jedné věci: „Je skoro nemožné Carlose a Jannika porazit.“

Skromní šampioni. Alcaraz pořád bydlí u rodičů, Sinnerovi fandí i adoptovaný bratr

Novak Djokovič, který ve své sbírce hýčká rekordních 24 grandslamových titulů a letos se dostal do semifinále všech turnajů velké čtyřky, též přiznal: „V budoucnu pro mě bude hodně těžké překonat překážky jménem Sinner a Alcaraz.“

A třeba australský tenista Alex de Minaur k jejich dominanci podotkl: „Alcaraz a Sinner – stejně jako kdysi Federer, Nadal a Djokovič – vytvářejí standard, kterému se ostatní musejí přizpůsobit.“

Právě k legendární Velké trojce je španělsko-italské duo často přirovnáváno.

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.
Jannik Sinner pózuje s trofejí pro poraženého finalistu US Open.

Mnozí ještě nedávno předpovídali, že Sinner bude tím, kdo posbírá víc úspěchů. Vždyť na pozici světové jedničky strávil v kuse 65 týdnů, což je čtvrtá nejdelší série v mužské historii. Dlouhodobě platil za nejstabilnějšího hráče a porazit ho představovalo téměř nemožný úkol.

Snad jediný, kdo ho dokázal splnit, byl právě Alcaraz.

Po nedělní výhře 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4 ve finále US Open, které si španělský mladík podmanil po triumfu v roce 2022 podruhé, vede ve vzájemné bilanci už 10:5. Z posledních osmi střetnutí prohrál jediné.

Alcaraz měl na Sinnera speciální přípravu. Italovi nevadí, když bude více prohrávat

„Alcaraz je nejtalentovanější chlapec, jakého jsem kdy viděl. Dokonce víc než Federer, Nadal nebo Djokovič, kterých si nesmírně vážím,“ říká o něm John McEnroe. „Je jedním z nejrychlejších hráčů historie, má úžasnou osobnost, přístup a všechny potřebné schopnosti.“

„Myslel jsem, že zvítězí Sinner, ale Carlos… Wow! Když hraje dobře, je opravdu nejlepším tenistou světa,“ přidává se Wilander.

Alcaraz díky triumfu v New Yorku uzmul už šestý grandslamový titul a vystřídal svého největšího rivala na pozici světové jedničky. Navíc opět přepsal rekordní statistiky.

K šesti trofejím potřeboval účast jen na 18 majorech, průměrně tedy kraloval na každém třetím. Jen Björnu Borgovi se podařilo úplně totéž a třeba Djokovič posbíral prvních šest pohárů až po 36 účastech na grandslamech.

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.

Navíc nezapomínejme, že je Španělovi stále jen 22 let. Když ho porovnáme s Velkou trojkou, opět vyniká. Rafael Nadal měl v jeho věku pět grandslamových zářezů, Roger Federer a Djokovič jediný.

Navíc letos kromě Roland Garros a US Open ovládl dalších pět podniků ATP, ze kterých dohromady vlastní už 22 trofejí. O dva roky starší Sinner o dvě méně.

„Pokud oba v zápase podají maximum, podle mého je Carlos lepším a všestrannějším hráčem,“ dodává McEnroe.

Alcaraz má velkou šanci dosáhnout na obří úspěchy. Otázkou je, kolik mu jich sebere Sinner.

