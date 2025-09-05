Sedmadvacetiletá Sabalenková otočila duel proti světové čtyřce Pegulaové, který byl zároveň reprízou loňského finále, po více než dvou hodinách. Americkou soupeřku porazila v počtu vítězných míčů 43:21. Zdolala ji v osmém z deseti vzájemných zápasů a počtvrté za sebou. Vloni ji v boji o titul ve Flushing Meadows porazila 7:5, 7:5.
„Jessica dnes hrála neuvěřitelný tenis. Musela jsem opravdu tvrdě pracovat, abych tuhle výhru získala,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.
Čtvrtfinálová přemožitelka Barbory Krejčíkové Pegulaová nevyužila šanci probojovat se do druhého grandslamového finále. Na turnajích „velké čtyřky“ tak dál čeká na premiérový titul.
Sabalenková postoupila letos do třetího grandslamového finále a sedmého v kariéře. Bude usilovat o první letošní letošní titul. Na Australian Open prohrála v rozhodujícím utkání s Američankou Madison Keysovou, na Roland Garros nestačila na její krajanku Coco Gauffovou.
Rodačka z Minsku měla do utkání lepší vstup a díky brejku v šesté hře získala v prvním setu vedení 4:2. Od té doby ale získala jen čtyři fiftýny a Pegulaová čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila. Sadu zakončila čistou hrou na servisu.
Do druhého setu vstoupila Sabalenková bojovně. Brzy prolomila soupeřčin servis a utekla do vedení 3:0. Díky stoprocentnímu servisu poté sadu dotáhla a srovnala. Rozhodl třetí set, kde Sabalenková získala v úvodním gamu další brejk. V šesté hře odvrátila tři brejkboly, další smazala v osmém gamu. Duel poté zakončila třetím využitým mečbolem.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů
Ženy:
Juniorky: