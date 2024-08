ONLINE: Začíná US Open. Lehečka se vrací na grandslam, chystá se Siniaková

Vynechal Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry, vše kvůli únavové zlomenině bederního obratle. Nyní se Lehečka vrací na newyorský grandslam, před kterým se rozehrával v Cincinnati. Po dlouhé pauze rozhodně nezklamal, vyřadil Daniila Medveděva a dlouho trápil i pozdějšího finalistu Francese Tiafoea.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Márton Fucsovics Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Do turnaje ve Flushing Meadows vstupuje jako 32. nasazený s ambicí ukázat, že zranění ho v kariérním růstu zpomalilo jen dočasně, a poprvé v kariéře postoupit na US Open do druhého kola. „Nějakým způsobem jsme to dohnali a podle výsledků to vypadá, že jdeme správnou cestou,“ pochvaloval si přípravu jeho kouč Michal Navrátil.

Na úvod si český tenista musí poradit s Fucsovicsem z Maďarska, kterému ve světovém žebříčku aktuálně patří 81. místo. Soupeři se dosud utkali jen jednou: letos v Dubaji slavil výhru ve třech setech Lehečka.

Siniaková proti domácí Keysové

Po zlaté olympijské radosti Siniaková dlouho neodpočívala, před příletem do New Yorku se rozehrála na turnajích v Cincinnati a v Clevelandu, kde prohrála až v semifinále s Haddadovou Maiaovou z Brazílie.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Madison Keysová Zápas budeme podrobně sledovat cca od 21.45 SELČ.

Na US Open došla nejdál v roce 2018, kdy vypadla ve třetím kole. Poté hned třikrát skončila v úvodní rundě, v dalších dvou případech slavila pokaždé jen jedno vítězství.

Pokud si chce bilanci vylepšit, musí na úvod podat solidní výkon. V cestě jí totiž stojí domácí Keysová, která v New Yorku loni došla do semifinále a před sedmi lety zde dokonce bojovala o titul. Se Siniakovou má lepší vzájemnou bilanci, která však čítá jen jeden zápis – duel z Roland Garros 2019.

Začíná i wimbledonská šampionka

S honosným titulem rozehraje poprvé US Open. Krejčíková se musí ve Spojených státech vyrovnat s pozorností, která ji provázela i na olympijských hrách. Od zápolení v Paříži ještě nehrála soutěžní zápas, proto zůstává její forma menším otazníkem.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Marina Bassolsová Zápas budeme podrobně sledovat cca od 23.30 SELČ.

„Nevím, na jaké úrovni jsem, ale snažím se udělat všechno pro to, abych byla ready,“ hlásila v New Yorku, kde před třemi lety hrála čtvrtfinále. Poslední dva roky se rodačce z Ivančic podařily méně, avšak letošní sezona je diametrálně odlišná.

Mnohé napoví úvodní střetnutí, v němž jako osmá nasazená nastoupí proti Bassolsové ze Španělska, 114. hráčce světového žebříčku a úspěšné kvalifikantce. Utkají se spolu poprvé.

V akci i nasazené dvojky

První den závěrečného grandslamu sezony se neobejde ani bez dalších velkých jmen. Do turnaje vstoupí druhý nasazený Novak Djokovič, který obhajuje loňský titul, za napodobením rok starého triumfu chce vykročit i domácí hvězda Coco Gauffová.

Ve skvělé formě se chce předvést také druhá nasazená Aryna Sabalenková, vítězka generálky v Cincinnati.

US Open 2024 Příloha iDNES.cz

Alexander Zverev si na začátek poradil 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 s krajanem Maxmilianem Martererem. S turnajem se rozloučila devátá nasazená Maria Sakkariová z Řecka, která po ztrátě první sady skrečovala zápas s Wang Ja-fan z Činy.

Olympijská vítězka Čeng Čchin-wen z Číny ztratila úvodní set, ale zápas s Američankou Amandou Anisimovovou nakonec otočila na 4:6, 6:4, 6:2. Postoupila i její soupeřka z olympijského finále Donna Vekičová z Chorvatska.

Poslední grandslamový zápas odehrál Rakušan Dominic Thiem, který po sezoně ukončí kariéru. Vítěz US Open 2020 podlehl Američanovi Benu Sheltonovi ve třech setech 4:6, 2:6, 2:6.

Pondělní program tenisového US Open Kurt Arthura Ashe: Gračovová (Fr.) - Gauffová (3-USA), 01:00 Burelová (Fr.) - Stephensová (USA), Albot (Mold.) - Djokovič (2-Srb.) Kurt Louise Armstronga: Carabelli (Arg.) - Fritz (12-USA), Keysová (14-USA) - Siniaková (ČR) , 01:00 Kovacevic (USA) - Tiafoe (20-USA), Honová (Austr.) - Sabalenková (2-Běl.) Grandstand: Golubicová (Švýc.) - Badosaová (26-Šp.), Monfils (Fr.) - Schwartzman (Arg.), Azarenková (20-Běl.) - Starodubcevová (Ukr.) Kurt č. 5, 4. zápas: Krejčíková (8-ČR) - Bassolsová (Šp.) Kurt č. 6, 2. zápas: Fucsovics (Maď.) - Lehečka (32-ČR)