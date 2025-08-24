Šestnáctý nasazený Menšík startuje program na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu, duelem s Nicolásem Jarrym z Chile. Proti 103. hráči světového žebříčku je velkým favoritem, utkávají se spolu poprvé.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Nicolás Jarry
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Talentovaný český tenista se v New Yorku loni i předloni dostal do třetího kola, letos může pomýšlet na ještě lepší výsledek. Ale na posledních turnajích se trápil.
Naváže Valentová na kvalifikaci?
Pouhé dva dny po triumfu v posledním kole kvalifikace, kterou zvládla bez ztráty setu, vstupuje osmnáctiletá naděje Valentová do hlavní soutěže. A chce uspět i proti Italce Lucii Bronzettiové, 56. hráčce pořadí.
ONLINE: Tereza Valentová vs. Lucia Bronzettiová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Jde o jejich první vzájemné střetnutí a sázkové kanceláře považují za velkou favoritku Češku. Nicméně o osm let starší Italka před deseti dny postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Vítězka utkání může ve druhém kole vyzvat devátou nasazenou Jelenu Rybakinovou.
Vondroušová proti ruské kvalifikantce
Jaku druhá v pořadí na kurtu číslo sedm půjde do akce Vondroušová. Změří síly s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou, až 166. tenistkou světa. Proto bude levoruká Češka velkou favoritkou, soupeřku navíc zdolala už v prvním kole letošního Roland Garros.
ONLINE: Vondroušová vs. Selechmetěvová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Na vítězku souboje čeká ve druhém kole lepší z dvojice McCartney Kesslerová, Magda Linetteová. Čtvrtfinalistka turnaje z roku 2023 Vondroušová startuje na US Open po dvou letech, loni kvůli zranění ramene chyběla.
Velkým favoritem také Lehečka
Turnajová dvacítka Lehečka změří síly s Bornou Čoričem, který se v pořadí nachází těsně za první stovkou. Chorvat naposledy zvítězil na začátku května, tudíž bude velkým kandidátem na postup český tenista.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Borna Čorič
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
V Torontu i Cincinnati si zahrál osmifinále, na US Open patří mezi hráče, kteří mohou překvapit. Loni v New Yorku postoupil do třetího kola.
Macháč chce najít formu
Loňský osmifinalista Macháč se v poslední době hledá, naposledy vyhrál v prvním kole Wimbledonu. US Open začne proti Italovi Lucovi Nardimu, s aktuálně 83. tenistou žebříčku má pozitivní bilanci 2:1, ale všechny zápasy odehráli na challengerech.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Luca Nardi
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
I přes chabou formu bude 21. nasazený Čech favoritem, ve druhém kole se může střetnout s devatenáctiletým brazilským talentem Joaem Fonsecou.
Co dalšího nabízí 1. den US Open?
- Do turnaje vstoupí také světová jednička a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková, night session na Arthur Ashe Stadium zahájí Novak Djokovič.
- Domácí fanoušci budou přát loňské finalistce Jessice Pegulaové či šestému nasazenému Benu Sheltonovi.
Nedělní program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (18:00): Shelton (6-USA) - Buse (Peru), Sabalenková (1-Běl.) - Masárová (Švýc.), 01:00 Djokovič (7-Srb.) - Tien (USA), Pegulaová (4-USA) - Šarífová (Eg.)
Kurt Louise Armstronga: Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.), Nava (USA) - Fritz (4-USA), 01:00 Aiavaová (Austr.) - Paoliniová (7-It.), Medveděv (13-Rus.) - Bonzi (Fr.)
Grandstand: Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile), Ealaová (Filip.) - Tausonová (14-Dán.), Navarrová (10-USA) - Wang Ja-fan (Čína), Nakashima (30-USA) - De Jong (Niz.)
Kurt č. 17, 3. zápas: Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.)
Kurt č. 5, 1. zápas: Bronzettiová (It.) - Valentová (ČR), 3. zápas: Nardi (It.) - Macháč (21-ČR)
Kurt č. 7, 2. zápas: Selechmetěvová (Rus.) - Vondroušová (ČR)