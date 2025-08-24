US Open ONLINE: Valentová vede, hraje i Menšík. Představí se ještě další tři Češi

Grandslamové US Open letos začíná netradičně už v neděli a poprvé tak potrvá 15 dnů. V programu toho prvního figuruje pět českých tenistů: Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Markéta Vondroušová a Tereza Valentová. Jejich zápasy sledujeme v podrobných reportážích.
Jakub Menšík servíruje v 1. kole US Open. | foto: AP

Šestnáctý nasazený Menšík startuje program na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu, duelem s Nicolásem Jarrym z Chile. Proti 103. hráči světového žebříčku je velkým favoritem, utkávají se spolu poprvé.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Nicolás Jarry

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Talentovaný český tenista se v New Yorku loni i předloni dostal do třetího kola, letos může pomýšlet na ještě lepší výsledek. Ale na posledních turnajích se trápil.

Naváže Valentová na kvalifikaci?

Pouhé dva dny po triumfu v posledním kole kvalifikace, kterou zvládla bez ztráty setu, vstupuje osmnáctiletá naděje Valentová do hlavní soutěže. A chce uspět i proti Italce Lucii Bronzettiové, 56. hráčce pořadí.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Lucia Bronzettiová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Jde o jejich první vzájemné střetnutí a sázkové kanceláře považují za velkou favoritku Češku. Nicméně o osm let starší Italka před deseti dny postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Vítězka utkání může ve druhém kole vyzvat devátou nasazenou Jelenu Rybakinovou.

Vondroušová proti ruské kvalifikantce

Jaku druhá v pořadí na kurtu číslo sedm půjde do akce Vondroušová. Změří síly s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou, až 166. tenistkou světa. Proto bude levoruká Češka velkou favoritkou, soupeřku navíc zdolala už v prvním kole letošního Roland Garros.

ONLINE: Vondroušová vs. Selechmetěvová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Na vítězku souboje čeká ve druhém kole lepší z dvojice McCartney Kesslerová, Magda Linetteová. Čtvrtfinalistka turnaje z roku 2023 Vondroušová startuje na US Open po dvou letech, loni kvůli zranění ramene chyběla.

Velkým favoritem také Lehečka

Turnajová dvacítka Lehečka změří síly s Bornou Čoričem, který se v pořadí nachází těsně za první stovkou. Chorvat naposledy zvítězil na začátku května, tudíž bude velkým kandidátem na postup český tenista.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Borna Čorič

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

V Torontu i Cincinnati si zahrál osmifinále, na US Open patří mezi hráče, kteří mohou překvapit. Loni v New Yorku postoupil do třetího kola.

Macháč chce najít formu

Loňský osmifinalista Macháč se v poslední době hledá, naposledy vyhrál v prvním kole Wimbledonu. US Open začne proti Italovi Lucovi Nardimu, s aktuálně 83. tenistou žebříčku má pozitivní bilanci 2:1, ale všechny zápasy odehráli na challengerech.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Luca Nardi

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

I přes chabou formu bude 21. nasazený Čech favoritem, ve druhém kole se může střetnout s devatenáctiletým brazilským talentem Joaem Fonsecou.

Co dalšího nabízí 1. den US Open?

  • Do turnaje vstoupí také světová jednička a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková, night session na Arthur Ashe Stadium zahájí Novak Djokovič.
  • Domácí fanoušci budou přát loňské finalistce Jessice Pegulaové či šestému nasazenému Benu Sheltonovi.

Nedělní program US Open

začátky v 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (18:00): Shelton (6-USA) - Buse (Peru), Sabalenková (1-Běl.) - Masárová (Švýc.), 01:00 Djokovič (7-Srb.) - Tien (USA), Pegulaová (4-USA) - Šarífová (Eg.)

Kurt Louise Armstronga: Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.), Nava (USA) - Fritz (4-USA), 01:00 Aiavaová (Austr.) - Paoliniová (7-It.), Medveděv (13-Rus.) - Bonzi (Fr.)

Grandstand: Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile), Ealaová (Filip.) - Tausonová (14-Dán.), Navarrová (10-USA) - Wang Ja-fan (Čína), Nakashima (30-USA) - De Jong (Niz.)

Kurt č. 17, 3. zápas: Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.)

Kurt č. 5, 1. zápas: Bronzettiová (It.) - Valentová (ČR), 3. zápas: Nardi (It.) - Macháč (21-ČR)

Kurt č. 7, 2. zápas: Selechmetěvová (Rus.) - Vondroušová (ČR)

