ONLINE: Bitvu na US Open zahajuje Muchová, ukáže se dalších šest Čechů

V americkém New Yorku startuje první den tenisového US Open, ve kterém se představí hned sedm českých zástupců. Jako první na kurtu zápolí Karolína Muchová, jež hraje s Australankou Storm Hunterovou. Později se o postup do druhého kola utkají Jakub Menšík, Linda Fruhvirtová, Jiří Veselý, Jiří Lehečka, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích.