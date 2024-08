V pondělí rozehrají tenisové US Open Krejčíková, Lehečka a Siniaková

V úvodní den US Open představí první tři zástupci českého tenisu. Poslední grandslam sezony v pondělí v New Yorku rozehrají Barbora Krejčíková, Jiří Lehečka a Kateřina Siniaková, kterou čeká zápas na druhém největším kurtu Louise Armstronga. Zbývajících sedm českých tenistů se do turnaje zapojí v úterý.