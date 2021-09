ZÁPISNÍK: Rodinná pouta na US Open. Jak si vedli Mandlíková, Korda či Borg?

Co přivedlo padesátiletou komentátorku ESPN na devítku? Přízeň s hubeným klukem v červeném tričku, který se s parťákem Quinnem zrovna snažil postoupit do čtvrtfinále US Open.

Nick Godsick je její syn, v šestnácti patří mezi americké tenisové naděje a co se týče rodinných pout, náležel mezi nejzajímavější postavy newyorského grandslamu.

I proto, že jeho otec Tony od roku 2005 dělá manažera samotnému Rogeru Federerovi.

Na menších dvorcích na Flushing Meadows se představil rovněž blonďák s čepicí otočenou kšiltem dozadu. Jmenuje se Borg. Leo Borg.

Nejspíš se nikdy nepřiblíží úspěchům legendárního táty Björna. V osmnácti utrpěl na betonu ve čtvrti Queens dvě těsné porážky v prvních kolech. Ve čtyřhře dokonce v páru s Čechem Adamem Jurajdou nevyužil mečboly.

Leo Borg se pokouší prorazit. Při honbě za body se ukázal i na menších českých turnajích.

V tenise není tak běžné, že by potomci navazovali na kariéry svých rodičů, jako třeba v hokeji, kde se proslavily klany Hullů, Howeů, Sutterů, Šťastných nebo Holíků a Musilů.

Přesto se v New Yorku objevilo pár dalších povědomých příjmení. Sebastian Korda (21), syn bývalých profesionálů Petra a Reginy, musel vzdát vinou žaludečních potíží v úvodu mužské soutěže.

Také Elizabeth Mandlíková má slavnou maminku - Hana to v září 1985 na US Open dotáhla až k poháru. Drobná Eli (20) letos ztroskotala na samém startu kvalifikace.

Bez vítězství se z Ameriky vrátil též Argentinec Federico Coria (29), mladší bratr někdejšího antukového mága Guillerma, jehož vyřadil Francouz Gäel Monfils.

Ze zmíněných dětí a sourozenců tenisových celebrit se tak na turnaji nejdéle zdržel právě Nick Godsick, který v juniorské čtyřhře vypadl až v semifinále.