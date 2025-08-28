US Open ONLINE: Jestli Nosková i Muchová zvítězí, ve třetím kole si zahrají proti sobě

Autor: ,
Sledujeme online   17:00
Grandslamové US Open může ve třetím kole nabídnout derby dvou českých tenistek. Pokud Linda Nosková zdolá Němku Evu Lysovou a Karolína Muchová zastaví rozjetou Rumunku Soranu Cirsteaovou, vyslouží si vzájemný souboj. Jejich utkání sledujeme v podrobných reportážích.

Linda Nosková v 1. kole US Open | foto: Profimedia.cz

Jako první je v akci Nosková, která coby 21. nasazená soupeří s Lysovou. 59. hráčku světa zdolala před necelým měsícem ve druhém kole Wimbledonu (6:2, 2:6 a 6:3) a favoritkou je i nyní.

ONLINE: Linda Nosková vs. Eva Lysová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Na úvod si v New Yorku poradila s maďarskou kvalifikantkou Dalmou Gálfiovou, Lysová vyřadila Britku Francescu Jonesovou. Zápas zahajuje čtvrteční program na kurtu číslo 5.

Muchová proti zkušené Rumunce

Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open Muchová se představí jako druhá v pořadí na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu. Změří síly se 35letou Cirsteaovou, která minulý týden ovládla podnik v Clevelandu a z posledních jedenácti duelů prohrála jediný.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Sorana Cirsteaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Dá se tedy očekávat vyrovnaný souboj. Jedenáctá nasazená Češka se na něj naladila třísetovým vítězstvím nad legendární Venus Williamsovou, Rumunku v posledních třech případech porazila bez ztráty setu.

Co dalšího nabízí pátý den US Open?

  • Na centrální dvorec Arthura Ashe postupně vyrazí šampionka turnaje z roku 2022 Polka Iga Šwiateková, obhájce titulu Ital Jannik Sinner a domácí hvězda Coco Gauffová.

Čtvrteční program US Open

začátky v 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (17:30): Lamensová (Niz.) - Šwiateková (2-Pol.), Sinner (1-It.) - Popyrin (Austr.), 01:00 Vekičová (Chorv.) - Gauffová (3-USA), Borges (Portug.) - Paul (14-USA)

Kurt Louise Armstronga: Musetti (10-It.) - Goffin (Belg.), Baptisteová (USA) - Ósakaová (23-Jap.), 01:00 Zverev (3-Něm.) - Fearnley (Brit.), Anisimovová (8-USA) - Jointová (Austr.)

Grandstand: Boyer (USA) - Rubljov (15-Rus.), Cirsteaová (Rum.) - Muchová (11-ČR), Tsitsipas (26-Řec.) - Altmaier (Něm.)

Kurt č. 5, 1. zápas: Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. LysováTenis - Dvouhra žen - 2. kolo - 28. 8. 2025:Nosková vs. Lysová //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Cîrsteaová vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - 2. kolo - 28. 8. 2025:Cîrsteaová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
28. 8. 19:00
  • 1.91
  • -
  • 1.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete...

28. srpna 2025

US Open ONLINE: Jestli Nosková i Muchová zvítězí, ve třetím kole si zahrají proti sobě

Sledujeme online

Grandslamové US Open může ve třetím kole nabídnout derby dvou českých tenistek. Pokud Linda Nosková zdolá Němku Evu Lysovou a Karolína Muchová zastaví rozjetou Rumunku Soranu Cirsteaovou, vyslouží si...

28. srpna 2025

Vuelta ONLINE: Horský finiš v Andoře. Vine z úniku útočí, Ayuso se trápí

Sledujeme online

Španělskou Vueltu čeká zatím nejtěžší etapa. Šesté dějství měří 170 kilometrů, cyklisté během něj nastoupají 3475 výškových metrů a končit se bude v horské vesničce Pal. Jak se vyvíjí? Sledujte od...

28. srpna 2025  16:57

Komise potrestala Tanka za faul na Schranze, nezahraje si ještě jeden zápas

Pardubický fotbalista Abdullahi Tanko dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání na Slavii po ostrém zákroku na Ivana Schranze od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na dvě...

28. srpna 2025  16:52

Froome měl vážnou nehodu při tréninku, někdejší vládce Tour podstoupí operaci

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome měl při tréninku v jižní Francii vážnou nehodu a musel být hospitalizován. Do nemocnice v Toulonu ho se zlomenými žebry, zkolabovanou plící a frakturou...

28. srpna 2025  16:23

Jágr si zaletěl na Jokiče: Basket je fyzicky náročný! Nesmečuji, mám těžký zadek

Když legenda zatouží vidět legendu… Jaromír Jágr spustil akci Kulový blesk, jen aby mohl pozorovat v akci Nikolu Jokiče. Hokejový génius si půjčil letadlo od majitele kladenského klubu, kde se i v...

28. srpna 2025

Los Konferenční ligy 2025/26: koše, možní soupeři Sparty, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Konferenční ligy bude hodně zajímat i fanoušky Sparty (postup z předkola) a nejspíš také Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho můžou české týmy narazit a kde...

28. srpna 2025  15:55

ONLINE: Slávisté v očekávání, blíží se los Ligy mistrů. Jak vypadá nejtěžší varianta?

Sledujeme online

Osm různých soupeřů, mezi kterými velmi pravděpodobně budou jak giganti, tak hratelní protivníci. Fotbalová Slavia je po šesti letech znovu v osudí při losu Ligy mistrů, což je nejslavnější pohárová...

28. srpna 2025  15:12

Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

Dlouho trvající sága ohledně kategorie hokejistů do 16 let i nadále trvá. Svaz již dříve potvrdil její zavedení od sezony 2026/27, ovšem Asociace profesionálních klubů (APK) znovu žádá po Výkonném...

28. srpna 2025  14:58

Stydím se, řekl kouč Rangers po výprasku. Mrzí mě, že to fanoušci museli vidět

Po porážce v prvním utkání určitě někteří fanoušci věřili v obrat. Jenže fotbaloví Rangers při výjezdu do Belgie absolutně selhali, z Brugg odjeli s výpraskem 0:6 a Ligu mistrů si v téhle sezoně...

28. srpna 2025  14:40

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Štochlová a Svozilová mají v Hamburku díky výhře nad Brazilkami jisté play off

Plážové volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou porazily na Beach Pro Tour v Hamburku Brazilky Hegeile a Vitórií dvakrát 21:19 a zajistily si play off. O postup naopak musí ještě...

28. srpna 2025  11:57,  aktualizováno  14:36

Slavia rozehraje MOl Cup v Brozanech, Sparta zamíří do Karlových Varů

Fotbalisté Sparty, kteří aktuálně vedou nejvyšší soutěž, se ve 3. kole domácího poháru představí v Karlových Varech. Úřadující ligový mistr Slavia vstoupí do tohoto ročníku MOL Cupu v Brozanech,...

28. srpna 2025  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.