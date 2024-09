Zkoušená Češka vyzve drobnou italskou kometu. Obě baví a navzájem si fandí

Obě patří mezi známé sympaťačky, prezentují se nejen líbivými styly, ale i pohodovými povahami. „Je velmi milá holka,“ říká osmadvacetiletá Češka o stejně staré Italce.

Obě také píšou zajímavý kariérní příběh.

Muchová prorazila už postupem do semifinále Australian Open 2021 a na loňském Roland Garros bojovala o titul, jenže zároveň ji brzdí četná a vážná zranění. Se zápěstím pravé ruky dokonce letos musela na operaci a pauzírovala skoro deset měsíců, než se v červnu konečně vrátila.

Karolína Muchová během třetího kola US Open

„Jsem v úplně jiné pozici než před rokem,“ uvědomuje si rodačka z Olomouce, jež ve Flushing Meadows obhajuje semifinále. „Nevěděla jsem, jestli budu znovu hrát… Proto jsem vděčná, že tu jsem, navíc bez bolesti a mám šanci hrát tyto velké zápasy.“

Navzdory dlouhému výpadku předvádí vynikající tenis, svou pestrou paletu úderů zvládá rychle oprášit a naostřit.

Naopak Paoliniová se ke grandslamovým úspěchům propracovala až letos. Do této sezony na nich vyhrála jen čtyři (!) duely z 20, ale teď?

Má na kontě osmifinále v Melbourne, finále v Paříži i Londýně a v New Yorku se taktéž probila mezi šestnáct nejlepších.

Působivá proměna.

„Tenhle rok je pro mě úžasný, zažila jsem v něm hodně poprvé,“ ohlíží se. „Poprvé jsem vyhrála dva zápasy na grandslamu, teď jsem na každém postoupila do druhého týdne. Kdyby mi to někdo řekl před Australian Open, brala bych to jako šílenost. Je hezké, že jsem v téhle pozici, užívám si to.“

„Že byla ve finále na antuce a pak hned na trávě, je hodně inspirující,“ oceňuje ji Muchová.

Italská tenistka Jasmine Paoliniová se hecuje ve třetím kole US Open.

Právě z Wimbledonu si pouze 163 centimetrů vysokou Italku jistě pamatují i čeští fanoušci: v závěrečném mači o trofej totiž nestačila na Barboru Krejčíkovou.

Na české tenistky tedy nemá nejlepší vzpomínky, svou pondělní protivnici navíc ani jednou ze tří předchozích pokusů nepřemohla.

„Ale naposledy jsme spolu hrály před třemi lety, a když se podíváte na její výsledky, je vidět, že se opravdu hodně zlepšila,“ cítí Muchová.

Karolína Muchová podává ve druhém kole US Open.

Její trenér Emil Miške v neděli, kdy jeho si jeho svěřenkyně hodinku zatrénovala, doplnil: „Pevně věřím, že Paoliniová si ty tři prohrané zápasy bude pamatovat a že něco v rámci mentálního boje udělají.“

„Vždy jsem z ní cítil, že má obrovský potenciál, ale byla známá tím, že se vystřelovala. Hraje dost nepředvídatelně: co ji napadne, to zahraje. Právě proto v minulosti dělala chyby. Teď mi přijde, že má její styl větší pořádek.“

„Má samozřejmě své silné stránky, ale tím, že je malá, tak si myslím, že Karolína bude mít dobré šance, aby ji porazila.“

Houževnatá Italka je bezesporu kometou letošního roku.

Skví se zápasovou bilancí 34:14, vystoupala už na páté místo světového žebříčku a k tomu slavila olympijské zlato ze čtyřhry.

„Určitě mi pomáhá i sebevědomí. Když máte za sebou více utkání, cítíte míč líp, a pod tlakem se líp rozhodujete,“ přibližuje, co ji zdobí.

Na US Open obstála v prvním kole v těžkém testu, když po obratu zdolala někdejší šampionku turnaje Biancu Andreescuovou. Poté jí Karolína Plíšková skrečovala po pouhých třech odehraných výměnách a ve třetím kole Italka s ghansko-polskými kořeny přešla přes nevyzpytatelnou Julii Putincevovou.

Před Muchovou, která se ve druhém kole blýskla triumfem nad dvojnásobnou vítězkou posledního grandslamu sezony Naomi Ósakaovou, má ale respekt.

„Opravdu se mi líbí, jak hraje. Umí zahrát každý úder: slice, voleje, servis a volej… Má lepší servis než já, je vyšší, takže je to pro ni snazší. Hraje více variabilně, já neumím dát tolik čopů jako ona. Je velmi těžká soupeřka, snad předvedeme opravdu dobrý zápas.“